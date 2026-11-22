Η 20th Century Studios, θυγατρική της Disney, βρίσκεται στα πρώτα στάδια ανάπτυξης μιας νέας συνέχειας του Home Alone, στην οποία ο Macaulay Culkin ετοιμάζεται να επιστρέψει στον εμβληματικό ρόλο του Kevin McCallister έπειτα από περισσότερες από τρεις δεκαετίες. Σύμφωνα με ρεπορτάζ των Deadline και Puck, το δίδυμο των Seth Rogen και Evan Goldberg έχει ήδη συμφωνήσει να αναλάβει την παραγωγή μέσω της εταιρείας τους Point Grey, ενώ παράλληλα θα συνεργαστεί στενά με τον Culkin για τη συγγραφή του σεναρίου.

Η επιστροφή του αρχικού πρωταγωνιστή αποτελεί την πιο ουσιαστική προσπάθεια της Disney να αναβιώσει το χριστουγεννιάτικο franchise μετά την εξαγορά της 20th Century Fox, καθώς το προηγούμενο εγχείρημα του 2021 (Home Sweet Home Alone) που κυκλοφόρησε απευθείας στο Disney+ απέσπασε ιδιαίτερα αρνητικές κριτικές, καταγράφοντας μόλις 15% από τους κριτικούς και 13% από το κοινό στο Rotten Tomatoes. Παρά την αποτυχία του reboot, η εμπορική δυναμική της πρωτότυπης ταινίας του 1990 παραμένει αμείωτη, αφού επέστρεψε πρόσφατα στην ένατη θέση του εβδομαδιαίου top 10 ταινιών streaming της Nielsen με 177 εκατομμύρια λεπτά προβολής στο Disney+.

Η ιδέα του Macaulay Culkin για έναν ενήλικο Kevin McCallister

Η πρωτοβουλία για το νέο φιλμ προήλθε από τον ίδιο τον Macaulay Culkin, ο οποίος συναντήθηκε το περασμένο καλοκαίρι με τον επικεφαλής της Disney Motion Pictures, David Greenbaum, προκειμένου να του παρουσιάσει τη δική του εκδοχή για τη συνέχεια της ιστορίας. Έχοντας πλέον γίνει ο ίδιος πατέρας δύο μικρών αγοριών, ο 46χρονος ηθοποιός εμφανίστηκε πιο δεκτικός στο ενδεχόμενο να υποδυθεί ξανά τον χαρακτήρα που τον καθιέρωσε, πέρα από τις πρόσφατες διαφημιστικές του εμφανίσεις για λογαριασμό της Google και των McDonald's.

Αντί να επαναλάβει τη γνώριμη συνταγή ενός παιδιού που ξεχνιέται κατά λάθος μόνο του στο σπίτι, η πρόταση του Culkin μεταφέρει το κέντρο βάρους στον Kevin McCallister ως ενήλικο πατέρα. Όπως έχει περιγράψει ο ίδιος σε παλαιότερες δηλώσεις του, η πλοκή θα εστιάζει στη σχέση του με τον γιο του, αντιστρέφοντας τους ρόλους της πρώτης ταινίας. Ένας εξαντλημένος από τη δουλειά πατέρας που δεν δίνει την απαραίτητη προσοχή στο παιδί του καταλήγει κλειδωμένος έξω από το ίδιο του το σπίτι, αναγκασμένος να αντιμετωπίσει τις παγίδες που κάποτε έστηνε ο ίδιος.

Η εμπορική κληρονομιά του franchise και το ερωτηματικό του Chris Columbus

Τα δύο πρώτα φιλμ της σειράς, το Home Alone του 1990 και το Home Alone 2: Lost in New York του 1992, φέρουν τη σκηνοθετική υπογραφή του Chris Columbus και το σενάριο του John Hughes, σημειώνοντας συνδυαστικά έσοδα 836,3 εκατομμυρίων δολαρίων στο παγκόσμιο box office. Η συνέχεια του 1997 χωρίς τον Culkin ανέβασε τα συνολικά κινηματογραφικά έσοδα του franchise στα 915,7 εκατομμύρια δολάρια, πριν ακολουθήσουν τηλεοπτικές παραγωγές και streaming κυκλοφορίες που δεν κατάφεραν να πλησιάσουν την απήχηση των αρχικών ταινιών.

Προς το παρόν, η Disney έχει αρνηθεί να σχολιάσει επισήμως τις πληροφορίες, ενώ δεν υπάρχει καμία ένδειξη για το αν ο Chris Columbus θα εμπλακεί στο νέο εγχείρημα. Ο έμπειρος σκηνοθέτης είχε εκφράσει στο παρελθόν επιφυλάξεις για το ενδεχόμενο μιας νέας συνέχειας, υποστηρίζοντας ότι η προσπάθεια αναπαραγωγής της επιτυχίας μετά από 35 χρόνια αποτελεί λάθος. Επιπλέον, παραμένει ανοιχτό τόσο το χρονοδιάγραμμα παραγωγής όσο και το αν η ταινία προορίζεται για τις κινηματογραφικές αίθουσες ή για αποκλειστική διάθεση μέσω του Disney+.