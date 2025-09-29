Το Psyche της NASA έστειλε σήμα με laser από 351 εκατομμύρια χιλιόμετρα

Η NASA σημείωσε ένα τεχνολογικό ορόσημο που μπορεί να αλλάξει ριζικά τον τρόπο με τον οποίο επικοινωνούμε με το Διάστημα. Η αποστολή Psyche ολοκλήρωσε με επιτυχία τις δοκιμές του DSOC (Deep Space Optical Communications), ενός συστήματος που βασίζεται στη μετάδοση δεδομένων με ακτίνες laser αντί για τα παραδοσιακά ραδιοκύματα. Το τελευταίο τεστ πραγματοποιήθηκε σε απόσταση 351 εκατομμυρίων χιλιομέτρων από τη Γη, δηλαδή πιο μακριά ακόμη και από τη μέση απόσταση που μας χωρίζει από τον Άρη.

Το DSOC αντιπροσωπεύει μια τεχνολογία που υπόσχεται να ξεπεράσει κατά πολύ τις δυνατότητες των κλασικών ραδιοεπικοινωνιών. Στην καρδιά του βρίσκεται ένας πομπός laser τοποθετημένος στο Psyche, ο οποίος στέλνει κωδικοποιημένους παλμούς φωτός σε επίγεια τηλεσκόπια εξοπλισμένα με εξαιρετικά ευαίσθητους ανιχνευτές. Από την άλλη πλευρά, σταθμοί όπως εκείνος στο Table Mountain της Καλιφόρνιας στέλνουν πίσω δικά τους σήματα laser, ώστε να βοηθούν την ανιχνευτική συσκευή να διατηρεί ακριβή ευθυγράμμιση — μια απαραίτητη συνθήκη για να μη χαθεί το σήμα μέσα στο κενό του Διαστήματος.

Η μεγαλύτερη δυσκολία μιας τέτοιας επικοινωνίας βρίσκεται στην ακριβή στόχευση. Τόσο η Γη όσο και το Psyche κινούνται συνεχώς, και η πορεία της δέσμης laser πρέπει να λαμβάνει υπόψη απειροελάχιστες αλλά αδιάκοπες μεταβολές. Το project έγινε ακόμη πιο απαιτητικό λόγω των καιρικών συνθηκών: σύννεφα, καπνοί και πυρκαγιές συχνά παρεμπόδισαν την καλή λήψη. Για να αντιμετωπιστούν αυτά τα προβλήματα, η NASA δοκίμασε υβριδικές κεραίες που συνδυάζουν ραδιοκύματα και laser στο κέντρο επικοινωνιών Goldstone, ανοίγοντας τον δρόμο για μελλοντικά «διπλά» συστήματα που θα προσφέρουν μεγαλύτερη ανθεκτικότητα.

Από τον Δεκέμβριο του 2023, η αποστολή είχε ήδη προκαλέσει αίσθηση όταν, από απόσταση 30,6 εκατομμυρίων χιλιομέτρων, κατάφερε να μεταδώσει βίντεο υψηλής ευκρίνειας με ταχύτητα 267 megabits ανά δευτερόλεπτο, ταχύτερη από πολλές συνδέσεις οικιακού διαδικτύου στη Γη. Ένα χρόνο αργότερα, τον Δεκέμβριο του 2024, η τεχνολογία έθεσε νέο ρεκόρ, επικοινωνώντας από τα 494 εκατομμύρια χιλιόμετρα.

Συνολικά, το πρόγραμμα περιλάμβανε 65 συνεδρίες επικοινωνίας ανάμεσα στο Psyche και τα κέντρα ελέγχου, με μετάδοση 13,6 terabits δεδομένων, πολύ περισσότερων από όσα αρχικά αναμένονταν.

Η NASA θεωρεί ότι οι επιτυχίες του DSOC αποτελούν το θεμέλιο για τις μελλοντικές διαστημικές αποστολές. Η δυνατότητα αποστολής εικόνων υψηλής ανάλυσης, πολύπλοκων επιστημονικών δεδομένων και ακόμη και βίντεο σε πραγματικό χρόνο από τον Άρη ή τη Σελήνη θα μπορούσε να μειώσει δραστικά τον χρόνο αναμονής και να αυξήσει τον όγκο πληροφοριών που φτάνουν στη Γη.

«Ανοίγουμε τον δρόμο για μια εποχή όπου οι αστροναύτες στον Άρη θα μπορούν να μεταδίδουν απευθείας βίντεο στη Γη», δήλωσε ο Sean Duffy, προσωρινός διευθυντής της NASA. Ο Kevin Coggins, επικεφαλής του προγράμματος SCaN (Space Communications and Navigation), υπογράμμισε πως η σύζευξη laser και ραδιοκυμάτων θα προσφέρει μεγαλύτερη αξιοπιστία σε αποστολές που θα επιχειρούν ολοένα και σε πιο ακραίες αποστάσεις.

Παρά την τεράστια σημασία των δοκιμών, ο κύριος στόχος του σκάφους παραμένει η εξερεύνηση του αστεροειδούς 16 Psyche. Πρόκειται για έναν μεταλλικό κολοσσό, που οι επιστήμονες θεωρούν ως «παράθυρο» στη διαδικασία σχηματισμού των βραχωδών πλανητών. Η αποστολή θα συνεχίσει την πορεία της προς τον αστεροειδή, ενώ το DSOC παραμένει το μεγάλο τεχνολογικό στοίχημα για την επόμενη γενιά επικοινωνιών στο Διάστημα.

