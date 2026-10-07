Το The Conjuring: Unspoken έρχεται στο Netflix μετατρέποντας το smartphone σας σε ανιχνευτή φαντασμάτων

Σύνοψη

Κυκλοφορεί στις 13 Οκτωβρίου 2026, δωρεάν για όλους τους συνδρομητές της πλατφόρμας του Netflix.

Το παιχνίδι προβάλλεται στην οθόνη της τηλεόρασης, ενώ το smartphone του παίκτη λειτουργεί ταυτόχρονα ως ελεγκτής και ως εξοπλισμός παραφυσικής έρευνας.

Οι παίκτες αναλαμβάνουν τον ρόλο της δαιμονολόγου Francesca Noakes, η οποία ερευνά το στοιχειωμένο Red Lion Inn.

Η εμπειρία τοποθετείται στο σύμπαν των ταινιών "The Conjuring", ωστόσο λειτουργεί ως αυτόνομη ιστορία που δεν απαιτεί προηγούμενη παρακολούθηση των ταινιών.

Η επέκταση του Netflix στον χώρο του gaming αποκτά ολοένα και πιο φιλόδοξα χαρακτηριστικά, ενσωματώνοντας πλέον δημοφιλή κινηματογραφικά franchises με τρόπους που υπερβαίνουν την απλή μεταφορά τίτλων από τις κονσόλες στις φορητές συσκευές.

Η ανακοίνωση της κυκλοφορίας του The Conjuring: Unspoken σηματοδοτεί μια ουσιαστική διαφοροποίηση στην προσέγγιση της εταιρείας απέναντι στη διαδραστική ψυχαγωγία, συνδυάζοντας την παραδοσιακή αφήγηση του κινηματογραφικού τρόμου με τους μηχανισμούς ενός βιντεοπαιχνιδιού που απαιτεί την ταυτόχρονη χρήση δύο διαφορετικών οθονών.

Οι παίκτες αναλαμβάνουν τον ρόλο της δαιμονολόγου Francesca Noakes, χρησιμοποιώντας την τηλεόραση για την προβολή του περιβάλλοντος και το smartphone τους ως διαδραστικό χειριστήριο, το οποίο λειτουργεί ταυτόχρονα ως ψηφιακός ανιχνευτής ηλεκτρομαγνητικών πεδίων, spirit box και κάμερα υπερύθρων.

Η αρχιτεκτονική του gameplay βασίζεται εξ ολοκλήρου στην ασύγχρονη λειτουργία μεταξύ της κύριας οθόνης και της φορητής συσκευής του χρήστη. Κατά τη διάρκεια της έρευνας στους σκοτεινούς διαδρόμους, η τηλεόραση απεικονίζει τον εικονικό κόσμο και την εξέλιξη της ιστορίας, ενώ το smartphone μεταμορφώνεται σε ένα ρεαλιστικό εργαλείο παραφυσικής έρευνας που απαιτεί συνεχή προσοχή. Όταν ο παίκτης καλείται να ανιχνεύσει απότομες πτώσεις της θερμοκρασίας στον χώρο, πρέπει να κοιτάξει την οθόνη του smartphon του χρησιμοποιώντας την ψηφιακή θερμική κάμερα (infrared) για να εντοπίσει τις αόρατες οντότητες, δημιουργώντας μια πρωτοφανή αίσθηση άμεσης συμμετοχής στα γεγονότα.

Η αφήγηση τοποθετείται στο παλαιό και ιστορικό Red Lion Inn της Αγγλίας, όπου η οικογένεια Cooper καταφθάνει αναζητώντας μια διέξοδο από το βαθύ πένθος της, αγνοώντας πως ο συγκεκριμένος χώρος φιλοξενεί πολύ σκοτεινότερες δυνάμεις. Τα αρχικά σημάδια της παραφυσικής δραστηριότητας περιλαμβάνουν κλασικά μοτίβα του είδους, όπως παιδικές κούκλες που εξαφανίζονται μυστηριωδώς και μουσικά κουτιά που ενεργοποιούνται αυτόματα μέσα στη νύχτα. Η κατάσταση κλιμακώνεται ραγδαία ύστερα από μια αποτυχημένη συνεδρία επικοινωνίας με τα πνεύματα, φέρνοντας την οικογένεια αντιμέτωπη με τον δαίμονα Vinea, ο οποίος τρέφεται αποκλειστικά από τον ανθρώπινο πόνο, καθώς και με το φάντασμα της αγγλικής λαογραφίας που ακούει στο όνομα Florrie.

Για τους λάτρεις του ευρύτερου κινηματογραφικού σύμπαντος, το νέο εγχείρημα του Netflix παραμένει απόλυτα πιστό στη μυθολογία που καθιέρωσαν οι έρευνες των Ed και Lorraine Warren από το 2013, αν και η παρακολούθηση των προηγούμενων ταινιών δεν αποτελεί απολύτως καμία προϋπόθεση για την κατανόηση της πλοκής. Οι δημιουργοί έχουν φροντίσει να ενσωματώσουν αρκετές αναφορές και γνωστά πρόσωπα που θα ανταμείψουν τους παρατηρητικούς οπαδούς του franchise, διατηρώντας παράλληλα την προσβασιμότητα για όσους έρχονται για πρώτη φορά σε επαφή με το συγκεκριμένο σύμπαν σκοτεινής φαντασίας. Η επιτυχία της εμπειρίας στηρίζεται στην ικανότητα του παίκτη να λαμβάνει κρίσιμες αποφάσεις μέσα από πολλαπλές επιλογές διαλόγων, διαμορφώνοντας έτσι τη ροή της ιστορίας και καθορίζοντας την τελική μοίρα της οικογένειας Cooper.

Το The Conjuring: Unspoken θα είναι διαθέσιμο αποκλειστικά μέσα από την πλατφόρμα του Netflix στις 13 Οκτωβρίου 2026.