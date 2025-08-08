Το νέο μεταλλικό κράμα που μπορεί να αλλάξει την ηλεκτρονική τεχνολογία

Μια νέα ανακάλυψη από ερευνητές του University of Minnesota Twin Cities ενδέχεται να οδηγήσει σε επανάσταση στον τρόπο που λειτουργεί η μνήμη στους ηλεκτρονικούς υπολογιστές και τις φορητές συσκευές. Ο λόγος για ένα κράμα νικελίου-βολφραμίου, γνωστό ως Ni₄W, το οποίο προσφέρει έναν εξαιρετικά αποδοτικό τρόπο ελέγχου της μαγνήτισης χωρίς την ανάγκη εξωτερικών μαγνητών, καθιστώντας τις συσκευές πιο γρήγορες και ενεργειακά αποδοτικές.

Η σχετική μελέτη δημοσιεύτηκε πρόσφατα στο επιστημονικό περιοδικό Advanced Materials, ενώ οι ερευνητές έχουν ήδη κατοχυρώσει την τεχνολογία με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας. Η ανακάλυψη βασίζεται σε ένα φαινόμενο που ονομάζεται «ροπή spin-orbit» (spin-orbit torque ή SOT), το οποίο επιτρέπει την αλλαγή της μαγνητικής κατάστασης ενός υλικού χωρίς την παρουσία εξωτερικού μαγνητικού πεδίου. Το Ni₄W καταφέρνει να ενισχύσει αυτό το φαινόμενο, προσφέροντας νέες δυνατότητες για τον σχεδιασμό προηγμένων συστημάτων μνήμης και λογικής λειτουργίας.

Όπως εξηγεί ο Jian-Ping Wang, καθηγητής στο Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του University of Minnesota και ένας εκ των βασικών συγγραφέων της μελέτης, το Ni₄W μειώνει σημαντικά την ενέργεια που απαιτείται για την εγγραφή δεδομένων.

Η δυνατότητα του υλικού να περιορίζει την κατανάλωση ενέργειας σε τέτοιο βαθμό θα μπορούσε να οδηγήσει σε ηλεκτρονικές συσκευές με πολύ χαμηλότερο περιβαλλοντικό αποτύπωμα.

Ένα από τα πιο αξιοσημείωτα χαρακτηριστικά του Ni₄W είναι η ικανότητά του να δημιουργεί ρεύματα spin σε πολλαπλές κατευθύνσεις, κάτι που δεν είναι εφικτό με τα συμβατικά υλικά. Αυτό καθιστά δυνατή την «απελευθερωμένη από πεδία» μετάβαση μεταξύ μαγνητικών καταστάσεων – δηλαδή, χωρίς την ανάγκη για επιπλέον εξοπλισμό ή ενεργοβόρα μαγνητικά πεδία.

Σύμφωνα με τον Yifei Yang, υποψήφιο διδάκτορα στο ίδιο πανεπιστήμιο και συν-συγγραφέα της μελέτης, η αποδοτικότητα του φαινομένου SOT στο Ni₄W ήταν ιδιαίτερα υψηλή τόσο όταν το υλικό χρησιμοποιήθηκε μόνο του όσο και όταν συνδυάστηκε με βολφράμιο.

Οι παρατηρήσεις μας δείχνουν ότι το Ni₄W μπορεί να προσφέρει σημαντικές λύσεις για την επόμενη γενιά spintronic συσκευών, οι οποίες απαιτούν ταχύτητα και χαμηλή κατανάλωση ενέργειας.

Η ερευνητική ομάδα υπογραμμίζει επίσης τη βιομηχανική σκοπιμότητα του υλικού. Το Ni₄W αποτελείται από μέταλλα ευρέως διαδεδομένα και μπορεί να παραχθεί με συμβατικές μεθόδους κατασκευής. Αυτό το καθιστά ιδιαίτερα ελκυστικό για εμπορική αξιοποίηση, καθώς μπορεί να ενσωματωθεί εύκολα σε προϊόντα μαζικής κατανάλωσης όπως έξυπνα ρολόγια, κινητά τηλέφωνα και υπολογιστικά συστήματα μεγάλου όγκου.

Στο επόμενο στάδιο, οι ερευνητές σκοπεύουν να κατασκευάσουν μικρότερες και πιο σύνθετες συσκευές χρησιμοποιώντας το ίδιο υλικό, στοχεύοντας σε ακόμη υψηλότερα επίπεδα ενεργειακής αποδοτικότητας και υπολογιστικής ισχύος.

