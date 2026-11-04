Το Netflix προσθέτει τη λειτουργία AI Discover για έξυπνες προτάσεις θέασης

Σύνοψη

Η Netflix προσθέτει μια νέα καρτέλα AI Discover στην εφαρμογή των έξυπνων τηλεοράσεων, αξιοποιώντας την παραγωγική τεχνητή νοημοσύνη για την οργάνωση προτάσεων.

Η λειτουργία βασίζεται σε θεματικές κατηγορίες που προσαρμόζονται στη διάθεση του χρήστη, προσφέροντας επιλογές όπως "Οικογενειακή Βραδιά" ή "Κάτι χαλαρό".

Το σύστημα μαθαίνει ακαριαία από την ανατροφοδότηση του θεατή, επιτρέποντας την άμεση απόρριψη ανεπιθύμητων προτάσεων προκειμένου να αποφευχθεί η μελλοντική εμφάνιση τους.

Η ενσωμάτωση ξεκινά σταδιακά στις ΗΠΑ για αγγλόφωνους χρήστες, έπειτα από μια δύσκολη περίοδο για την εταιρεία που σημαδεύτηκε από χίλιες περίπου απολύσεις και εμφανή επιβράδυνση του ρυθμού ανάπτυξης.

Το πρόβλημα της πολύωρης και συχνά άκαρπης αναζήτησης περιεχομένου στις πλατφόρμες streaming έχει εξελιχθεί στο μεγαλύτερο εμπόδιο για την απρόσκοπτη ψυχαγωγία των σύγχρονων χρηστών, οι οποίοι συχνά καταναλώνουν περισσότερο πολύτιμο χρόνο προσπαθώντας να επιλέξουν τι θα παρακολουθήσουν παρά απολαμβάνοντας την ίδια την ταινία ή τη σειρά.

Αντιλαμβανόμενη την αυξανόμενη κόπωση του κοινού από τον τεράστιο όγκο του διαθέσιμου καταλόγου και τη συνακόλουθη πτώση του συνολικού χρόνου παραμονής στην πλατφόρμα, η Netflix ανακοίνωσε επίσημα την ενσωμάτωση μιας πρωτοποριακής καρτέλας με την ονομασία AI Discover, η οποία έρχεται να αλλάξει ριζικά τον τρόπο με τον οποίο αλληλεπιδρούμε με την εφαρμογή στις έξυπνες τηλεοράσεις.

Η μετάβαση από το παραδοσιακό, ατελείωτο scrolling σε ένα πιο δομημένο και έξυπνο περιβάλλον αποτελεί μονόδρομο για την εταιρεία, καθώς καλείται να διατηρήσει την αφοσίωση των συνδρομητών της απέναντι στον ολοένα και πιο σκληρό ανταγωνισμό της αγοράς.

Τι είναι και πώς λειτουργεί το AI Discover του Netflix

Το AI Discover του Netflix είναι μια νέα κεντρική καρτέλα στο μενού των τηλεοράσεων που χρησιμοποιεί προηγμένα μοντέλα παραγωγικής τεχνητής νοημοσύνης για να προτείνει περιεχόμενο βασισμένο σε δυναμικές θεματικές κατηγορίες, όπως "Οικογενειακή Βραδιά" (Family Movie Night) ή "Γρήγορη Θέαση" (Quick Watches). Το σύστημα εκπαιδεύεται σε πραγματικό χρόνο από τις επιλογές του χρήστη, προσαρμόζοντας αμέσως τις μελλοντικές προτάσεις του όταν ο θεατής απορρίπτει κάποιον τίτλο, δημιουργώντας ένα εξαιρετικά προσωποποιημένο προφίλ.

Πίσω από την απλοϊκή οπτική διεπαφή κρύβεται ένα ολοκαίνουργιο επίπεδο νοημοσύνης το οποίο επεξεργάζεται τα δεδομένα στο παρασκήνιο με ταχύτητες που επιτρέπουν την άμεση προσαρμογή του περιεχομένου. Το δυναμικό αυτό μοντέλο μηχανικής μάθησης καταργεί εν μέρει την παλιά λογική της απλής κατηγοριοποίησης βάσει ειδών (όπως κωμωδία ή δράμα), εισάγοντας οντότητες που αντανακλούν περισσότερο το συναίσθημα, τη διάθεση της στιγμής ή τον διαθέσιμο χρόνο του εκάστοτε νοικοκυριού. Οι χρήστες αποκτούν πλέον τη δυνατότητα να αλληλεπιδρούν πιο ενεργά με τον αλγόριθμο, δίνοντας ρητές εντολές απόρριψης για προτάσεις που δεν συνάδουν με τα γούστα τους, υποχρεώνοντας το σύστημα να διαγράψει παρόμοιες επιλογές από τις μελλοντικές λίστες και αποτρέποντας τη διαρκή επανάληψη περιεχομένου που συχνά προκαλεί εκνευρισμό.

