Το Sisu επιστρέφει: Αιματηρή εκδίκηση στη νέα ταινία Road to Revenge

Το Sisu, η φινλανδική ταινία δράσης που κέρδισε το κοινό με την υπερβολική της βία και τον αμίλητο πρωταγωνιστή της, αποκτά φέτος το πολυαναμενόμενο sequel. Το Sisu: Road to Revenge αναμένεται να βγει στις αίθουσες στις 21 Νοεμβρίου, με το πρώτο trailer να υπόσχεται ακόμα πιο σκληρές σκηνές μάχης, άφθονο αίμα και μια ιστορία εκδίκησης που βυθίζεται ακόμη περισσότερο στο σκοτάδι του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου.

Στο κέντρο της ταινίας βρίσκεται ξανά ο Jorma Tommila, που επιστρέφει στον ρόλο του Aatami Korpi, γνωστού και ως «ο άντρας που αρνείται να πεθάνει». Αυτή τη φορά, ο σιωπηλός εκτελεστής δεν μάχεται τους Ναζί όπως στην πρώτη ταινία, αλλά στρέφεται απέναντι στον Κόκκινο Στρατό της Σοβιετικής Ένωσης. Ο βασικός του αντίπαλος είναι ένας σκληρός διοικητής, ο άνθρωπος που ευθύνεται για τη δολοφονία της οικογένειάς του, τον οποίο υποδύεται ο Stephen Lang, γνωστός από το Don’t Breathe.

Η πλοκή ξεκινά με τον Korpi να επιστρέφει στο κατεστραμμένο σπίτι του, το οποίο είχε γίνει το σκηνικό της τραγωδίας. Αποφασίζει να το αποσυναρμολογήσει, να το φορτώσει σε ένα φορτηγό και να το μεταφέρει αλλού, για να το ξαναχτίσει προς τιμήν των χαμένων δικών του. Όμως η απόφασή του αυτή ανοίγει έναν νέο κύκλο αίματος, καθώς ο δολοφόνος της οικογένειάς του επιστρέφει αποφασισμένος να ολοκληρώσει τη δουλειά. Από εκεί ξεκινά μια ανελέητη καταδίωξη σε όλη τη χώρα, με τον Korpi να πολεμά για εκδίκηση αλλά και για την επιβίωση.

Η πρώτη ταινία Sisu έκανε αίσθηση για τον ακραίο, σχεδόν καρτουνίστικο τρόπο που παρουσίαζε τη βία: ένας μοναχικός άνδρας, χωρίς να μιλά σχεδόν καθόλου, εξολόθρευε στρατιές Ναζί εισβολέων με ευρηματικούς και άγρια βίαιους τρόπους. Το σίκουελ διατηρεί την ίδια συνταγή υπερβολής, μόνο που αυτή τη φορά ο αντίπαλος είναι ακόμη ισχυρότερος – ολόκληρος ο Κόκκινος Στρατός.

Η ιστορία πατά πάνω σε πραγματικά ιστορικά γεγονότα. Στον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο η Φινλανδία βρέθηκε να πολεμά τόσο ενάντια στη Σοβιετική Ένωση όσο και, αργότερα, στους πρώην συμμάχους της Ναζί, στο πλαίσιο του Πολέμου της Λαπωνίας. Αυτό το σύνθετο ιστορικό υπόβαθρο δίνει στο Sisu: Road to Revenge ένα επιπλέον βάθος, ακόμη κι αν η ταινία επιλέγει να το παρουσιάσει μέσα από υπερβολικές και αιματηρές σκηνές δράσης.

Στο νέο trailer που δόθηκε στη δημοσιότητα, βλέπουμε τον Tommila καλυμμένο στο αίμα, έτοιμο να αντιμετωπίσει έναν στρατό ολόκληρο μόνος του. Η ταινία υπόσχεται φρενήρεις καταδιώξεις, εντυπωσιακά σκηνικά μάχης και συνεχείς ανατροπές. Ο σκηνοθέτης Jalmari Helander, που υπογράφει ξανά σενάριο και σκηνοθεσία, φαίνεται αποφασισμένος να διατηρήσει την ίδια ατμόσφαιρα που έκανε το πρώτο Sisu cult επιτυχία, αλλά με ακόμα μεγαλύτερη ένταση.

Η Sony περιγράφει την ταινία ως ένα «ανελέητο, θεαματικό κυνήγι μέχρι θανάτου», με σκηνές δράσης που ξεπερνούν τα όρια της φαντασίας. Ο Korpi, αμίλητος και αλύγιστος, θα βρεθεί μπροστά σε εχθρούς που φαίνονται αδύνατο να νικηθεί, αλλά με τον τρόπο του αποδεικνύει ξανά ότι είναι πράγματι «ο άντρας που αρνείται να πεθάνει».

Η επιτυχία του πρώτου Sisu βασίστηκε στο μείγμα ακραίας βίας, λιγοστών διαλόγων και ανελέητου ρυθμού. Το κοινό εντυπωσιάστηκε από τον τρόπο που ο Helander κατάφερε να μετατρέψει έναν σχεδόν βουβό ήρωα σε εμβληματική φιγούρα εκδίκησης. Το σίκουελ έχει την ευκαιρία να χτίσει πάνω σε αυτή τη φήμη, προσφέροντας στο κοινό ακόμα πιο θεαματικές σκηνές και έναν πιο προσωπικό αγώνα για τον πρωταγωνιστή.

Η επιλογή του Stephen Lang στον ρόλο του Σοβιετικού διοικητή προσθέτει επιπλέον ενδιαφέρον, καθώς ο ηθοποιός είναι γνωστός για την ικανότητά του να αποδίδει αμείλικτους χαρακτήρες με έντονη παρουσία. Η αντιπαράθεση ανάμεσα στον σιωπηλό Korpi και τον αποφασισμένο αντίπαλό του αναμένεται να αποτελέσει την καρδιά της ταινίας.

Το Sisu: Road to Revenge δεν επιχειρεί να προσφέρει μια ρεαλιστική αποτύπωση του πολέμου, αλλά να παρασύρει τον θεατή σε έναν κόσμο υπερβολής, όπου η εκδίκηση και η επιβίωση είναι τα μοναδικά κίνητρα. Οι θεατές που αγάπησαν το πρώτο φιλμ για την ωμή του ενέργεια και την αδιάκοπη δράση, φαίνεται πως θα βρουν σε αυτό το σίκουελ όλα όσα περιμένουν – και ακόμη περισσότερα.