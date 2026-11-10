Karoshi: Πρώτο trailer για το νέο θρίλερ δράσης από τον δημιουργό του John Wick

Σύνοψη

Η Lionsgate κυκλοφόρησε το πρώτο επίσημο trailer του Karoshi, ενός εταιρικού action-thriller σε παραγωγή του Chad Stahelski (John Wick) και σκηνοθεσία του Takashi Doscher.

Ο τίτλος βασίζεται στον ιαπωνικό όρο για τον «θάνατο από υπερεργασία» και η πλοκή εκτυλίσσεται σε ένα δυστοπικό Μανχάταν όπου πανίσχυρες πολυεθνικές ασκούν απόλυτο έλεγχο στους υπαλλήλους τους.

Πρωταγωνιστεί ο Teo Yoo (Past Lives), πλαισιωμένος από τους Cynthia Erivo, Giancarlo Esposito, Takehiro Hira, Isabel May, Bill Camp και Show Kasamatsu.

Τη διεύθυνση φωτογραφίας υπογράφει ο Pawel Pogorzelski (Midsommar, Hereditary), με την παγκόσμια πρεμιέρα στις κινηματογραφικές αίθουσες να έχει προγραμματιστεί για τις 5 Φεβρουαρίου 2027.

Η Lionsgate έδωσε στη δημοσιότητα το πρώτο επίσημο trailer για το επερχόμενο action-thriller Karoshi, μια κινηματογραφική παραγωγή που φέρει τη σφραγίδα του Chad Stahelski, γνωστού από τη δημιουργία και την καθοδήγηση του επιτυχημένου franchise John Wick. Στη σκηνοθετική καρέκλα κάθεται ο Takashi Doscher, ο οποίος συνυπογράφει και το σενάριο, μεταφέροντας στην οθόνη μια έντονη ιστορία σύγκρουσης ανάμεσα σε έναν μυστηριώδη παρείσακτο και ένα πανίσχυρο εταιρικό σύμπλεγμα που ελέγχει ασφυκτικά την καθημερινότητα των εργαζομένων του.

Ο τίτλος της ταινίας δανείζεται την έννοια «karoshi», έναν αναγνωρισμένο ιαπωνικό κοινωνιολογικό και ιατρικό όρο που μεταφράζεται κυριολεκτικά ως «ο αιφνίδιος θάνατος από επαγγελματική εξουθένωση και υπερεργασία». Η αφήγηση τοποθετείται σε ένα κοντινό μέλλον στο Μανχάταν, όπου οι πολυεθνικοί κολοσσοί έχουν υπερβεί κάθε ρυθμιστικό πλαίσιο, επιβάλλοντας καθεστώς απόλυτης επιτήρησης και σκληρών πρακτικών στο προσωπικό τους. Ο κεντρικός ήρωας καταφέρνει να διεισδύσει στα άδυτα ενός τέτοιου οργανισμού, με στόχο να φέρει στο φως τα βίαια μυστικά της διοίκησης και να αποδομήσει εκ των έσω τον μηχανισμό εκμετάλλευσης.

Στον πρωταγωνιστικό ρόλο συναντάμε τον Teo Yoo, ο οποίος κέρδισε διεθνή αναγνώριση και υποψηφιότητες για βραβεία μέσα από την εξαιρετική ερμηνεία του στο ρομαντικό δράμα Past Lives, αναλαμβάνοντας αυτή τη φορά έναν σωματικά απαιτητικό ρόλο δράσης. Δίπλα του εμφανίζεται ένα πολυδιάστατο επιτελείο ηθοποιών, με τη Cynthia Erivo (Wicked) και τον Giancarlo Esposito (Breaking Bad, Better Call Saul) να προσδίδουν κύρος και δραματική ένταση στις σκηνές αντιπαράθεσης.

Το καστ συμπληρώνουν ο Takehiro Hira, φρέσκος από την τεράστια επιτυχία της ιστορικής σειράς Shogun, η Isabel May (Scream 7), ο βετεράνος καρατερίστας Bill Camp (The Leftovers, The Night Of) καθώς και ο Ιάπωνας ηθοποιός Show Kasamatsu, γνωστός στο ευρύ κοινό από το Tokyo Vice.

Πίσω από τις κάμερες, ο Takashi Doscher, έχοντας δώσει δείγματα γραφής με ανεξάρτητες παραγωγές όπως τα A Fighting Chance και Only, συνεργάζεται με τον διακεκριμένο διευθυντή φωτογραφίας Pawel Pogorzelski. Η συμμετοχή του Pogorzelski, ο οποίος διαμόρφωσε την αισθητική ταυτότητα των ταινιών τρόμου του Ari Aster (Hereditary, Midsommar, Beau Is Afraid), υπόσχεται μια ιδιαίτερη οπτική προσέγγιση με έμφαση στους ψυχρούς εταιρικούς φωτισμούς και τη γεωμετρική ακρίβεια των πλάνων.

Παρότι στο Karoshi περιορίζεται στα καθήκοντα του παραγωγού, ο Chad Stahelski διατηρεί ένα εξαιρετικά φορτωμένο πρόγραμμα με μεγάλα franchise έργα. Ο σκηνοθέτης βρίσκεται στην τελική ευθεία για την επανεκκίνηση του κλασικού Highlander, με τον Henry Cavill να ενσαρκώνει τον αθάνατο Connor MacLeod, τον Dave Bautista στον ρόλο του Kurgan και τον Russell Crowe να υποδύεται τον Ramírez, σε μια παραγωγή εκτιμώμενου προϋπολογισμού 180 εκατομμυρίων δολαρίων που φιλοδοξεί να αποτελέσει την αρχή μιας νέας τριλογίας.

Παράλληλα, το franchise του John Wick συνεχίζει να επεκτείνεται υπό την εποπτεία του, καθώς ετοιμάζεται η πέμπτη live-action ταινία, αλλά και ένα animated prequel σε σκηνοθεσία Shannon Tindle (Ultraman: Rising), το οποίο θα εξερευνήσει την «αδύνατη αποστολή» που επέτρεψε στον χαρακτήρα του Keanu Reeves να αποσυρθεί προσωρινά από το High Table. Στο στάδιο της παραγωγής βρίσκεται επίσης το Caine, το κινηματογραφικό spin-off που επικεντρώνεται στον τυφλό εκτελεστή που υποδύθηκε ο Donnie Yen στο John Wick: Chapter 4.

Η παγκόσμια κυκλοφορία του Karoshi έχει οριστεί επισήμως για τις 5 Φεβρουαρίου 2027, με τη διανομή στις ελληνικές αίθουσες να αναμένεται να ακολουθήσει το διεθνές χρονοδιάγραμμα.