Η αλληλεπίδραση του χρήστη μέσω του τηλεχειριστηρίου έχει σχεδιαστεί με γνώμονα την απόλυτη απλότητα, τοποθετώντας την καρτέλα Discover στο επάνω μέρος της οθόνης προκειμένου να αποτελεί το πρώτο σημείο επαφής αμέσως μετά την εκκίνηση της εφαρμογής.

Η επιχειρηματική στρατηγική πίσω από την τεχνητή νοημοσύνη

Η επιτακτική ανάγκη ενσωμάτωσης εξελιγμένων εργαλείων τεχνητής νοημοσύνης στο κεντρικό οικοσύστημα του Netflix αναδεικνύει τις ευρύτερες προκλήσεις που αντιμετωπίζει ο αμερικανικός κολοσσός στον τομέα της διατήρησης της κερδοφορίας και της διεύρυνσης της συνδρομητικής του βάσης. Η ανακοίνωση του AI Discover ακολουθεί μια εξαιρετικά δύσκολη φάση εσωτερικής αναδιάρθρωσης, η οποία κορυφώθηκε με την απόλυση περίπου χιλίων εργαζομένων, καθώς η διοίκηση προσπαθεί να μειώσει τα λειτουργικά έξοδα αντιδρώντας στη στασιμότητα των νέων εγγραφών. Παράλληλα, οι αναλυτές της αγοράς επισημαίνουν σταθερά μια ανησυχητική τάση μείωσης του συνολικού χρόνου που αφιερώνουν οι χρήστες παρακολουθώντας ταινίες ή σειρές στην πλατφόρμα, γεγονός που καθιστά απολύτως αναγκαία την εξεύρεση νέων τρόπων για την αύξηση της καθημερινής αλληλεπίδρασης.

Μέσα από τη βελτιστοποίηση του αλγορίθμου προτάσεων, ο στόχος είναι προφανής και αφορά την ελαχιστοποίηση του χρόνου που μεσολαβεί από την έναρξη της εφαρμογής μέχρι το πάτημα του κουμπιού αναπαραγωγής, μειώνοντας δραστικά το ποσοστό εγκατάλειψης κατά τα πρώτα κρίσιμα λεπτά της πλοήγησης. Όταν οι καταναλωτές νιώθουν ότι η πλατφόρμα κατανοεί πραγματικά τις ανάγκες τους, αυξάνονται κατακόρυφα οι πιθανότητες να παραμείνουν πιστοί στην υπηρεσία, αγνοώντας τις δελεαστικές προσφορές από ανταγωνιστικά δίκτυα όπως το Disney+, το Amazon Prime Video ή το ΗΒΟ Max. Η επένδυση στην ανάπτυξη ενός τέτοιου ιδιόκτητου επιπέδου νοημοσύνης απαιτεί τεράστιους υπολογιστικούς πόρους, ωστόσο, αποτελεί μια μακροπρόθεσμη στρατηγική επιβίωσης σε ένα ψηφιακό τοπίο όπου η προσοχή του κοινού διασπάται ολοένα και ευκολότερα ανάμεσα σε χιλιάδες διαφορετικά ερεθίσματα και πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης.

Διαθεσιμότητα και εφαρμογή στην ελληνική αγορά

Η σταδιακή ανάπτυξη της νέας δυνατότητας ξεκινά αρχικά μέσα από ελεγχόμενες δοκιμές αποκλειστικά για τους χρήστες των ΗΠΑ, οι οποίοι διατηρούν την εφαρμογή στην αγγλική γλώσσα και διαθέτουν συμβατές έξυπνες τηλεοράσεις, ακολουθώντας την πάγια τακτική της εταιρείας να δοκιμάζει κάθε μεγάλη αλλαγή στη διεπαφή της πριν προχωρήσει σε παγκόσμια διάθεση.

Αναφορικά με τους συνδρομητές στην Ελλάδα, η άφιξη της λειτουργίας αναμένεται να καθυστερήσει αρκετούς μήνες, αφού η πλήρης ενσωμάτωση απαιτεί την προσαρμογή των γλωσσικών μοντέλων τεχνητής νοημοσύνης στα ελληνικά δεδομένα, ώστε ο αλγόριθμος να μπορεί να ερμηνεύει σωστά τις τοπικές προτιμήσεις και τις ιδιαιτερότητες του εγχώριου κοινού.