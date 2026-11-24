Η εμβληματική σειρά arcade παιχνιδιών Metal Slug της ιαπωνικής SNK περνά στη μεγάλη οθόνη με μια live-action κινηματογραφική μεταφορά, το σενάριο της οποίας ανέλαβε ο James Morosini. Την παραγωγή έχει αναλάβει το ανεξάρτητο στούντιο The Arena, που ιδρύθηκε τον Οκτώβριο του 2025 από τον παραγωγό Erik Feig με χρηματοδότηση από τους σαουδαραβικούς ομίλους MBC Group και MiSK Group, ενώ την επίβλεψη του έργου έχουν αναλάβει οι Melissa Goodall και Sajan Algiri.

Η ανακοίνωση έρχεται τη χρονιά που το franchise συμπληρώνει τριάντα χρόνια από το ντεμπούτο του στα ηλεκτρονικά, εντάσσοντας το γνωστό run-and-gun παιχνίδι στο ευρύτερο κινηματογραφικό πλάνο της SNK. Παρότι το έργο βρίσκεται ακόμη στο αρχικό στάδιο της συγγραφής του σεναρίου, χωρίς να έχουν ανακοινωθεί σκηνοθέτης, καστ ή ημερομηνία κυκλοφορίας, η επιλογή του δημιουργού και η εμπλοκή του σαουδαραβικού κεφαλαίου έχουν ήδη προκαλέσει έντονες συζητήσεις στη βιομηχανία του gaming.

Οι τέσσερις ήρωες και η υπόθεση της ταινίας

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες που δημοσίευσε το Variety, η ταινία θα επικεντρωθεί στους τέσσερις κλασικούς πρωταγωνιστές της σειράς: τους Marco Rossi, Tarma Roving, Eri Kasamoto και Fio Germi. Οι Marco και Tarma έκαναν την εμφάνισή τους στον πρώτο τίτλο του 1996, ενώ οι Eri και Fio προστέθηκαν στο Metal Slug 2, διαμορφώνοντας την τετράδα που ταυτίστηκε με την ταυτότητα του παιχνιδιού.

Η επίσημη σύνοψη περιγράφει τους τέσσερις χαρακτήρες ως αταίριαστους, αλλά αχώριστους φίλους που αποτελούν την πιο απίθανη μονάδα του στρατού. Όταν ο τυραννικός General Morden ηγείται μιας εξέγερσης με τον στρατό του (Rebel Army), η ομάδα αναγκάζεται να αναλάβει δράση για να προστατεύσει τον πλανήτη από μια ακόμη μεγαλύτερη απειλή που κρύβεται πίσω από τον ίδιο. Η αναφορά σε μια «μεγαλύτερη απειλή» παραπέμπει άμεσα στο χαρακτηριστικό ύφος των παιχνιδιών, όπου η κλασική στρατιωτική δράση μπλέκεται με εξωγήινους, ζόμπι, γέτι, υπερβολικά όπλα και έντονο, ανατρεπτικό χιούμορ.

Για τους φίλους της σειράς, η κινηματογραφική προσαρμογή συνυπάρχει με την ανανέωση του franchise και στον χώρο των βιντεοπαιχνιδιών. Ο πιο πρόσφατος τίτλος, το Metal Slug Tactics, δοκίμασε μια διαφορετική προσέγγιση ως turn-based roguelike RPG, ενώ παράλληλα βρίσκεται υπό ανάπτυξη ένα πιο παραδοσιακό reboot που επιστρέφει στις ρίζες του χειροποίητου pixel art και της καταιγιστικής δράσης.

Το προφίλ του James Morosini και το κινηματογραφικό σύμπαν της SNK

Η ανάθεση του σεναρίου στον James Morosini δείχνει την πρόθεση των παραγωγών να διατηρήσουν τον κωμικό και ιδιότυπο τόνο του υλικού. Ο Morosini ξεχώρισε το 2022 ως σεναριογράφος, σκηνοθέτης και πρωταγωνιστής της κωμωδίας I Love My Dad, η οποία απέσπασε τόσο το Μεγάλο Βραβείο της Επιτροπής όσο και το Βραβείο Κοινού στο φεστιβάλ SXSW. Πρόσφατα πρωταγωνίστησε στο It’s What’s Inside του Netflix, που αποτέλεσε μία από τις μεγαλύτερες αγορές στην ιστορία του Sundance, ενώ ετοιμάζει το Mommy’s Home για τη Lionsgate και το θρίλερ Palm Grove με τις Kate Hudson και Ana de Armas.

Το Metal Slug δεν αποτελεί μεμονωμένη προσπάθεια, καθώς το στούντιο The Arena χτίζει ένα ολόκληρο χαρτοφυλάκιο βασισμένο στην πνευματική ιδιοκτησία της SNK. Μεταξύ των παραγωγών που βρίσκονται σε εξέλιξη περιλαμβάνονται:

Μια κινηματογραφική μεταφορά του Fatal Fury σε σενάριο του David S. Goyer (The Dark Knight, Foundation).

σε σενάριο του David S. Goyer (The Dark Knight, Foundation). Μια ταινία βασισμένη στο Samurai Shodown (γνωστό και ως Samurai Spirits), με σεναριογράφο τη Laeta Kalogridis (Shutter Island, Alita: Battle Angel, Altered Carbon).

(γνωστό και ως Samurai Spirits), με σεναριογράφο τη Laeta Kalogridis (Shutter Island, Alita: Battle Angel, Altered Carbon). Ένα webtoon βασισμένο στο Art of Fighting από τον δημιουργό Brandon Chen.

από τον δημιουργό Brandon Chen. Την κινηματογραφική προσαρμογή του επερχόμενου μυθιστορήματος Kill Current: A Jon Hendricks Thriller του Oliver Lowe με πρωταγωνιστή τον Keanu Reeves.

Οι αντιδράσεις για τη σαουδαραβική χρηματοδότηση

Πίσω από την επένδυση στις κλασικές σειρές της SNK βρίσκεται η στρατηγική επέκταση της Σαουδικής Αραβίας στον χώρο της παγκόσμιας ψυχαγωγίας. Το 2022, η Electronic Gaming Development Company (EGDC), θυγατρική του ιδρύματος MiSK Foundation (που ανήκει στον διάδοχο του θρόνου Mohammed bin Salman), απέκτησε ποσοστό 96,18% της SNK. Αντίστοιχα, το στούντιο The Arena στηρίζεται οικονομικά από το ίδιο ίδρυμα και τον όμιλο MBC Group.

Οι κινήσεις αυτές εντάσσονται σε ένα ευρύτερο επενδυτικό πρόγραμμα που περιλαμβάνει τη συμμετοχή του Δημόσιου Επενδυτικού Ταμείου της Σαουδικής Αραβίας (PIF) στην εξαγορά της Electronic Arts (μαζί με τις Affinity Partners και Silver Lake), μετοχικά μερίδια σε κολοσσούς όπως οι Nintendo, Capcom και Take-Two, καθώς και την ιδιοκτησία του τουρνουά e-sports EVO.

Αναλυτές και οργανώσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων ασκούν έντονη κριτική σε αυτού του είδους τις εξαγορές, χαρακτηρίζοντάς τις ως μορφή «sportswashing», δηλαδή μια τακτική βελτίωσης της διεθνούς εικόνας ενός κράτους μέσω της σύνδεσης του με δημοφιλή πολιτιστικά και αθλητικά προϊόντα.