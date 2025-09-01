Το Telegram φέρνει μουσική στα προφίλ και αλλάζει τον τρόπο που μοιραζόμαστε δώρα

Το Telegram συνεχίζει να εμπλουτίζει τις λειτουργίες του, προσθέτοντας με την τελευταία του αναβάθμιση χαρακτηριστικά που υπόσχονται να κάνουν την εμπειρία των χρηστών πιο δημιουργική και διαδραστική. Η ενημέρωση του Αυγούστου 2025 φέρνει μουσική στα προφίλ, νέες επιλογές διαμόρφωσης, πιο «έξυπνη» διαχείριση δώρων, καθώς και βελτιώσεις σε εικονίδια και αυτοκόλλητα.

Η πιο ενδιαφέρουσα αλλαγή είναι η δυνατότητα να προσθέτει κανείς μουσική απευθείας στο προφίλ του. Με λίγα μόνο πατήματα, οι χρήστες μπορούν να δημιουργούν λίστες αναπαραγωγής που εμφανίζονται κάτω από τη φωτογραφία τους. Πατώντας απλά σε ένα αρχείο ήχου μέσα σε μια συνομιλία, δίνεται η επιλογή «Add to profile». Τα τραγούδια που επιλέγονται οργανώνονται αυτόματα σε playlist, ώστε οποιοσδήποτε επισκέπτεται το προφίλ να μπορεί να δει τι ακούει εκείνη τη στιγμή ο κάτοχος.

Επιπλέον, οι χρήστες συσκευών Android θα παρατηρήσουν ότι το περιβάλλον έχει ανανεωθεί με νέες κινήσεις και animation, που μέχρι πρότινος ήταν διαθέσιμα μόνο σε iOS. Η ανανέωση αυτή προέκυψε μέσα από έναν διαγωνισμό προγραμματιστών που διοργάνωσε η ίδια η πλατφόρμα, δείχνοντας ότι το Telegram επενδύει σε καινοτομία και φρέσκες ιδέες.

Ακόμη, υπάρχει πλέον η δυνατότητα επιλογής της προεπιλεγμένης καρτέλας που θα βλέπει κάποιος μπαίνοντας σε ένα προφίλ. Έτσι, ο χρήστης μπορεί να κατευθύνει τους επισκέπτες κατευθείαν στις ιστορίες του, στα δώρα που έχει συγκεντρώσει ή στα αρχειοθετημένα του post.

Μια ακόμα ενδιαφέρουσα προσθήκη αφορά τα δώρα που ανταλλάσσονται στο Telegram. Από εδώ και στο εξής, κάθε δώρο μπορεί να «μεταμορφώνεται» σε μοναδικό φόντο συνομιλίας, προσδίδοντας ιδιαίτερη ταυτότητα σε κάθε chat. Το κάθε δώρο, ωστόσο, μπορεί να χρησιμοποιηθεί αποκλειστικά σε μία συνομιλία, κάτι που τονίζει την έννοια της μοναδικότητας.

Η πλατφόρμα προσθέτει επίσης ένα πιο διαδραστικό οικοσύστημα γύρω από τα δώρα: οι χρήστες μπορούν να αναβαθμίζουν δώρα άλλων με Telegram Stars, να τα ανταλλάσσουν με άλλους ή ακόμη και να βλέπουν εκτιμήσεις της αξίας τους στην αγορά. Παρουσιάζονται στατιστικά όπως η μέση τιμή μεταπώλησης και άλλες χρήσιμες πληροφορίες για όσους συλλέγουν δώρα, δημιουργώντας ένα μικρό «παζάρι» μέσα στο ίδιο το messenger.

Οι δημιουργοί περιεχομένου έχουν επίσης λόγο να χαμογελούν. Η αναβαθμισμένη εφαρμογή Stickers Mini App επιτρέπει πλέον όχι μόνο τη δημιουργία και διαχείριση αυτοκόλλητων, αλλά και την προσθήκη προσωποποιημένων emoji. Παράλληλα, οι χρήστες αποκτούν πρόσβαση σε στατιστικά χρήσης, ώστε να βλέπουν ποια εικονίδια χρησιμοποιούνται περισσότερο και πώς αλληλεπιδρούν οι συνομιλητές τους με αυτά.

Η ενημέρωση έχει ήδη κυκλοφορήσει σε όλες τις μεγάλες πλατφόρμες: PC, macOS, Android και iOS.

