Το NATO δοκιμάζει οικολογικό αερόπλοιο για αποστολές κατασκοπείας μεγάλων αποστάσεων

Δεν πρόκειται για το κλασικό αερόπλοιο που έχουμε συνηθίσει, αλλά για μια μικροσκοπική εκδοχή του, με μέγεθος αντίστοιχο ενός αυτοκινήτου. Το αερόπλοιο της φινλανδικής startup Kelluu, με μήκος μόλις 12 μέτρων, έχει ήδη τραβήξει το ενδιαφέρον του NATO, το οποίο σκοπεύει να το δοκιμάσει στο πλαίσιο της άσκησης REPMUS 25. Πρόκειται για τη μεγαλύτερη στρατιωτική άσκηση της Συμμαχίας αφιερωμένη στα μη επανδρωμένα συστήματα, που θα διεξαχθεί στην Πορτογαλία.

Το αερόπλοιο της Kelluu διαφέρει από τα γνωστά drones ή ελικόπτερα. Λειτουργεί με υδρογόνο και μπορεί να πετά συνεχόμενα για περισσότερες από 12 ώρες, υπερβαίνοντας κατά πολύ την αυτονομία των περισσότερων εναέριων μέσων. Το μυστικό του βρίσκεται στη δομή του: ελαφριά αλλά ανθεκτική, με πατέντα σχεδιασμένη να αντέχει ακόμα και σε ακραίες κλιματικές συνθήκες, όπως αυτές της Αρκτικής. Το αποτέλεσμα είναι πτήσεις σχεδόν αθόρυβες, με ελάχιστες εκπομπές ρύπων. Σύμφωνα με την εταιρεία, οι εκπομπές μειώνονται κατά 99,5% σε σύγκριση με τις παραδοσιακές εναέριες πλατφόρμες, καθιστώντας το ένα από τα πιο «καθαρά» συστήματα επιτήρησης που υπάρχουν σήμερα.

Παρά τις συμπαγείς διαστάσεις του, το αερόπλοιο μπορεί να μεταφέρει φορτίο έως 6 κιλά αισθητήρων. Οι βασικές διαμορφώσεις περιλαμβάνουν πολυφασματικές, θερμικές και LiDAR κάμερες, καθιστώντας το ιδανικό εργαλείο για αποστολές παρακολούθησης. Σε μία μόνο πτήση, είναι ικανό να συλλέξει δεδομένα από μια περιοχή με διάμετρο 300 χιλιομέτρων, δημιουργώντας τρισδιάστατα ψηφιακά μοντέλα εδαφών ή υποδομών.

Δεν είναι τυχαίο ότι η φινλανδική εταιρεία Terrafame έχει ήδη αξιοποιήσει την τεχνολογία για τη χαρτογράφηση μιας βιομηχανικής εγκατάστασης 60 τετραγωνικών χιλιομέτρων. Με αυτόν τον τρόπο παρακολουθήθηκε η σταθερότητα των πρανών και βελτιστοποιήθηκε η διαδικασία παραγωγής.

Από τη γεωργία μέχρι την πολιτική προστασία

Πέρα από τις στρατιωτικές εφαρμογές, η Kelluu προωθεί και μια ευρεία γκάμα πολιτικών χρήσεων. Το αερόπλοιο μπορεί να αξιοποιηθεί για την παρακολούθηση δασών, με δυνατότητα εντοπισμού εντόμων που απειλούν την υγεία τους, ή για ακριβή χαρτογράφηση καλλιεργειών, βοηθώντας τους αγρότες να βελτιώσουν τις αποδόσεις τους. Μπορεί επίσης να συμβάλει στη φύλαξη στρατηγικών υποδομών, όπως γέφυρες, ενεργειακές εγκαταστάσεις ή δίκτυα μεταφορών.

Η επιχειρηματική προσέγγιση της Kelluu βασίζεται στο μοντέλο data-as-a-service. Η πλατφόρμα συλλέγει δεδομένα και η ανάλυση ανατίθεται στην τεχνητή νοημοσύνη, η οποία επεξεργάζεται αυτόματα τις πληροφορίες, μειώνοντας το χρόνο και το κόστος αξιοποίησης.

Νέο εργαλείο στρατιωτικής στρατηγικής

Αν και οι πολιτικές εφαρμογές είναι πολλές, είναι στο πεδίο της άμυνας που το μικρό αερόπλοιο κερδίζει έδαφος. Σε αντίθεση με τους δορυφόρους, που επηρεάζονται από τις καιρικές συνθήκες, ή τα drones, που έχουν περιορισμένη αυτονομία, το αερόπλοιο της Kelluu υπόσχεται σταθερή παρακολούθηση κάτω από τα σύννεφα. Η ικανότητά του να λειτουργεί ακόμη και χωρίς σήματα GNSS το καθιστά ιδιαίτερα χρήσιμο σε σενάρια ηλεκτρονικού πολέμου, όπου η παραπλάνηση ή η παρεμβολή στα δορυφορικά σήματα είναι συνηθισμένα φαινόμενα.

Η είσοδός του στο πρόγραμμα DIANA του NATO, που αφορά τεχνολογίες διπλής χρήσης, αλλά και η συμμετοχή του σε διεθνείς στρατιωτικές ασκήσεις όπως το Atlantic Trident 25, σηματοδοτούν την επίσημη αναγνώρισή του στον στρατιωτικό τομέα. Δεν φιλοδοξεί να αντικαταστήσει τα drones ή τους δορυφόρους, αλλά να λειτουργήσει ως ένα συμπληρωματικό, αθόρυβο και ανθεκτικό εργαλείο, που συνδυάζει οικολογική καινοτομία με στρατηγική χρησιμότητα.

