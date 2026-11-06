John Wick: Ο Keanu Reeves επιστρέφει στον ρόλο για τη νέα animated prequel ταινία!

Σύνοψη

Η Lionsgate επιβεβαίωσε την παραγωγή μιας νέας animated ταινίας στο κινηματογραφικό σύμπαν του John Wick με τον Keanu Reeves να επιστρέφει στον πρωταγωνιστικό ρόλο.

Το σενάριο θα εστιάσει αποκλειστικά στο περίφημο «Impossible Task», την ακατόρθωτη αποστολή που κλήθηκε να φέρει εις πέρας ο κεντρικός ήρωας προκειμένου να αποσυρθεί από τον υπόκοσμο για χάρη της Helen.

Τη σκηνοθεσία του project έχει αναλάβει ο Shannon Tindle (Ultraman: Rising), ενώ το σενάριο φέρει την υπογραφή των Ryan και Kaz Firpo.

Η ανάπτυξη πλαισιώνεται από τον σκηνοθέτη των ταινιών Chad Stahelski στην παραγωγή, χωρίς να έχει ανακοινωθεί ακόμη επίσημη ημερομηνία κυκλοφορίας.

Η επιβεβαίωση της επιστροφής του Keanu Reeves στον ρόλο που καθόρισε την τελευταία δεκαετία της καριέρας του αποτελεί μια κρίσιμη εξέλιξη για το μέλλον του κινηματογραφικού σύμπαντος της Lionsgate, καθώς η εταιρεία παραγωγής ανακοίνωσε επίσημα τη δημιουργία μιας animated prequel ταινίας για τον John Wick.

Μετά την τεράστια εμπορική επιτυχία του τέταρτου κεφαλαίου που έκλεισε τον κύκλο της εκδίκησης με έναν φαινομενικά οριστικό τρόπο, η στρατηγική επέκτασης του franchise στρέφεται πλέον στο παρελθόν του χαρακτήρα και πιο αναλυτικά σε ένα από τα πιο σκοτεινά και πολυσυζητημένα κομμάτια της μυθολογίας του. Η απόφαση να αξιοποιηθεί το μέσο του animation ανοίγει νέους δημιουργικούς ορίζοντες, επιτρέποντας στους δημιουργούς να αποδώσουν τις χορογραφίες των μαχών με μια ελευθερία που ξεπερνά τους φυσικούς περιορισμούς των παραδοσιακών live-action παραγωγών.

Το σεναριακό επίκεντρο της νέας παραγωγής εστιάζει αποκλειστικά στο θρυλικό «Impossible Task», την ακατόρθωτη αποστολή που είχε αναθέσει ο ρωσικής καταγωγής επικεφαλής του συνδικάτου Viggo Tarasov στον πρωταγωνιστή προκειμένου να κερδίσει την ελευθερία του και να ζήσει μια φυσιολογική ζωή στο πλευρό της συζύγου του, Helen. Οι θαυμαστές της σειράς έχουν ακούσει επανειλημμένα αναφορές για αυτή τη βραδιά από την πρώτη κιόλας ταινία του 2014, όπου περιγράφεται χαρακτηριστικά ως μια σειρά από ανηλεείς δολοφονίες που έθεσαν τα θεμέλια για την αυτοκρατορία του Tarasov και εδραίωσαν τον απόλυτο μύθο του Baba Yaga στους κόλπους του ξενοδοχείου Continental.

Στην καρέκλα του σκηνοθέτη κάθεται ο Shannon Tindle, δημιουργός με τεράστια εμπειρία στο χώρο του animation, γνωστός από τη δουλειά του στο εξαιρετικά επιτυχημένο Ultraman: Rising του Netflix, καθώς και από τη συμμετοχή του στο βραβευμένο Kubo and the Two Strings. Το σενάριο υπογράφουν οι Ryan και Kaz Firpo, οι οποίοι καλούνται να διατηρήσουν τον σκοτεινό, μελαγχολικό και έντονα στιλιζαρισμένο τόνο που χαρακτηρίζει ολόκληρο το franchise, προσαρμόζοντας τους διαλόγους στις ιδιαιτερότητες του μέσου. Η παραγωγή υποστηρίζεται από βαρυσήμαντα ονόματα της κινηματογραφικής βιομηχανίας, με τον σκηνοθέτη των live-action ταινιών Chad Stahelski να συμμετέχει ενεργά μέσω της εταιρείας 87Eleven Entertainment, ενώ κομβικό ρόλο αναλαμβάνουν επίσης οι Basil Iwanyk και Erica Lee της Thunder Road, καθώς και η εταιρεία παραγωγής Point Grey. Η συμμετοχή του ίδιου του Keanu Reeves στο project, πέρα από τον προφανή δανεισμό της φωνής του, εγγυάται την απόλυτη αυθεντικότητα της ερμηνείας και τη διατήρηση της στωικής αλλά ταυτόχρονα εκρηκτικής φύσης του ήρωα.

Το κινηματογραφόφιλο κοινό έχει ήδη δει την επέκταση του σύμπαντος μέσα από παραγωγές όπως το Ballerina με πρωταγωνίστρια την Ana de Armas, ενώ παράλληλα προετοιμάζεται με γοργούς ρυθμούς μια ακόμα αυτόνομη ταινία επικεντρωμένη αποκλειστικά στον τυφλό δεξιοτέχνη εκτελεστή Caine, τον οποίο υποδύθηκε με μοναδικό τρόπο ο Donnie Yen στο τέταρτο κεφάλαιο της βασικής σειράς. Πέραν των κινηματογραφικών αιθουσών, η επερχόμενη κυκλοφορία ενός AAA video game δράσης από την εταιρεία ανάπτυξης Saber Interactive αποδεικνύει την επιθυμία του στούντιο να κατακτήσει και την gaming βιομηχανία. Παρόλο που παραμένει σε εντελώς αρχικό στάδιο ανάπτυξης, ο CEO της εταιρείας Jon Feltheimer έχει επιβεβαιώσει ρητά την πρόθεση της παραγωγής να προχωρήσει μελλοντικά και στη δημιουργία του πολυαναμενόμενου John Wick 5, αν και η κατεύθυνση της πλοκής παραμένει άγνωστη.