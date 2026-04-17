As Deep as the Grave: Κυκλοφόρησε το trailer με τον αείμνηστο Val Kilmer να πρωταγωνιστεί μέσω AI

Η βιομηχανία του κινηματογράφου καταγράφει ένα ορόσημο όσον αφορά την ενσωμάτωση της παραγωγικής τεχνητής νοημοσύνης. Κατά τη διάρκεια του CinemaCon στο Las Vegas, οι παρευρισκόμενοι παρακολούθησαν τα πρώτα επίσημα πλάνα από την ανεξάρτητη παραγωγή As Deep as the Grave. Το κεντρικό σημείο ενδιαφέροντος δεν ήταν η ίδια η υπόθεση, η οποία εστιάζει στους αρχαιολόγους Ann και Earl Morris, αλλά η συμμετοχή του αείμνηστου Val Kilmer. Ο ηθοποιός, που έφυγε από τη ζωή τον Απρίλιο του 2025 σε ηλικία 65 ετών, εμφανίζεται στην οθόνη πλήρως αναδημιουργημένος μέσω προηγμένων μοντέλων τεχνητής νοημοσύνης, αναλαμβάνοντας έναν εκτενή ρόλο που είχε συμφωνήσει να παίξει πριν επιδεινωθεί η υγεία του.

Ο Val Kilmer υποδύεται τον Father Fintan, έναν Καθολικό ιερέα και πνευματιστή, με την ψηφιακή εκδοχή του ηθοποιού να βρίσκεται στην οθόνη για ακριβώς 1 ώρα και 17 λεπτά, αποτελώντας κεντρικό χαρακτήρα της πλοκής. Η απόφαση των δημιουργών (των αδερφών Coerte και John Voorhees) να διατηρήσουν τον Kilmer στο cast μέσω ψηφιακών μέσων ελήφθη όταν ο ηθοποιός αναγκάστηκε να αποχωρήσει από τα αρχικά γυρίσματα το 2020 λόγω της μάχης του με τον καρκίνο του λάρυγγα. Αντί να προχωρήσουν σε αντικατάσταση του ηθοποιού, επέλεξαν να καθυστερήσουν την παραγωγή και, με την πάροδο των ετών και την ωρίμανση της παραγωγικής AI, να ολοκληρώσουν το όραμά τους.

Η βρετανική εταιρεία Sonantic παρείχε την τεχνολογία για την αναδημιουργία της φωνής, ενώ η παραγωγή επεξεργάστηκε τα οπτικά δεδομένα για να αποδώσει πειστικά την κίνηση και τις εκφράσεις του.

Για να επιτευχθεί ο απαραίτητος βαθμός αληθοφάνειας, οι δημιουργοί δεν στηρίχθηκαν απλώς σε παραδοσιακό CGI, όπως συνέβαινε την προηγούμενη δεκαετία. Η σύγχρονη προσέγγιση απαιτεί την εκπαίδευση νευρωνικών δικτύων πάνω σε χιλιάδες ώρες υλικού από παλαιότερες ταινίες, συνεντεύξεις και προσωπικά βίντεο. Η οικογένεια του Kilmer άνοιξε τα ιδιωτικά της αρχεία, επιτρέποντας στους αλγορίθμους να «μάθουν» τις μικρο-εκφράσεις του προσώπου του, τη φυσιολογία της κίνησης του και τις συχνότητες της φωνής του πριν τις χειρουργικές επεμβάσεις που τον ανάγκασαν να χρησιμοποιεί συσκευή ομιλίας.

Η εταιρεία Sonantic, η οποία είχε ήδη συνεργαστεί με τον Kilmer κατά τη διάρκεια της ζωής του (και συγκεκριμένα για τις ανάγκες του ντοκιμαντέρ του και τη σύντομη εμφάνιση του στο Top Gun: Maverick το 2022), ανέλαβε εκ νέου τον κρίσιμο τομέα της σύνθεσης του ήχου. Τα μοντέλα μετέτρεψαν το κείμενο του σεναρίου σε φυσική ομιλία, ενσωματώνοντας τις τονικότητες και τις παύσεις που χαρακτήριζαν τις ερμηνείες του Kilmer.

Η παραγωγή του As Deep as the Grave συμμορφώθηκε πλήρως με τις κατευθυντήριες οδηγίες του σωματείου ηθοποιών SAG-AFTRA, εξασφαλίζοντας επίσημη συγκατάθεση, οικονομική αποζημίωση και διαρκή συνεργασία με το ίδρυμα του Val Kilmer.

Η χρήση ψηφιακών αντιγράφων (digital twins) αποτελεί το πιο φλέγον ζήτημα στη σύγχρονη βιομηχανία του θεάματος. Μετά τις παρατεταμένες απεργίες του Χόλιγουντ, οι κανόνες έχουν γίνει εξαιρετικά αυστηροί. Ο παραγωγός John Voorhees εξήγησε κατά τη διάρκεια του panel στο CinemaCon πως η τήρηση του τριπτύχου "Συγκατάθεση, Αποζημίωση, Συνεργασία" ήταν αδιαπραγμάτευτη. Τα παιδιά του ηθοποιού, Mercedes και Jack Kilmer, ήταν ενεργά μέλη της δημιουργικής διαδικασίας, εγκρίνοντας την ποιότητα των ψηφιακών αποτελεσμάτων. Σε επίσημη δήλωση της, η Mercedes Kilmer ανέφερε πως ο πατέρας της αντιμετώπιζε πάντα τις αναδυόμενες τεχνολογίες με αισιοδοξία, ως εργαλεία για τη διεύρυνση των ορίων της αφήγησης.

Η κυκλοφορία του As Deep as the Grave έχει προγραμματιστεί για τα τέλη του 2026 στις Ηνωμένες Πολιτείες. Στην ελληνική αγορά, η διανομή ανεξάρτητων ταινιών εξαρτάται από τις κατά τόπους συμφωνίες διανομέων. Αναμένεται είτε περιορισμένη προβολή σε επιλεγμένους κινηματογράφους αρχές του 2027, είτε απευθείας διάθεση μέσω VOD πλατφορμών (όπως Cosmote TV ή Vodafone TV).