The Beekeeper 2: Επίσημο trailer για το sequel με τον Jason Statham

Σύνοψη

Κυκλοφόρησε το πρώτο επίσημο trailer του The Beekeeper 2, επιβεβαιώνοντας την επιστροφή του Jason Statham στον ρόλο του Adam Clay, ο οποίος καλείται να αντιμετωπίσει την ίδια του την οργάνωση.

Τη σκηνοθεσία αναλαμβάνει ο γνωστός για τις αιματηρές ταινίες δράσης Timo Tjahjanto, παίρνοντας τη σκυτάλη από τον David Ayer, ενώ στο cast προστίθεται η αγαπημένη από το σύμπαν της Marvel, Pom Klementieff.

Το νέο κεφάλαιο περιλαμβάνει αναβαθμισμένο οπλισμό, με την παρουσία ενός κλασικού Dodge Super Bee εξοπλισμένου με πολυβόλο minigun, ενώ η ταινία αναμένεται να κάνει πρεμιέρα στις κινηματογραφικές αίθουσες στις 15 Ιανουαρίου 2027.

Η απρόσμενη τεράστια εμπορική επιτυχία του The Beekeeper το 2024 άνοιξε αναπόφευκτα τον δρόμο για τη δημιουργία ενός νέου σύμπαντος δράσης που βασίζεται σχεδόν αποκλειστικά στο αδιαμφισβήτητο χάρισμα του Jason Statham και στις καλοδουλεμένες χορογραφίες μάχης.

Η Amazon MGM Studios έδωσε στη δημοσιότητα το πρώτο επίσημο trailer για το sequel. Ο σπουδαίος Jeremy Irons επιστρέφει προκειμένου να δώσει το στίγμα της νέας, κλιμακούμενης απειλής, εξηγώντας πλέον ότι οι Beekeepers έχουν βγει εντελώς εκτός ελέγχου επιδιώκοντας την απόλυτη κυβερνητική κυριαρχία και εξολοθρεύοντας αδίστακτα οποιονδήποτε βρεθεί στο διάβα τους. Κατά συνέπεια, ο Adam Clay, διατηρώντας ακέραιο τον ηθικό του κώδικα, καλείται να εφαρμόσει τη δική του άγρια μορφή δικαιοσύνης ενάντια στα ίδια τα μέλη της μυστικής οργάνωσης που κάποτε υπηρετούσε με θρησκευτική ευλάβεια.

Μία από τις πιο ενδιαφέρουσες αλλαγές πίσω από τις κάμερες αφορά την επιλογή του προσώπου που θα καθοδηγήσει τη νέα παραγωγή, καθώς ο βετεράνος των ταινιών δράσης David Ayer αποχώρησε από τη θέση του σκηνοθέτη αφήνοντας τη θέση του στον Timo Tjahjanto, παρότι παρακολουθεί στενά την εξέλιξη του project. Ο Ινδονήσιος δημιουργός φέρει τεράστια φήμη στους κύκλους των φίλων του ακραίου και χορογραφημένου κινηματογράφου δράσης χάρη σε ταινίες όπως τα The Night Comes for Us και The Shadow Strays, γεγονός που εγγυάται ότι ο δείκτης της έντασης και της οπτικής βίας θα ανέβει κατακόρυφα στο νέο κεφάλαιο.

Στο σεναριακό κομμάτι, ο Kurt Wimmer είχε ξεκινήσει την ανάπτυξη της αρχικής ιστορίας προτού παραδώσει τελικά τα ηνία στον Umair Aleem (γνωστό από το Kate), ο οποίος κλήθηκε να προσαρμόσει την πλοκή στις αυξημένες απαιτήσεις του νέου, εμφανώς πιο σκοτεινού σκηνοθέτη. Παράλληλα, το cast εμπλουτίζεται αισθητά με την προσθήκη της Pom Klementieff, την οποία το ευρύ κοινό έχει αγαπήσει μέσα από τις συμμετοχές της στο κινηματογραφικό σύμπαν της Marvel ως Mantis αλλά και στο πρόσφατο Mission: Impossible – Dead Reckoning, προσφέροντας έναν νέο δυναμικό χαρακτήρα που αναμένεται να ανατρέψει πλήρως τις ισορροπίες στο πεδίο της μάχης.

Το The Beekeeper 2 κάνει πρεμιέρα στις κινηματογραφικές αίθουσες στις 15 Ιανουαρίου 2027.