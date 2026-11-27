Εκτός της λίστας των 38 επιλέξιμων ταινιών για το Όσκαρ Καλύτερης Animated Ταινίας της 99ης τελετής απονομής έμεινε το «Gods Don’t Give Gifts», η μεγάλου μήκους ταινία επιστημονικής φαντασίας που δημιουργήθηκε με παραγωγική τεχνητή νοημοσύνη από τον YouTuber Zack London, γνωστό ως Gossip Goblin, και την εταιρεία παραγωγής Fable Studios.

Η Ακαδημία Κινηματογραφικών Τεχνών και Επιστημών δημοσίευσε τη λίστα στις 23 Νοεμβρίου, κρίνοντας μέσω της εκτελεστικής επιτροπής του κλάδου animation πως το έργο δεν εμπίπτει στον ορισμό του είδους.

Η απόφαση έρχεται λίγες ημέρες πριν από την έναρξη της περιορισμένης κινηματογραφικής διανομής της ταινίας στις ΗΠΑ στις 4 Δεκεμβρίου, με τους παραγωγούς να προαναγγέλλουν ήδη έφεση και να επικαλούνται προηγούμενες υποθέσεις που ανέτρεψαν αντίστοιχους αποκλεισμούς. Την ίδια στιγμή, η θεσμική απόρριψη του Χόλιγουντ συμπίπτει χρονικά με την ηχηρή εμπορική αποτυχία της πρώτης κινεζικής ταινίας μεγάλου μήκους που κατασκευάστηκε με εργαλεία AI, διαμορφώνοντας ένα διπλό μέτωπο αμφισβήτησης από τη βιομηχανία και το κοινό.

Ο κανονισμός της κίνησης και το προηγούμενο της έφεσης

Παρότι οι κανονισμοί της 99ης απονομής των Όσκαρ για την κατηγορία animation δεν κατονομάζουν ρητά την τεχνητή νοημοσύνη, θέτουν ένα αυστηρό ποιοτικό κριτήριο ως προς τη φύση της δημιουργίας. Για να θεωρηθεί μια παραγωγή διάρκειας άνω των 40 λεπτών ταινία κινουμένων σχεδίων, απαιτείται οι χαρακτήρες ή τα αντικείμενα να αποκτούν την ψευδαίσθηση της ζωής μέσα από κίνηση που έχει δημιουργηθεί με οποιοδήποτε ανθρώπινο μέσο, καλύπτοντας τουλάχιστον το 75% της συνολικής διάρκειας. Σύμφωνα με ρεπορτάζ του IndieWire, η επιτροπή του κλάδου έκρινε ότι το «Gods Don’t Give Gifts» δεν πληροί την προϋπόθεση αυτή, καθώς η κίνηση των χαρακτήρων παράγεται από αλγοριθμικά μοντέλα βάσει οδηγιών της ομάδας και όχι από σχεδιαστές που την εμψυχώνουν καρέ-καρέ.

Ο παραγωγός Edward Saatchi από τη Fable Studios δήλωσε ότι σέβεται τις αποφάσεις της Ακαδημίας,ωστόσο επιβεβαίωσε πως μαζί με τον Zack London σκοπεύουν να ασκήσουν έφεση, αξιοποιώντας ως δεδικασμένο την περίπτωση του «Apollo 10 ½» του Richard Linklater. Το 2022 η Ακαδημία είχε αρχικά απορρίψει την ταινία του Linklater λόγω της τεχνικής της ροτοσκόπησης, κατά την οποία οι καλλιτέχνες σχεδιάζουν στο χέρι πάνω από πραγματικά κινηματογραφημένα πλάνα, πριν τελικά την αποδεχθεί έπειτα από προσφυγή των δημιουργών. Η διαφορά πλέον μετατοπίζεται σε ένα βαθύτερο επίπεδο, αφού το ερώτημα δεν αφορά το αν το επανασχεδιασμένο πλάνο συνιστά animation, αλλά το αν μια κινούμενη εικόνα χωρίς άμεση ανθρώπινη κατασκευή της κίνησης μπορεί να ενταχθεί στην ίδια κατηγορία.

