Η Take-Two Interactive ανακοίνωσε επίσημα ότι το Grand Theft Auto VI συγκέντρωσε έσοδα ύψους 3,79 δισεκατομμυρίων δολαρίων κατά τις πρώτες 24 ώρες κυκλοφορίας του στα PlayStation 5 και Xbox Series X|S, καταγράφοντας το μεγαλύτερο εμπορικό λανσάρισμα στην ιστορία της βιομηχανίας ψυχαγωγίας ανεξαρτήτως μέσου. Η επίδοση βασίστηκε σε μεγάλο βαθμό στις 32,5 εκατομμύρια προπαραγγελίες που είχε ήδη επιβεβαιώσει η Rockstar Games πριν από την επίσημη διάθεση του τίτλου, σημειώνοντας νέο ιστορικό ρεκόρ και στις δύο κονσόλες.

Η εμπορική δυναμική του τίτλου ξεπέρασε κατά πολύ τις αρχικές προβλέψεις των αναλυτών της αγοράς, καθώς εταιρείες ερευνών όπως η Sensor Tower τοποθετούσαν τα έσοδα της πρώτης ημέρας γύρω στα 2,36 δισ. δολάρια. Με το συνολικό ποσό των 3,79 δισ. δολαρίων να υπερκαλύπτει ήδη από το πρώτο εικοσιτετράωρο τον εκτιμώμενο προϋπολογισμό ανάπτυξης των 2 δισ. δολαρίων, η κυκλοφορία επιβεβαιώνει τη μοναδική θέση της σειράς στην παγκόσμια αγορά των βιντεοπαιχνιδιών.

Οι δηλώσεις της Rockstar Games και η σύγκριση με το Grand Theft Auto V

Ο ιδρυτής και πρόεδρος της Rockstar Games, Sam Houser, σχολίασε το ιστορικό επίτευγμα τονίζοντας πως η ομάδα ανάπτυξης εισέρχεται σε ένα νέο κεφάλαιο με τεράστια ευγνωμοσύνη προς την παγκόσμια κοινότητα των παικτών για την ανταπόκρισή της. Η αναμονή για το νέο κεφάλαιο ξεπέρασε τη δεκαετία, συνοδευόμενη από πολλαπλές καθυστερήσεις στο χρονοδιάγραμμα ανάπτυξης, γεγονός που φαίνεται πως ενίσχυσε αντί να αποδυναμώσει τη ζήτηση.

Σε επίπεδο αριθμών, τα έσοδα της πρώτης ημέρας του Grand Theft Auto VI πλησιάζουν το πενταπλάσιο των περίπου 800 εκατομμυρίων δολαρίων που είχε αποφέρει το Grand Theft Auto Vστο δικό του ντεμπούτο το 2013, ενώ ξεπερνούν ακόμη και τις συνολικές παγκόσμιες εισπράξεις της ταινίας Avengers: Endgame στους κινηματογράφους. Παρά το εντυπωσιακό ξεκίνημα, ο νέος τίτλος έχει ακόμη μακρύ δρόμο μπροστά του για να φτάσει τη συνολική εμπορική πορεία του προκατόχου του, ο οποίος έχει ξεπεράσει τις 230 εκατομμύρια πωλήσεις μέσα στην τελευταία δεκαετία χάρη στη μακροχρόνια υποστήριξη του GTA Online.

Τιμολόγηση, εκδόσεις και η απουσία της έκδοσης για PC

Το Grand Theft Auto VI διατίθεται αυτή τη στιγμή αποκλειστικά για PlayStation 5 και Xbox Series X|Sμε την τιμή της βασικής έκδοσης να διαμορφώνεται στα 79,99 ευρώ. Παράλληλα, η Rockstar προσφέρει την Ultimate Edition στα 99,99 ευρώ, η οποία περιλαμβάνει αποκλειστικό ψηφιακό περιεχόμενο και επιπλέον προνόμια, με τις πρώτες αναφορές από την αγορά να υποδεικνύουν ότι η πλειονότητα των πωλήσεων αφορούσε την ακριβότερη έκδοση.

Σημαντικό περιθώριο περαιτέρω ανάπτυξης για τα έσοδα της Take-Two Interactive αποτελεί η απουσία επίσημης ανακοίνωσης για την PC έκδοση, καθώς και το επερχόμενο multiplayer σκέλος του παιχνιδιού. Όπως συνέβη και στο παρελθόν με τη στρατηγική κυκλοφορίας της Rockstar, η μελλοντική διάθεση σε PC και η ενεργοποίηση της νέας online εμπειρίας αναμένεται να αποτελέσουν τους βασικούς μοχλούς διατήρησης των πωλήσεων τα επόμενα χρόνια.