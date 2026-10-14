Narnia: The Magician's Nephew - Πρώτο trailer για το prequel με Daniel Craig και Meryl Streep

Σύνοψη

Η Netflix κυκλοφόρησε το πρώτο επίσημο trailer για την ταινία «Narnia: The Magician's Nephew», η οποία αποτελεί τη νέα σκηνοθετική προσπάθεια της Greta Gerwig μετά την τεράστια επιτυχία του «Barbie».

Η ταινία λειτουργεί ως prequel της γνωστής ιστορίας «Το Λιοντάρι, η Μάγισσα και η Ντουλάπα», διαδραματίζεται χίλια χρόνια νωρίτερα και παρουσιάζει την ίδια τη δημιουργία του μαγικού σύμπαντος της Narnia.

Η σκηνοθέτις προσεγγίζει το έργο με μια αισθητική «rock opera», χρησιμοποιώντας το θρυλικό κομμάτι «Stairway to Heaven» των Led Zeppelin για να ντύσει μουσικά τα εντυπωσιακά πλάνα του trailer.

Το καστ περιλαμβάνει κορυφαία ονόματα του Χόλιγουντ, όπως ο Daniel Craig στον ρόλο του μάγου Andrew Ketterley, η Meryl Streep, η Carey Mulligan, η Emma Mackey και οι πρωτοεμφανιζόμενοι David McKenna και Beatrice Campbell.

Η πρεμιέρα της ταινίας προγραμματίζεται για τις 12 Φεβρουαρίου 2027 στις κινηματογραφικές αίθουσες (με προβολές IMAX) και αναμένεται να γίνει διαθέσιμη στην πλατφόρμα του Netflix στις 2 Απριλίου 2027.

Η Netflix έδωσε στη δημοσιότητα το πολυαναμενόμενο πρώτο trailer για την κινηματογραφική μεταφορά του «Narnia: The Magician's Nephew», επιτρέποντας στο κοινό να πάρει μια κα΄ή γεύση από το νέο φιλόδοξο εγχείρημα της Greta Gerwig μετά την παγκόσμια κυριαρχία του «Barbie» στο box office. Η απόφαση της γνωστής πλατφόρμας streaming να εμπιστευτεί τα δικαιώματα του εμβληματικού έργου του C.S. Lewis σε μια δημιουργό με τόσο ξεκάθαρη και ιδιαίτερη καλλιτεχνική ταυτότητα αποδεικνύεται ήδη από τα πρώτα δευτερόλεπτα του προωθητικού υλικού μια εξαιρετικά ενδιαφέρουσα επιλογή, καθώς η ταινία ξεφεύγει από τις παραδοσιακές απεικονίσεις των προηγούμενων δεκαετιών και υπόσχεται μια οπτικοακουστική εμπειρία γεμάτη φρεσκάδα.

Η ιστορία του «The Magician's Nephew» τοποθετείται χρονικά περίπου χίλια χρόνια πριν από τα γεγονότα που εκτυλίσσονται στο θρυλικό «Το Λιοντάρι, η Μάγισσα και η Ντουλάπα», λειτουργώντας ως ένα θεμελιώδες prequel που εξηγεί τη γένεση του μαγικού σύμπαντος και την προέλευση βασικών στοιχείων της μυθολογίας, όπως η διάσημη ντουλάπα που λειτουργεί ως πύλη ανάμεσα στους κόσμους. Οι θεατές παρακολουθούν τους νεαρούς πρωταγωνιστές Digory Kirke, τον οποίο υποδύεται ο πρωτοεμφανιζόμενος David McKenna, και Polly Plummer, την οποία ενσαρκώνει η Beatrice Campbell, να ανακαλύπτουν αχαρτογράφητες πραγματικότητες πέρα από τον δικό τους κόσμο μέσω των σκοτεινών πειραμάτων του αινιγματικού «μάγου» Andrew Ketterley. Τον ρόλο του τελευταίου έχει αναλάβει ο Daniel Craig, ο οποίος φαίνεται να απολαμβάνει ιδιαίτερα την επιστροφή του σε ρόλους που απέχουν παρασάγγας από την αυστηρή πειθαρχία του James Bond, προσφέροντας μια ερμηνεία που ισορροπεί ανάμεσα στο σκοτάδι και τον εκκεντρικό μαγνητισμό.