Πέρα από το animation, η Fable Studios έχει υποβάλει την ταινία και στη γενική κατηγορία, διεκδικώντας υποψηφιότητες για Καλύτερη Σκηνοθεσία, Διασκευασμένο Σενάριο, Ήχο και Οπτικά Εφέ (VFX). Ο Saatchi εκτίμησε ότι η κατηγορία του animation αποτελεί τη λιγότερο περίπλοκη επιλογή για έργα του είδους, αναγνωρίζοντας ωστόσο ότι η συζήτηση για το αν οι ταινίες τεχνητής νοημοσύνης ανήκουν στο animation, στα οπτικά εφέ ή σε μια ξεχωριστή κατηγορία μόλις ξεκινά και θα απασχολήσει την Ακαδημία για χρόνια.

Το ανθρώπινο αποτύπωμα πίσω από την παραγωγή

Από την πλευρά τους, οι συντελεστές επιμένουν πως η παραγωγή στηρίχθηκε σε εκτεταμένη ανθρώπινη εργασία και δεν αποτελεί προϊόν αυτοματοποιημένων εντολών. Ο Zack London, ο οποίος εργάστηκε για περισσότερο από μία δεκαετία ως εικονογράφος πριν στραφεί στα εργαλεία AI και συγκεντρώνει 1,4 εκατομμύρια ακολούθους στο YouTube, έγραψε το σενάριο μιας ανθολογίας που τοποθετείται στον λεγόμενο Δεύτερο Κύκλο της Ανθρωπότητας, όπου ο διανθρωπισμός έχει επικρατήσει και η ανθρώπινη συνείδηση μεταφέρεται από το ένα σώμα στο άλλο. Την παραγωγή ανέλαβε η Fable Studios, εταιρεία στην οποία έχει επενδύσει το Alexa Fund της Amazon και έγινε γνωστή στο παρελθόν από τη δημιουργία ανεπίσημων επεισοδίων του «South Park» με τεχνητή νοημοσύνη.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που δημοσιοποίησε η ομάδα, μεταξύ 30 και 35 επαγγελματίες εργάστηκαν επί χρόνια για την ολοκλήρωση της ταινίας, η οποία διαθέτει κανονικούς ηθοποιούς φωνής, συνθέτη και τεχνικό ηχητικών εφέ, ενώ περιλαμβάνει και ψηφιακές εμφανίσεις πραγματικών προσώπων όπως η τραγουδίστρια Grimes. Παρότι κάθε χαρακτήρας αποδίδεται οπτικά μέσω μοντέλων παραγωγικής AI, η ομάδα τροφοδότησε τα συστήματα με λεπτομερή βιβλία αισθητικής, οπτικές αναφορές και τεχνικές σύνθεσης φωτογραφιών, τεκμηριώνοντας τη διαδικασία σε ένα ντοκιμαντέρ παρασκηνίων που κυκλοφόρησε πρόσφατα ο σκηνοθέτης.

Μετά την ειδική προβολή που διοργάνωσε η διεθνής εταιρεία διανομής AGC International για αγοραστές της αγοράς AFM και θαυμαστές του σκηνοθέτη, η ταινία ετοιμάζεται για την προβολή της στις 4 Δεκεμβρίου ώστε να καλύψει τις προϋποθέσεις των βραβείων, ενώ η ευρύτερη έξοδος στις αμερικανικές αίθουσες έχει προγραμματιστεί για τις 22 Ιανουαρίου 2027. Ο London υποστήριξε ότι η τεχνητή νοημοσύνη λειτούργησε απλώς ως εργαλείο για να αφηγηθούν την ιστορία τους σε μεγάλη κλίμακα, διατηρώντας το καλλιτεχνικό τους όραμα χωρίς να αναγκαστούν σε συμβιβασμούς απέναντι σε τρίτους.

Τα νέα όρια της Ακαδημίας για την τεχνητή νοημοσύνη

Η απόρριψη του «Gods Don’t Give Gifts» εντάσσεται σε μια ευρύτερη προσπάθεια της Ακαδημίας να χαράξει σαφείς διαχωριστικές γραμμές γύρω από τη χρήση αλγοριθμικών εργαλείων στον κινηματογράφο. Τον Απρίλιο του 2025, ενόψει της 98ης τελετής, ο οργανισμός είχε υιοθετήσει μια πιο ουδέτερη στάση, δηλώνοντας ότι η χρήση παραγωγικής AI ούτε ενισχύει ούτε υπονομεύει τις πιθανότητες υποψηφιότητας μιας ταινίας, αφήνοντας σε κάθε κλάδο την αξιολόγηση του βαθμού ανθρώπινης δημιουργικής συμβολής.

