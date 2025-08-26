Το Spotify προσθέτει λειτουργία messaging και στοχεύει να γίνει πιο «κοινωνικό»

Το Spotify κάνει ακόμη ένα βήμα προς τη μετατροπή του σε κοινωνική πλατφόρμα, εγκαινιάζοντας τη δυνατότητα αποστολής μηνυμάτων μέσα από την εφαρμογή. Η νέα λειτουργία επιτρέπει στους χρήστες να συνομιλούν με φίλους τους, να ανταλλάσσουν μουσική και podcasts χωρίς να χρειάζεται να βγουν από το app, και να διατηρούν ιστορικό του περιεχομένου που μοιράζονται.

Μέχρι σήμερα, εκατομμύρια χρήστες αντάλλασσαν links του Spotify σε άλλες πλατφόρμες, από το Instagram και το WhatsApp μέχρι το TikTok. Πλέον, η εταιρεία θέλει να συγκεντρώσει αυτές τις αλληλεπιδράσεις εντός της δικής της εφαρμογής, δίνοντας ένα πιο κοινωνικό χαρακτήρα στην ακρόαση μουσικής και podcasts.

Η αποστολή μηνυμάτων δεν είναι εντελώς ελεύθερη. Ο κάθε χρήστης μπορεί να ξεκινήσει συνομιλία μόνο με άτομα με τα οποία έχει ήδη κάποια σύνδεση μέσα στο Spotify. Αυτό μπορεί να είναι μια κοινή playlist, μια συμμετοχή σε jam ή blend, ή μια συνδρομή Family ή Duo. Για να ξεκινήσει η επικοινωνία, χρειάζεται να σταλεί ένα αίτημα, το οποίο ο παραλήπτης πρέπει να εγκρίνει.

Παράλληλα, υπάρχει η δυνατότητα έγκρισης αιτήματος όταν κάποιος λάβει Spotify link μέσω άλλων πλατφορμών, όπως Facebook, Instagram, Snapchat ή WhatsApp. Επιπλέον, οι χρήστες μπορούν να στείλουν προσκλήσεις σε επαφές τους με ένα ειδικό link. Με αυτόν τον τρόπο, το Spotify επιχειρεί να ισορροπήσει ανάμεσα στην κοινωνικότητα εντός και εκτός της εφαρμογής. Όπως τονίζει η εταιρεία, η νέα λειτουργία δεν αντικαθιστά την κοινή χρήση περιεχομένου σε άλλα δίκτυα, αλλά τη συμπληρώνει.

Η πρόσβαση στα μηνύματα γίνεται μέσω της φωτογραφίας προφίλ, όπου εμφανίζεται ξεχωριστό τμήμα για τις συνομιλίες. Οι χρήστες έχουν τη δυνατότητα να αντιδρούν με emoji σε συγκεκριμένα μηνύματα, υιοθετώντας έτσι στοιχεία οικεία από άλλες δημοφιλείς εφαρμογές ανταλλαγής μηνυμάτων.

Στο ζήτημα της ασφάλειας, το Spotify επισημαίνει ότι τα μηνύματα είναι κρυπτογραφημένα τόσο κατά την αποθήκευση όσο και κατά τη μετάδοση. Ωστόσο, δεν πρόκειται για end-to-end κρυπτογράφηση , καθώς η εταιρεία διατηρεί τη δυνατότητα να ελέγχει προληπτικά τα μηνύματα για παραβιάσεις των κανόνων της πλατφόρμας. Οι χρήστες μπορούν επίσης να αναφέρουν ύποπτο περιεχόμενο, το οποίο εξετάζεται σύμφωνα με τους όρους χρήσης.

Αρχικά, η λειτουργία διατίθεται σε επιλεγμένες αγορές της Λατινικής και Νότιας Αμερικής, μόνο σε κινητές συσκευές, και αφορά χρήστες άνω των 16 ετών, είτε με δωρεάν είτε με συνδρομητικό πακέτο. Μέσα στις επόμενες εβδομάδες αναμένεται να φτάσει σε ΗΠΑ, Καναδά, Βραζιλία, Ευρωπαϊκή Ένωση, Ηνωμένο Βασίλειο, Αυστραλία και Νέα Ζηλανδία.

