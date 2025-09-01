Το «ταπεινό» στηθοσκόπιο μπαίνει στην εποχή της τεχνητής νοημοσύνης

Για περισσότερα από 200 χρόνια, το στηθοσκόπιο αποτελούσε ένα από τα πιο χαρακτηριστικά και αναντικατάστατα εργαλεία της ιατρικής. Με το γνώριμο σχήμα του και τη λειτουργία του να «ακούει» την καρδιά και τους πνεύμονες, συνόδευσε γενιές γιατρών στις διαγνώσεις τους. Ωστόσο, η τεχνητή νοημοσύνη έρχεται σήμερα να δώσει νέα πνοή σε αυτό το παραδοσιακό όργανο, μετατρέποντάς το σε έναν πραγματικό ανιχνευτή καρδιακών παθήσεων.

Μια καινοτόμα συσκευή που ανέπτυξαν ερευνητές του Imperial College London σε συνεργασία με το Imperial College Healthcare NHS Trust υπόσχεται να αλλάξει τα δεδομένα στη διάγνωση των καρδιακών νοσημάτων. Το νέο AI stethoscope, που έχει κατασκευαστεί από την εταιρεία Eko Health με έδρα την Καλιφόρνια, μπορεί μέσα σε μόλις 15 δευτερόλεπτα να εντοπίσει τρεις σοβαρές παθήσεις: καρδιακή ανεπάρκεια, βλάβες στις βαλβίδες και ανώμαλους καρδιακούς ρυθμούς.

Σε μέγεθος συγκρίνεται με μια απλή τράπουλα, αλλά οι δυνατότητές του ξεπερνούν κατά πολύ εκείνες ενός παραδοσιακού στηθοσκοπίου. Χάρη σε εξελιγμένα μικρόφωνα, καταγράφει διακριτικές διαφορές στον καρδιακό παλμό και τη ροή του αίματος, στοιχεία που είναι αδύνατο να εντοπιστούν με το ανθρώπινο αυτί. Παράλληλα, μπορεί να πραγματοποιεί ταχύτατα ένα ηλεκτροκαρδιογράφημα (ECG), προσφέροντας στους γιατρούς μια πιο ολοκληρωμένη εικόνα της λειτουργίας της καρδιάς.

Η νέα τεχνολογία δεν έμεινε στη θεωρία. Το AI stethoscope δοκιμάστηκε σε περισσότερους από 12.700 ασθενείς σε πάνω από 200 ιατρικές μονάδες του Ηνωμένου Βασιλείου. Τα αποτελέσματα ήταν εντυπωσιακά: οι ασθενείς που εξετάστηκαν με το σύστημα είχαν διπλάσιες πιθανότητες να διαγνωστούν με καρδιακή ανεπάρκεια σε σύγκριση με όσους εξετάστηκαν με παραδοσιακές μεθόδους.

Ακόμη πιο εντυπωσιακό είναι ότι οι πιθανότητες εντοπισμού κολπικής μαρμαρυγής — μιας διαταραχής του καρδιακού ρυθμού που αυξάνει σημαντικά τον κίνδυνο εγκεφαλικού επεισοδίου — ήταν 3,5 φορές υψηλότερες. Επίσης, σχεδόν διπλασιάστηκαν τα ποσοστά διάγνωσης βαλβιδοπάθειας, μιας κατάστασης που επηρεάζει κρίσιμες λειτουργίες της καρδιάς.

Η καρδιολόγος και κλινική διευθύντρια Dr. Sonya Babu-Narayan χαρακτήρισε την εξέλιξη «κομψό παράδειγμα για το πώς ένα εργαλείο που επινοήθηκε πριν από δύο αιώνες μπορεί να αναβαθμιστεί για τον 21ο αιώνα». Όπως εξηγεί, η έγκαιρη διάγνωση της καρδιακής ανεπάρκειας είναι ζωτικής σημασίας, καθώς συνήθως εντοπίζεται σε προχωρημένα στάδια, όταν οι ασθενείς φτάνουν στο νοσοκομείο σε επείγουσα κατάσταση. Με την πρώιμη ανίχνευση, ανοίγει ο δρόμος για έγκαιρη θεραπεία και καλύτερη ποιότητα ζωής.

Η χρήση του AI stethoscope παραμένει απλή και οικεία. Όπως και με το παραδοσιακό, ο γιατρός τοποθετεί τη συσκευή στο στήθος του ασθενούς. Όμως εδώ, η τεχνολογία πηγαίνει ένα βήμα παραπέρα: καταγράφει την ηχητική ροή του αίματος, λαμβάνει ηλεκτροκαρδιογράφημα και αποστέλλει τα δεδομένα στο cloud. Εκεί, εξειδικευμένοι αλγόριθμοι τεχνητής νοημοσύνης τα αναλύουν και μέσα σε ελάχιστα δευτερόλεπτα επιστρέφουν τα αποτελέσματα στον γιατρό.

Όπως κάθε νέα τεχνολογία, έτσι και το AI stethoscope δεν είναι τέλειο. Οι ερευνητές παραδέχονται ότι υπάρχει μεγαλύτερη πιθανότητα εμφάνισης ψευδώς θετικών αποτελεσμάτων σε σχέση με το κλασικό στηθοσκόπιο. Ωστόσο, οι λανθασμένες ενδείξεις μπορούν να επιβεβαιωθούν ή να διαψευστούν με επόμενες εξετάσεις. Το κρίσιμο σημείο είναι ότι η τεχνητή νοημοσύνη εντοπίζει νωρίς ύποπτες ενδείξεις, ανοίγοντας τον δρόμο για ταχύτερη διάγνωση. Με τη βελτίωση των αλγορίθμων και την καλύτερη βαθμονόμηση, τα ποσοστά ψευδώς θετικών αναμένεται να μειωθούν σημαντικά.

Οι ερευνητές σχεδιάζουν ήδη την επέκταση της χρήσης του AI stethoscope σε περισσότερες περιοχές του Ηνωμένου Βασιλείου, πέρα από το Λονδίνο. Αν τα αποτελέσματα παραμείνουν θετικά, δεν αποκλείεται να δούμε τη συσκευή αυτή να καθιερώνεται διεθνώς, αλλάζοντας ριζικά τον τρόπο με τον οποίο οι γιατροί αξιοποιούν ένα εργαλείο που μέχρι σήμερα θεωρούνταν αυτονόητο και αναλλοίωτο.