Για την επερχόμενη διοργάνωση, οι κανόνες έγιναν αισθητά αυστηρότεροι. Οι κατηγορίες ερμηνείας περιορίστηκαν αποκλειστικά σε ρόλους που ενσαρκώθηκαν αποδεδειγμένα από ανθρώπους με τη ρητή συναίνεσή τους, τα σενάρια οφείλουν να έχουν ανθρώπινη πατρότητα και η Ακαδημία διατηρεί πλέον το δικαίωμα να ζητά αναλυτικές διευκρινίσεις για τον τρόπο χρήσης της τεχνητής νοημοσύνης σε κάθε υποψήφιο έργο. Όπως τόνισε η πρόεδρος της Ακαδημίας, Lynette Howell Taylor, ο άνθρωπος οφείλει να παραμένει στο επίκεντρο της δημιουργικής διαδικασίας.

Το εμπορικό ναυάγιο του AI κινηματογράφου στην Κίνα

Ενώ στο Χόλιγουντ η συζήτηση διεξάγεται σε επίπεδο κανονισμών, στην Κίνα η πρώτη μεγάλη δοκιμή της αγοράς κατέληξε σε αποτυχία. Το «Sanxingdui: Future Past», φιλόδοξη παραγωγή της Bona Film Group, δηλαδή του στούντιο πίσω από την εμπορική επιτυχία «Operation Red Sea», αποτέλεσε την πρώτη μεγάλου μήκους AI ταινία που εξασφάλισε άδεια κινηματογραφικής προβολής στη χώρα τον περασμένο Απρίλιο. Για το φιλμ διάρκειας 100 λεπτών, το οποίο ειρωνικά πραγματεύεται μια παγκόσμια κρίση που προκαλεί η κατάχρηση της τεχνητής νοημοσύνης, εργάστηκαν σχεδόν 100 άτομα επί δύο χρόνια με εργαλεία βίντεο της ByteDance, παράγοντας πάνω από 1,2 εκατομμύρια βασικές εικόνες με προϋπολογισμό που ξεπέρασε τα 10 εκατομμύρια γιουάν.

Παρά τις περισσότερες από 10.000 προβολές που προγραμματίστηκαν για την πρεμιέρα της 23ης Οκτωβρίου, η ανταπόκριση του κοινού αποδείχθηκε ελάχιστη, με τον μέσο όρο των πρώτων έξι ημερών να μην υπερβαίνει τους δύο θεατές ανά προβολή. Έπειτα από τρεις εβδομάδες στις αίθουσες, οι εισπράξεις περιορίστηκαν περίπου στα 1,8 εκατομμύρια γιουάν, καλύπτοντας λιγότερο από το ένα πέμπτο του κόστους και προκαλώντας απότομη πτώση της μετοχής της Bona μέχρι το ημερήσιο όριο στο χρηματιστήριο. Οι θεατές στάθηκαν στις άκαμπτες εκφράσεις, στο μονότονο μοντάζ και κυρίως στο γεγονός ότι, όταν στην Κίνα κυκλοφορούν δωρεάν περίπου 470 σύντομες AI σειρές την ημέρα στα smartphones, η αγορά εισιτηρίου για αντίστοιχο θέαμα χάνει το νόημά της.

Η αντίθεση με την εγχώρια επιτυχία του «Niu Lai» αποτυπώνει ακόμη πιο καθαρά τις προτιμήσεις του κοινού. Το ερασιτεχνικό animation που έφτιαξαν ο Xin Yumeng και η μητέρα του, Sun Lifang, μέσα σε πέντε χρόνια ξεκίνησε με μόλις 7.169 γιουάν και 236 θεατές στις πρώτες εννέα ημέρες, μέχρι που σχόλια στο διαδίκτυο το χαρακτήρισαν «χειρότερο από AI». Η φράση αυτή πυροδότησε ένα κύμα υποστήριξης που εκτόξευσε τις εισπράξεις πάνω από τα 63 εκατομμύρια γιουάν έως τα μέσα Σεπτεμβρίου (σχεδόν 35 φορές περισσότερα από το «Sanxingdui») δείχνοντας ότι ακόμη και η αδεξιότητα ενός χειροποίητου έργου λειτουργεί πλέον για τους θεατές ως απόδειξη αυθεντικής ανθρώπινης προσπάθειας.