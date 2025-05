Το Μεξικό μηνύει τη Google για τον Κόλπο της Αμερικής!

Σε μια απρόσμενη αλλά έντονα φορτισμένη πολιτικά κίνηση, η Πρόεδρος του Μεξικού, Claudia Sheinbaum, ανακοίνωσε την Παρασκευή την κατάθεση αγωγής κατά της Google, κατηγορώντας τον τεχνολογικό κολοσσό για λανθασμένη γεωγραφική αναγραφή στον παγκοσμίως δημοφιλή χάρτη της εφαρμογής Google Maps. Η επίμαχη αλλαγή αφορά τη μετονομασία του Κόλπου του Μεξικού σε «Κόλπο της Αμερικής» (Gulf of America), κίνηση που σύμφωνα με τη Μεξικανή ηγέτη αποτελεί παραβίαση της εθνικής κυριαρχίας και των διεθνών κανόνων.

Η αλλαγή αυτή εφαρμόστηκε μετά από εντολή του Προέδρου των ΗΠΑ, Donald Trump, κατά την έναρξη της προεδρικής του θητείας, και έχει προκαλέσει ευρεία πολιτική και διπλωματική αναστάτωση. Αν και στους Μεξικανούς χρήστες η ονομασία παρέμεινε «Gulf of Mexico», στους χρήστες των ΗΠΑ εμφανιζόταν ως «Gulf of America», ενώ σε άλλες περιοχές καταγραφόταν ως «Gulf of Mexico (Gulf of America)».

Κατά τη διάρκεια της συνέντευξης Τύπου της, η Sheinbaum δήλωσε:

Το μόνο που ζητούμε είναι σεβασμός στη διεθνή ονοματολογία. Οι ΗΠΑ μπορούν να ονομάζουν ό,τι αφορά το έδαφος τους όπως επιθυμούν. Δεν μπορούν όμως να μετονομάζουν περιοχές που ανήκουν στο Μεξικό ή στην Κούβα.

Η πρόεδρος του Μεξικού επικαλέστηκε τη διεθνή φύση του Κόλπου του Μεξικού, τονίζοντας πως καμία χώρα δεν μπορεί μονομερώς να μετονομάσει διεθνή ύδατα ή να επιβάλλει γεωγραφικούς όρους σε τρίτα κράτη. Εξέφρασε επίσης την ενόχλησή της για την αδιαλλαξία της Google, η οποία φέρεται να αγνόησε επαναλαμβανόμενα αιτήματα της μεξικανικής κυβέρνησης για αναθεώρηση της αλλαγής.

Η προσφυγή στα δικαστήρια δεν ήρθε απροειδοποίητα. Από τον Φεβρουάριο, η Sheinbaum είχε δηλώσει πως αν η εταιρεία δεν συμμορφωθεί, η κυβέρνηση της θα κινηθεί νομικά. Η ίδια δημοσιοποίησε και απαντητική επιστολή από τον αντιπρόεδρο κυβερνητικών υποθέσεων της Google, Cris Turner, ο οποίος ξεκαθάριζε ότι η πολιτική της εταιρείας δεν πρόκειται να αλλάξει.

Την ίδια ώρα, το Κογκρέσο των ΗΠΑ ενέκρινε την Πέμπτη νομοσχέδιο που θεσμοθετεί επίσημα την ονομασία «Gulf of America», ενισχύοντας έτσι τη μονομερή απόφαση της κυβέρνησης Trump. Η πίεση των ΗΠΑ προς τεχνολογικές και δημοσιογραφικές εταιρείες ήταν έντονη: η κυβέρνηση Trump απέκλεισε το Associated Press από ενημερώσεις στον Λευκό Οίκο επειδή αρνήθηκε να χρησιμοποιήσει τη νέα ονομασία, μια απαγόρευση που πρόσφατα ακυρώθηκε από ομοσπονδιακό δικαστή.

Η Google ήταν η πρώτη μεγάλη εταιρεία που συμμορφώθηκε με την απαίτηση Trump, αλλάζοντας το όνομα στην υπηρεσία Google Maps ήδη από τις 10 Φεβρουαρίου. Ακολούθησε και η Apple, ενώ η MapQuest φάνηκε πιο ανυπότακτη, δημιουργώντας σατιρική σελίδα για να στηλιτεύσει την αλλαγή.

Η κίνηση της Μεξικανής προέδρου να προχωρήσει σε αγωγή, αναδεικνύει την όλο και πιο έντονη εμπλοκή των τεχνολογικών κολοσσών στη διεθνή πολιτική και διπλωματία. Η υπόθεση προκαλεί εύλογες ανησυχίες για το πώς γεωπολιτικές αποφάσεις επηρεάζουν την πληροφόρηση και την αντίληψη του κόσμου για τον χάρτη και την πραγματικότητα.

Πίσω από τη φαινομενικά «λεπτομερή» διαφορά για ένα όνομα, κρύβονται ευρύτερα ζητήματα εθνικής κυριαρχίας, πολιτικής ισχύος και ψηφιακής κυριαρχίας. Η αγωγή του Μεξικού κατά της Google αποτελεί πιλότο για τη στάση που ενδέχεται να κρατήσουν και άλλα κράτη απέναντι σε τεχνολογικές εταιρείες που επηρεάζουν τη δημόσια εικόνα εδαφών και γεωγραφικών περιοχών μέσω ψηφιακών υπηρεσιών.

Η υπόθεση πλέον μεταφέρεται στα δικαστήρια και αναμένεται να ρίξει φως στις γκρίζες ζώνες ανάμεσα σε τεχνολογία, πολιτική και διεθνές δίκαιο.

[via]