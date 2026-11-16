Επίσημο: Ο Robert Pattinson είναι ο νέος James Bond!

Σύνοψη

Ο Robert Pattinson ανακοινώθηκε επίσημα ως ο νέος πράκτορας 007, αναλαμβάνοντας τον εμβληματικό ρόλο για την 26η ταινία του δημοφιλούς franchise.

Τη σκηνοθεσία της ταινίας υπογράφει ο καταξιωμένος δημιουργός του Dune, Denis Villeneuve,στοχεύοντας σε μια κινηματογραφική πρεμιέρα μέσα στο 2028.

Το σενάριο γράφεται από τον δημιουργό του Peaky Blinders, Steven Knight, με την παραγωγή να ελέγχεται πλήρως από την Amazon MGM Studios και τους παραγωγούς Amy Pascal και David Heyman.

Ο επίσημος λογαριασμός @007 στο Instagram προχώρησε στη μαζική διαγραφή όλου του προηγούμενου περιεχομένου, προαναγγέλλοντας επικοινωνιακά τη μεγάλη οπτική αποκάλυψη.

Η οικογένεια Broccoli έχει παραχωρήσει τον πλήρη δημιουργικό έλεγχο, ανοίγοντας ενδεχομένως τον δρόμο για τηλεοπτικά spin-offs μέσα από την πλατφόρμα του Amazon Prime Video.

Η αναμονή ετών έλαβε τέλος μέσα από μια επίσημη επιβεβαίωση που επαναπροσδιορίζει τον κινηματογραφικό χάρτη της επόμενης δεκαετίας, καθιστώντας τον Robert Pattinson τον νέο James Bond. Ο καταξιωμένος σκηνοθέτης Denis Villeneuve, του οποίου το όνομα συνδέθηκε άρρηκτα με την τεράστια επιτυχία των ταινιών Dune, ανέλαβε τη σκυτάλη της σκηνοθεσίας και προέβη σε σαφείς δηλώσεις σχετικά με τον άνθρωπο που θα ενσαρκώσει τον εμβληματικό Βρετανό πράκτορα.

Σύμφωνα με τον δημιουργό, ο Pattinson διαθέτει τη διαχρονική ψυχή του 007 και ταυτόχρονα κομίζει ένα πνεύμα εντελώς φρέσκο, γεγονός που αποτέλεσε τον καταλύτη για την τελική επιλογή έναντι άλλων ισχυρών υποψηφίων όπως ο Nicholas Hoult, ο Callum Turner, ο Josh O'Connor και ο Jack Lowden. Η διαδικασία των δοκιμαστικών λήψεων διατηρήθηκε υπό καθεστώς άκρας μυστικότητας για αρκετούς μήνες, μέχρι τη στιγμή που τα κορυφαία στελέχη κατέληξαν στο συμπέρασμα πως ο πρωταγωνιστής του The Batman κατέχει το κατάλληλο υποκριτικό βάρος για να σηκώσει τις απαιτήσεις του παλαιότερου ενεργού franchise στην ιστορία του κινηματογράφου.

Η πορεία του Pattinson από είδωλο της νεολαίας σε έναν από τους πλέον ενδιαφέροντες ηθοποιούς της γενιάς του αποδεικνύει την ικανότητά του να προσαρμόζεται σε απαιτητικούς ρόλους με τεράστια ευελιξία. Μέσα από στενές συνεργασίες με αναγνωρισμένους δημιουργούς, έχτισε ένα αξιοζήλευτο βιογραφικό που βασίζεται στην υποκριτική ένταση και την αυστηρή αφοσίωση, στοιχεία απολύτως απαραίτητα για την ανάληψη ενός χαρακτήρα που συνοδεύεται από τεράστια παγκόσμια προβολή και βαριά κληρονομιά. Οι εκπρόσωποι της Amazon MGM Studios διέκριναν στο πρόσωπό του τη χρυσή τομή μεταξύ ενός αναγνωρίσιμου αστέρα με δοκιμασμένη ικανότητα προσέλκυσης εσόδων στα παγκόσμια ταμεία και ενός πραγματικού καλλιτέχνη που δεν διστάζει να πειραματιστεί. Η φυσιογνωμία του ταιριάζει απόλυτα στο όραμα του Villeneuve για έναν κινηματογραφικό κόσμο γεμάτο ηθικές αμφισημίες, ο οποίος απομακρύνεται αισθητά από το πρότυπο του αψεγάδιαστου υπερήρωα των παλαιότερων δεκαετιών.

Η εξέλιξη αυτή έρχεται σε άμεση συνάρτηση με ευρύτερες τεκτονικές αλλαγές στο εσωτερικό της παραγωγής, καθώς η νέα ταινία αποτελεί την πρώτη προσπάθεια της σειράς χωρίς την άμεση καλλιτεχνική εμπλοκή της ιστορικής οικογένειας Broccoli. Η Barbara Broccoli και ο Michael G. Wilson, οι οποίοι για πολλές δεκαετίες επέβλεπαν με αυστηρότητα την παραμικρή λεπτομέρεια του σύμπαντος του James Bond, έχουν πλέον παραχωρήσει τον πλήρη δημιουργικό έλεγχο, διατηρώντας αποκλειστικά τον τίτλο των συνιδιοκτητών. Τη διαχείριση έχει αναλάβει ολοκληρωτικά η Amazon MGM Studios, η οποία εξαγόρασε τα δικαιώματα στο πλαίσιο της επιχειρηματικής συμφωνίας ύψους 8,45 δισεκατομμυρίων δολαρίων το 2022. Η πλατφόρμα τοποθέτησε τους πολύπειρους παραγωγούς Amy Pascal και David Heyman στο τιμόνι του project, οι οποίοι με τη σειρά τους ανέθεσαν τη συγγραφή του σεναρίου στον Steven Knight. Ο ταλαντούχος δημιουργός του δημοφιλούς Peaky Blinders αναμένεται να προσδώσει μια πιο ωμή, καθαρά βρετανική και απόλυτα γειωμένη προοπτική στους διαλόγους, εξασφαλίζοντας ένα ρεαλιστικό αφηγηματικό υπόβαθρο που θα διαφοροποιείται εντόνως από τις προηγούμενες υπερπαραγωγές.

Μέχρι στιγμής, πάντως, δεν έχει γίνει γνωστό πότε θα κυκλοφορήσει η επόμενη ταινία.