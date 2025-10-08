Η Meta μεταμορφώνει σταδιακά το Facebook σε... TikTok

Η Meta φαίνεται αποφασισμένη να επαναπροσδιορίσει το μέλλον του Facebook, φέρνοντάς το πιο κοντά από ποτέ στη φιλοσοφία του TikTok. Η εταιρεία ανακοίνωσε μια σειρά από αλλαγές που εστιάζουν στα Reels, με στόχο να ενισχύσει την παρουσία της πλατφόρμας στον χώρο του σύντομου βίντεο και να προσελκύσει ξανά νεότερο κοινό.

Σύμφωνα με τη Meta, το σύστημα προτάσεων του Facebook έχει δεχθεί σημαντική αναβάθμιση, ώστε να «μαθαίνει τα ενδιαφέροντά σας ταχύτερα και να σας προτείνει πιο πρόσφατα και πιο σχετικά Reels». Με άλλα λόγια, η πλατφόρμα υιοθετεί πλέον μια λειτουργία παρόμοια με αυτή του TikTok, όπου ο αλγόριθμος παίζει καθοριστικό ρόλο στο τι θα εμφανιστεί στο feed του χρήστη. Η εταιρεία φιλοδοξεί έτσι να επαναφέρει το Facebook στο επίκεντρο της καθημερινής online ψυχαγωγίας, σε μια εποχή που η δημοτικότητα των σύντομων βίντεο έχει εκτοξευθεί.

Από την αρχή του 2025, ο Mark Zuckerberg έχει τονίσει τη διάθεσή του να «φέρει πίσω το αυθεντικό Facebook», δίνοντας έμφαση στην επανασύνδεση των χρηστών και στην πιο άμεση αλληλεπίδραση μέσα από οπτικό περιεχόμενο. Στο πλαίσιο αυτό, η Meta έχει επενδύσει σημαντικά στην αναμόρφωση του τρόπου που λειτουργούν τα Reels, με στόχο να τα κάνει πιο ελκυστικά και διαδραστικά.

Ένα από τα σημαντικότερα νέα χαρακτηριστικά είναι η αύξηση της προβολής των πιο πρόσφατων Reels. Η Meta αποκάλυψε ότι η πλατφόρμα εμφανίζει πλέον κατά 50% περισσότερα βίντεο που έχουν δημοσιευθεί την ίδια ημέρα που τα βλέπει ο χρήστης, δίνοντας προτεραιότητα στο φρέσκο και επίκαιρο περιεχόμενο. Με αυτόν τον τρόπο, το Facebook επιχειρεί να μετατραπεί σε μια πλατφόρμα με ροή παρόμοια με του TikTok ή του Instagram Reels, όπου η αίσθηση του «τώρα» είναι καθοριστική.

Παράλληλα, εισάγεται μια νέα λειτουργία κοινωνικής αλληλεπίδρασης που ονομάζεται “friend bubbles”. Πρόκειται για μικρές στρογγυλές ενδείξεις που εμφανίζονται στην κάτω αριστερή γωνία ενός βίντεο και δείχνουν εάν κάποιος φίλος έχει κάνει like στο συγκεκριμένο Reel. Με ένα άγγιγμα στη φούσκα, ο χρήστης μπορεί να ανοίξει ένα ιδιωτικό chat για να συζητήσει με τον φίλο του σχετικά με το βίντεο που μόλις είδαν.

Η Meta εξηγεί ότι η προσθήκη αυτή δεν είναι τυχαία. «Το να βλέπεις τις αντιδράσεις των φίλων σου ήταν πάντα μέρος της εμπειρίας του Facebook, και με τα bubbles επανερχόμαστε στις ρίζες μας», αναφέρει η εταιρεία. Πρόκειται ουσιαστικά για μια προσπάθεια να αναβιώσει το στοιχείο της κοινότητας που είχε αρχικά κάνει το Facebook τόσο δημοφιλές, συνδυάζοντάς το με τον δυναμισμό των νέων τάσεων βίντεο.

Οι αλλαγές αυτές φαίνεται πως έχουν ήδη φέρει απτά αποτελέσματα. Σύμφωνα με την τελευταία οικονομική έκθεση της Meta, ο χρόνος που αφιερώνουν οι χρήστες σε βίντεο στο Facebook έχει αυξηθεί πάνω από 20% σε ετήσια βάση. Αυτό αποδίδεται στην αναβάθμιση των συστημάτων κατάταξης, τα οποία πλέον προτείνουν πιο ελκυστικό περιεχόμενο, προσαρμοσμένο στα ενδιαφέροντα κάθε χρήστη.

Η εταιρεία δεν σταματά εκεί. Τον περασμένο Ιούνιο, η Meta ανακοίνωσε ότι όλα τα βίντεο στο Facebook θα μετατραπούν σε Reels, καταργώντας τους περιορισμούς στη διάρκειά τους. Έτσι, η διάκριση ανάμεσα σε παραδοσιακά βίντεο και Reels ουσιαστικά καταργείται, καθιστώντας το βίντεο το επίκεντρο της εμπειρίας του Facebook. Με αυτή την κίνηση, η πλατφόρμα στοχεύει να προσφέρει ενιαία εμπειρία χρήσης και να ανταγωνιστεί πιο αποτελεσματικά το TikTok και το YouTube Shorts.

Η στρατηγική αυτή εντάσσεται σε μια ευρύτερη προσπάθεια της Meta να επαναφέρει το Facebook στο προσκήνιο, σε μια εποχή όπου το ενδιαφέρον του κοινού έχει στραφεί προς άλλες εφαρμογές. Με τα Reels να αποτελούν πλέον τη ραχοκοκαλιά της πλατφόρμας, ο Zuckerberg επιχειρεί να συνδυάσει τη νοσταλγία του “παλιού Facebook” με τη μοντέρνα αισθητική και ταχύτητα του TikTok.

[via]