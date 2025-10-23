Το νέο άλμα της Κίνας στην υπερταχεία εποχή: Το CR450 αγγίζει τα 453 χλμ./ώρα

Η Κίνα συνεχίζει αθόρυβα αλλά σταθερά να επαναπροσδιορίζει το όριο του τι σημαίνει «υψηλή ταχύτητα», καθώς το CR450 σημείωσε ένα νέο ορόσημο στις πρόσφατες δοκιμές του, με δύο τρένα να διασταυρώνονται σε συνδυασμένη ταχύτητα 896 χιλιομέτρων την ώρα. Το επίτευγμα αυτό δεν αποτελεί απλώς ένα τεχνικό ρεκόρ, αλλά μια ακόμη απόδειξη της συστηματικής προσπάθειας της χώρας να κυριαρχήσει στη νέα γενιά σιδηροδρομικής τεχνολογίας.

Η είδηση επιβεβαιώθηκε στις 21 Οκτωβρίου, όταν δύο CR450 συναντήθηκαν σε αντίθετες κατευθύνσεις στη γραμμή υψηλής ταχύτητας που συνδέει τη Σαγκάη με το Τσονγκτσίνγκ και το Τσενγκντού, φτάνοντας σε σχετική ταχύτητα 896 χλμ./ώρα. Κατά την ίδια φάση δοκιμών, ένα από τα πρωτότυπα κατάφερε ξανά να αγγίξει τα 453 χλμ./ώρα, επαναλαμβάνοντας το ρεκόρ που είχε επιτευχθεί για πρώτη φορά το 2023. Οι δοκιμές αυτές αποτελούν μέρος της φάσης «αξιολόγησης λειτουργίας» που διεξάγεται στο τμήμα Γουχάν–Γιτσάνγκ, ένα κρίσιμο βήμα πριν από την επόμενη φάση που αναμένεται το 2026.

Ενώ θεωρητικά δύο τρένα που κινούνται με 453 χλμ./ώρα θα έπρεπε να φτάνουν τα 906 χλμ./ώρα κατά τη διασταύρωσή τους, στην πράξη αυτό είναι σχεδόν αδύνατο. Όπως εξηγεί η China Railway Group, το χρονικό παράθυρο κατά το οποίο τα δύο τρένα κινούνται σε παράλληλες γραμμές είναι μερικά δευτερόλεπτα, και η επίτευξη ακριβούς συγχρονισμού αποτελεί τεράστια τεχνική πρόκληση. Για λόγους ασφάλειας, οι τεχνικοί αυξάνουν σταδιακά την ταχύτητα, εξασφαλίζοντας σταθερότητα και απόλυτη ευθυγράμμιση πριν από κάθε νέα δοκιμή.

Το CR450 είναι μέρος ενός εθνικού σχεδίου που ξεκίνησε το 2021, με στόχο την εμπορική λειτουργία τρένων στα 400 χλμ./ώρα. Η πρόκληση δεν αφορά μόνο την ταχύτητα, αλλά τη διατήρησή της χωρίς αύξηση της κατανάλωσης ενέργειας ή του θορύβου. Πριν λάβει πιστοποίηση, κάθε πρωτότυπο πρέπει να ολοκληρώσει 600.000 χιλιόμετρα δοκιμών υπό πραγματικές συνθήκες, μια διαδικασία που επεκτάθηκε φέτος από τη γραμμή Τσονγκτσίνγκ–Τσιαντζιάνγκ μέχρι το Γουχάν–Γιτσάνγκ.

Πολλά από τα τεχνολογικά επιτεύγματα του CR450 κρύβονται στο εσωτερικό του. Το τρένο κινείται με μόνιμους μαγνητικούς κινητήρες συνολικής ισχύος 11.000 kW, ενώ το βάρος του έχει μειωθεί κατά περίπου 50 τόνους χάρη στη χρήση ανθρακονημάτων και κραμάτων μαγνησίου. Ο αεροδυναμικός του σχεδιασμός έχει βελτιστοποιηθεί με μια μύτη μήκους 15 μέτρων, ώστε να μειώνει την αντίσταση του αέρα και τον θόρυβο – ο οποίος, σύμφωνα με τους μηχανικούς, δεν ξεπερνά τα 68 ντεσιμπέλ μέσα στα βαγόνια, ακόμη και στα 400 χλμ./ώρα.

Παρότι η τεχνολογική ετοιμότητα του CR450 είναι εντυπωσιακή, το εμπορικό του μέλλον παραμένει αβέβαιο. Μέχρι στιγμής, καμία γραμμή στην Κίνα δεν είναι σχεδιασμένη να υποστηρίζει σταθερά ταχύτητες 400 χλμ./ώρα. Η πρώτη που προορίζεται να το δοκιμάσει είναι η Chengdu–Chongqing Central Line, που εγκρίθηκε το 2021 με αρχικό όριο τα 350 χλμ./ώρα αλλά δυνατότητα αναβάθμισης. Σύμφωνα με την China Economic News, εκεί αναμένεται να πραγματοποιηθεί το 2026 η πιο ρεαλιστική φάση δοκιμών, προσομοιώνοντας πλήρως τις συνθήκες κανονικής λειτουργίας.

Η ανάπτυξη του CR450 έχει μοιραστεί σε δύο κορυφαίες κινεζικές βιομηχανίες: το μοντέλο CR450AF έχει κατασκευαστεί από τη CRRC Qingdao Sifang, ενώ το CR450BF από τη CRRC Changchun. Και οι δύο εκδόσεις μοιράζονται παρόμοια αρχιτεκτονική με οκτώ βαγόνια – τέσσερα με κινητήρες και τέσσερα ρυμουλκούμενα – καθώς και προηγμένα συστήματα επικοινωνίας, πέδησης και ανάρτησης, σχεδιασμένα να διατηρούν τη σταθερότητα ακόμα και σε ακραίες ταχύτητες.

Η φιλοδοξία της Κίνας δεν περιορίζεται στην τεχνολογική υπεροχή. Το πρόγραμμα των υπερταχέων τρένων αποτελεί στρατηγικό εργαλείο για τη βιομηχανική ανάπτυξη, τη μείωση των εσωτερικών αποστάσεων και τη διεθνή προβολή της χώρας. Με το CR450, η Κίνα φιλοδοξεί όχι απλώς να διατηρήσει την πρωτιά της στην ταχύτητα, αλλά και να δημιουργήσει πρότυπα για τις μεταφορές του μέλλοντος.

Το άμεσο μέλλον του CR450 θα κριθεί στη Chengdu–Chongqing Central Line, όπου μέσα στον επόμενο χρόνο θα πραγματοποιηθούν οι πιο κρίσιμες δοκιμές μέχρι σήμερα. Δεν υπάρχει ακόμη επίσημη ημερομηνία για την εμπορική του ένταξη, καθώς το βάρος δίνεται στη λεπτομερή τεχνική αξιολόγηση και στην ασφάλεια. Όμως αν όλα πάνε σύμφωνα με το σχέδιο, το 2026 θα μπορούσε να σηματοδοτήσει τη στιγμή που η Κίνα θα μετατρέψει τα εργαστηριακά της ρεκόρ σε πραγματικές διαδρομές υψηλής ταχύτητας.

[source]