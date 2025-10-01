Το Microsoft Excel έκλεισε 40 χρόνια ζωής

Σαράντα χρόνια συμπληρώνει φέτος ένα από τα πιο εμβληματικά προγράμματα της τεχνολογίας, το Microsoft Excel. Το λογισμικό που άλλαξε για πάντα την ανάλυση και τη διαχείριση δεδομένων έκανε την πρώτη του εμφάνιση τον Σεπτέμβριο του 1985, αρχικά στον Apple Macintosh, σε μια εποχή που οι προσωπικοί υπολογιστές άρχισαν να γίνονται πιο προσιτοί και οι γραφικές διεπαφές αντικαθιστούσαν τις εντολές γραμμής.

Το Excel συστήθηκε στους χρήστες ως ένα εργαλείο που τους επέτρεπε να οργανώνουν, να υπολογίζουν και να απεικονίζουν δεδομένα με τρόπο άμεσο και οπτικό. Το πλέγμα κελιών, οι εξελιγμένοι τύποι και τα διαγράμματα αποτέλεσαν καινοτομίες που γρήγορα έκαναν το πρόγραμμα απαραίτητο σε επιχειρήσεις, πανεπιστήμια και ερευνητικά κέντρα. Με την πάροδο των ετών, το Excel δεν περιορίστηκε μόνο σε οικονομικές αναλύσεις αλλά βρήκε εφαρμογές σε επιστήμη, εκπαίδευση, ακόμα και δημιουργικούς τομείς.

Η κυριαρχία του ήταν τέτοια που γρήγορα έγινε σημείο αναφοράς για τα υπολογιστικά φύλλα. Η εξέλιξή του, όπως τονίζει η Microsoft, βασίστηκε σε μεγάλο βαθμό στην ανατροφοδότηση των χρηστών, οι οποίοι με τις ανάγκες και τις προτάσεις τους διαμόρφωσαν τις κατευθύνσεις ανάπτυξης.

Σήμερα, τέσσερις δεκαετίες μετά την πρώτη του εμφάνιση, το Excel προσαρμόζεται στις απαιτήσεις ενός κόσμου όπου τα δεδομένα αυξάνονται εκθετικά και η ταχύτητα ανάλυσής τους είναι κρίσιμη. Στο πλαίσιο αυτό, η Microsoft ενσωματώνει όλο και περισσότερα εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης, με κεντρικό άξονα το Copilot.

Το Copilot φέρνει υποβοήθηση σε πραγματικό χρόνο: από την κατασκευή πολύπλοκων τύπων και τη διόρθωση δεδομένων, μέχρι την απάντηση σε ερωτήματα που απαιτούν αναλυτική σκέψη. Παράλληλα, εισάγεται το Copilot Chat, που λειτουργεί σαν συνομιλητής μέσα στο ίδιο το φύλλο εργασίας, επιτρέποντας στον χρήστη να διατυπώνει ερωτήσεις σε φυσική γλώσσα και να λαμβάνει στοχευμένες απαντήσεις.

Εκτός από την ενσωμάτωση εργαλείων AI, το Excel εμπλουτίζεται με νέες «agents» λειτουργίες. Ανάμεσά τους ξεχωρίζουν το Surveys Agent, που διευκολύνει τη συλλογή και ανάλυση δεδομένων από ερωτηματολόγια, και το Agent Mode, που αυτοματοποιεί επαναλαμβανόμενες διαδικασίες. Με αυτό τον τρόπο, χρήστες που δεν διαθέτουν τεχνικές γνώσεις προγραμματισμού μπορούν να δημιουργούν πιο πολύπλοκα workflows χωρίς ιδιαίτερη προσπάθεια.

Η Microsoft επισημαίνει ότι όλες οι νέες δυνατότητες σχεδιάζονται με γνώμονα την απλότητα, την ποιότητα και τη χρηστικότητα, ώστε να ανταποκρίνονται στις ανάγκες της καθημερινής εργασίας.

Από το 1985 μέχρι σήμερα, το Excel απέδειξε ότι δεν είναι απλώς ένα λογισμικό για αριθμούς, αλλά μια πλατφόρμα που προσαρμόζεται στις τεχνολογικές εξελίξεις και στις απαιτήσεις κάθε εποχής. Στην 40ή του επέτειο, το πρόγραμμα παραμένει αναντικατάστατο εργαλείο για εκατομμύρια χρήστες παγκοσμίως, από αναλυτές και οικονομολόγους μέχρι φοιτητές και ερευνητές.

[via]