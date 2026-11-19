Σύνοψη

Η 13η κινηματογραφική μεταφορά του franchise Friday the 13th έχει πλέον τον επίσημο τίτλο "Jason" και θα κάνει παγκόσμια πρεμιέρα την Παρασκευή 13 Αυγούστου 2027.

Τον ρόλο του μασκοφόρου δολοφόνου αναλαμβάνει ο Schuyler White, ενώ στο πλευρό του βρίσκεται η Natalie Alyn Lind ως η παραδοσιακή "final girl".

Στην καρέκλα του σκηνοθέτη επιστρέφει ο βετεράνος Steve Miner, ο άνθρωπος που καθοδήγησε τα Part 2 και Part 3 της κλασικής σειράς τρόμου.

Τα γυρίσματα έχουν ήδη ολοκληρωθεί (Νοέμβριος 2026), δίνοντας στην ανεξάρτητη παραγωγή τον απαραίτητο χρόνο για τη διαδικασία του post-production.

Το κινηματογραφικό σύμπαν του τρόμου ετοιμάζεται να υποδεχθεί ξανά μία από τις πιο εμβληματικές φιγούρες του. Η αναμονή για τους λάτρεις των slasher ταινιών φτάνει σταδιακά στο τέλος της, καθώς η νέα προσθήκη στο θρυλικό franchise του Friday the 13th έχει πλέον επίσημο τίτλο, ημερομηνία κυκλοφορίας και το πλήρες καστ των ηθοποιών που θα ενσαρκώσουν τους νέους χαρακτήρες.

Η ταινία φέρει τον λιτό αλλά βαρύγδουπο τίτλο Jason, σηματοδοτώντας τη δέκατη τρίτη κινηματογραφική μεταφορά της σειράς και την πρώτη μεγάλη επιστροφή του χαρακτήρα στις αίθουσες μετά το reboot του 2009. Η παραγωγή επενδύει στη νοσταλγία αλλά και στην ανανέωση, προσπαθώντας να προσελκύσει τόσο τους παλιούς οπαδούς όσο και το νεότερο κοινό που δεν έχει γνωρίσει τον τρόμο της κατασκήνωσης Crystal Lake στη μεγάλη οθόνη.

Η πρεμιέρα της ταινίας Jason έχει προγραμματιστεί για την Παρασκευή 13 Αυγούστου 2027, μια ημερομηνία που τιμά την παράδοση και το όνομα του franchise, εξασφαλίζοντας την ταυτόχρονη προβολή της στους κινηματογράφους παγκοσμίως. Η εταιρεία διανομής Cineverse έχει αναλάβει την προώθηση στη Βόρεια Αμερική, διευρύνοντας το χαρτοφυλάκιο της στον χώρο του τρόμου μετά την εμπορική επιτυχία των παραγωγών της (όπως η σειρά Terrifier).

Η παραγωγή ολοκλήρωσε τα κύρια γυρίσματα της τον Νοέμβριο του 2026, επιτρέποντας στους δημιουργούς να διαθέσουν άφθονο χρόνο στη διαδικασία του post-production. Αυτό το ευρύ χρονοδιάγραμμα δείχνει τη διάθεση του στούντιο να αποφύγει βιαστικές επιλογές και να παραδώσει ένα άρτιο τελικό αποτέλεσμα, απαλλαγμένο από τα νομικά προβλήματα των προηγούμενων ετών γύρω από τα πνευματικά δικαιώματα.

Η επιλογή του ηθοποιού που θα φορέσει τη διάσημη μάσκα του χόκεϊ αποτελεί πάντα κομβικό σημείο για κάθε νέα ταινία της σειράς. Τον απαιτητικό ρόλο του Jason Voorhees ανέλαβε ο Schuyler White, ο οποίος έχει ήδη επαφή με τον χαρακτήρα από τη συμμετοχή του στη μικρού μήκους ταινία Sweet Revenge. Απέναντι του θα σταθεί η Natalie Alyn Lind, γνωστή από την τηλεοπτική σειρά Dutton Ranch. Η Lind θα υποδυθεί την Lauren, η οποία λειτουργεί ως το final girl της ιστορίας. Το πρόσωπο, δηλαδή, που θα βρεθεί στο επίκεντρο της μάχης επιβίωσης απέναντι στον ασταμάτητο δολοφόνο, αναλαμβάνοντας να συνεχίσει μια παράδοση δυναμικών γυναικείων ρόλων στον κινηματογραφικό τρόμο.

Ο κατάλογος των ηθοποιών πλαισιώνεται από νεανικά ταλέντα της αμερικανικής βιομηχανίας θεάματος που προσθέτουν φρεσκάδα στην παραγωγή. Μεταξύ αυτών βρίσκονται ο Matt Cornett στον ρόλο του Asher, η Lilia Buckingham ως Madison, ο John Owen Lowe ως Jake, η Summer Madison στον ρόλο της Emily, καθώς και οι Selena Turner, Matthew Keoni Sato, Brook Sill, Guillermo Diaz, Johnell Young, Sencere Messiah Brown και Bryan Gael Guzman. Η πολυπληθής αυτή ομάδα ηθοποιών υποδηλώνει μια κλασική δομή slasher, όπου μια μεγάλη παρέα έρχεται αντιμέτωπη με την απειλή του Jason, με τη βία να αναμένεται κλιμακούμενη.

Ένα από τα πιο ενδιαφέροντα στοιχεία της νέας παραγωγής εντοπίζεται πίσω από τις κάμερες. Ο σκηνοθέτης Steve Miner επιστρέφει στο franchise που τον ανέδειξε στο παγκόσμιο στερέωμα. Ο Miner σκηνοθέτησε το Friday the 13th Part 2 το 1981, το φιλμ που σύστησε τον Jason ως τον κύριο ανταγωνιστή, και το Part III το 1982, όπου ο χαρακτήρας φόρεσε για πρώτη φορά τη χαρακτηριστική του μάσκα. Το σενάριο της νέας ταινίας υπογράφει ο David Fliegel.

Σύμφωνα με τους παραγωγούς της Horror, Inc., η χρηματοδότηση και η ανάπτυξη του Jason βασίστηκε σε ένα πλήρως ανεξάρτητο μοντέλο. Η επιλογή αυτή εξασφάλισε στην ομάδα απόλυτη δημιουργική ελευθερία μακριά από τις αυστηρές παρεμβάσεις των μεγάλων στούντιο, επιτρέποντας στον σκηνοθέτη να προστατεύσει τον σκληρό πυρήνα του franchise. Η κατεύθυνση επιβεβαιώνει την τάση των τελευταίων ετών, όπου τα horror franchises γνωρίζουν τεράστια άνθηση όταν παραμένουν πιστά στο αρχικό τους όραμα, χωρίς να υποκύπτουν σε συμβιβασμούς ηλικιακών περιορισμών και εμπορικών πλαισίων.

Οι πληροφορίες γύρω από την πλοκή παραμένουν μέχρι στιγμής ελάχιστες. Κάποιες φήμες, ωστόσο, αναφέρουν ότι το σενάριο ακολουθεί μια ομάδα καλλιτεχνών που ζουν σε μια απομονωμένη αποικία τέχνης, οι οποίοι μετατρέπονται σταδιακά σε στόχους του μασκοφόρου δολοφόνου. Παράλληλα, μένει να αποσαφηνιστεί πώς ακριβώς θα συνδέεται η ταινία με την τηλεοπτική σειρά Crystal Lake του δικτύου Peacock, η οποία λειτουργεί ως prequel της αρχικής ιστορίας.