Ένα από τα πιο εντυπωσιακά στοιχεία της νέας προσέγγισης αφορά τον τρόπο με τον οποίο η Greta Gerwig αντιλαμβάνεται τη δομή και την ουσία της Narnia, επιλέγοντας να παρουσιάσει την ιστορία μέσα από το πρίσμα μιας «rock opera» που χαρακτηρίζεται από τεράστια κλίμακα και έντονη μουσικότητα. Όπως εξήγησε η ίδια σε πρόσφατες δηλώσεις της, η αρχική πηγή έμπνευσης προήλθε από το γεγονός ότι ο συγγραφέας περιγράφει τη Narnia ως έναν κόσμο φτιαγμένο κυριολεκτικά από μουσική, ο οποίος αποκτά ζωή μέσω του τραγουδιού του λιονταριού Aslan, κάτι που στο δικό της μυαλό μεταφράστηκε άμεσα στην ακατέργαστη ενέργεια και τον λυρισμό του rock 'n' roll. Η συγκεκριμένη σκηνοθετική κατεύθυνση αποτυπώνεται περίτρανα στο trailer, όπου τα μαγικά οπτικά εφέ και οι σκηνές δημιουργίας των απείρων κόσμων συγχρονίζονται απόλυτα με τους ήχους του κλασικού «Stairway to Heaven» των Led Zeppelin.

Η προσαρμογή των βιβλίων του C.S. Lewis αποτελούσε για την Αμερικανίδα δημιουργό ένα όνειρο ζωής που την ακολουθούσε από τα παιδικά της χρόνια, τότε που διάβασε για πρώτη φορά το βιβλίο και γοητεύτηκε από την εξωφρενική αλλά ταυτόχρονα λαμπρή ιδέα ενός κοσμικού λιονταριού που με το τραγούδι του γεννά ένα ολόκληρο σύμπαν. Η επιρροή που άσκησαν πάνω της τα έργα του Βρετανού συγγραφέα υπήρξε καθοριστική για τη διαμόρφωση της προσωπικότητάς της, διδάσκοντάς της να πιστεύει στη μαγεία, στους κρυμμένους κόσμους και στη δύναμη της περιπέτειας, ενώ της καλλιέργησαν την πεποίθηση πως το θαύμα και το δέος είναι προσβάσιμα σε όλους, ακόμα και στους πιο συνηθισμένους ανθρώπους. Η συναισθηματική σύνδεση της σκηνοθέτιδας με το υλικό φαίνεται να μεταφράζεται σε μια παραγωγή τεράστιων προδιαγραφών που σέβεται την κληρονομιά του πρωτότυπου έργου, ενώ ταυτόχρονα το εκσυγχρονίζει για το κοινό του 21ου αιώνα.

Για να υλοποιήσει αυτό το μεγαλόπνοο όραμα, το Netflix έχει συγκεντρώσει ένα πραγματικά εντυπωσιακό καστ ηθοποιών, το οποίο πλαισιώνει τους νεαρούς πρωταγωνιστές και τον Daniel Craig με μερικά από τα πιο αξιόλογα ταλέντα της σύγχρονης βιομηχανίας του θεάματος. Η συμμετοχή θρύλων της υποκριτικής τέχνης όπως η Meryl Streep και ο Ciarán Hinds προσδίδει τεράστιο καλλιτεχνικό ειδικό βάρος στην παραγωγή, ενώ η παρουσία καταξιωμένων ηθοποιών της νεότερης γενιάς όπως η Carey Mulligan και η Emma Mackey αποδεικνύει την πρόθεση του στούντιο να επενδύσει σοβαρά στο εγχείρημα, μετατρέποντάς το στο σημαντικότερο ίσως κινηματογραφικό στοίχημα της πλατφόρμας για τα επόμενα χρόνια. Το εξαιρετικό αυτό σύνολο συμπληρώνεται από τους Kobna Holdbrook-Smith, Denise Gough και Susan Wokoma.

Η αρχικά προγραμματισμένη για το 2026 πρεμιέρα μετατέθηκε αρκετούς μήνες αργότερα, αποκαλύπτοντας ταυτόχρονα τις φιλοδοξίες του Netflix για δυναμική παρουσία στις κινηματογραφικές αίθουσες. Το «Narnia: The Magician's Nephew» θα κάνει το παγκόσμιο ντεμπούτο του αποκλειστικά στους κινηματογράφους στις 12 Φεβρουαρίου 2027, με ειδικές early showings προβολές σε αίθουσες τεχνολογίας IMAX να ξεκινούν από τις 10 Φεβρουαρίου. Η παγκόσμια διάθεση της ταινίας μέσω της πλατφόρμας streaming έχει προγραμματιστεί για τις 2 Απριλίου 2027, ένα μοντέλο διανομής που επιτρέπει στο έργο να διεκδικήσει σημαντικά κέρδη από το box office και να χτίσει οργανικό momentum πριν καταλήξει στους εκατομμύρια συνδρομητές της υπηρεσίας σε όλο τον κόσμο, συμπεριλαμβανομένης φυσικά και της Ελλάδας.