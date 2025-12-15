Το «θρίλερ» με Starlink και κινεζικό δορυφόρο σε τροχιά

Ένα σιωπηλό, αλλά εξαιρετικά επικίνδυνο παιχνίδι «ρώσικης ρουλέτας» εκτυλίχθηκε την περασμένη εβδομάδα εκατοντάδες χιλιόμετρα πάνω από τα κεφάλια μας. Δύο δορυφόροι, ένας του αμερικανικού κολοσσού SpaceX και ένας της κινεζικής κρατικής εταιρείας που διαχειρίζεται το πρόγραμμα «Thousand Sails», διασταυρώθηκαν σε απόσταση αναπνοής, αποφεύγοντας την τελευταία στιγμή μια σύγκρουση που θα μπορούσε να αλλάξει τα δεδομένα της διαστημικής ασφάλειας για δεκαετίες.

Το περιστατικό είναι η ηχηρή προειδοποίηση για μια νέα πραγματικότητα όπου η «διαστημική λεωφόρος» της Γης μετατρέπεται σε πεδίο κυκλοφοριακού χάους και γεωπολιτικού ανταγωνισμού.

Το χρονικό της παρ’ ολίγον πρόσκρουσης

Σύμφωνα με τα δεδομένα παρακολούθησης τροχιάς, οι δύο δορυφόροι βρέθηκαν σε εξαιρετικά επικίνδυνη εγγύτητα. Αν και οι ακριβείς αποστάσεις ποικίλλουν ανάλογα με τις μετρήσεις, ειδικοί αναλυτές επισημαίνουν ότι σε ταχύτητες που αγγίζουν τα 27.000 χιλιόμετρα την ώρα, μια απόσταση λίγων χιλιομέτρων –ή ακόμη και μερικών εκατοντάδων μέτρων– θεωρείται «ξυστά» σε τροχιακούς όρους.

Το περιστατικό αφορούσε έναν δορυφόρο του δικτύου Starlink του Elon Musk και έναν από τους νέους δορυφόρους του κινεζικού αστερισμού Qianfan (γνωστό και ως G60 ή «Χίλια Πανιά»). Η κινεζική πλευρά έχει ξεκινήσει επιθετικά την ανάπτυξη του δικού της ευρυζωνικού δικτύου για να σπάσει το μονοπώλιο της SpaceX, εκτοξεύοντας τις πρώτες παρτίδες δορυφόρων μόλις πρόσφατα.

Η ξαφνική αυτή εγγύτητα ανέδειξε το τεράστιο πρόβλημα συντονισμού. Καθώς οι δορυφόροι εκτελούσαν ελιγμούς για να φτάσουν στις τελικές τους τροχιές, τα συστήματα προειδοποίησης χτύπησαν «κόκκινο». Σε αντίθεση με την αεροπορική κυκλοφορία, όπου υπάρχει πύργος ελέγχου, στο διάστημα κυριαρχεί μια γκρίζα ζώνη επικοινωνίας μεταξύ ανταγωνιστικών εθνών.

Το συμβάν αυτό δεν είναι μεμονωμένο, αλλά σύμπτωμα μιας ευρύτερης κούρσας. Η SpaceX έχει ήδη θέσει σε τροχιά πάνω από 6.000 δορυφόρους Starlink, με σχέδια για δεκάδες χιλιάδες ακόμη. Από την άλλη, η Κίνα, μέσω της κρατικής Shanghai Spacecom Satellite Technology (SSST), φιλοδοξεί να απαντήσει με το δικό της μεγα-αστερισμό 14.000 δορυφόρων.

Το αποτέλεσμα; Η Χαμηλή Γήινη Τροχιά (LEO) γεμίζει με εκθετικούς ρυθμούς.

Starlink: Κυριαρχεί αυτή τη στιγμή, προσφέροντας ίντερνετ παγκοσμίως.

Κυριαρχεί αυτή τη στιγμή, προσφέροντας ίντερνετ παγκοσμίως. Qianfan (G60): Η κινεζική απάντηση, που βρίσκεται σε φάση ταχείας ανάπτυξης.

Η κινεζική απάντηση, που βρίσκεται σε φάση ταχείας ανάπτυξης. Ανταγωνισμός: Και οι δύο πλευρές καταλαμβάνουν «οικόπεδα» στο Διάστημα, προσπαθώντας να κατοχυρώσουν τις βέλτιστες τροχιές και συχνότητες.

Αυτός ο ανταγωνισμός αυξάνει τις πιθανότητες ατυχήματος. Όταν δύο υπερδυνάμεις λειτουργούν χιλιάδες συσκευές στην ίδια "γειτονιά" χωρίς κοινό πρωτόκολλο επικοινωνίας, το λάθος είναι θέμα χρόνου.

Ο εφιάλτης του Συνδρόμου Kessler

Γιατί όμως μας απασχολεί τόσο μια σύγκρουση δύο μηχανημάτων στο διάστημα; Η απάντηση βρίσκεται στο Σύνδρομο Kessler.

Αν οι δύο δορυφόροι είχαν συγκρουστεί, η ενέργεια της πρόσκρουσης θα διέλυε τις συσκευές σε χιλιάδες μικροσκοπικά θραύσματα. Κάθε θραύσμα θα μετατρεπόταν σε μια «σφαίρα» που ταξιδεύει με τεράστια ταχύτητα, απειλώντας άλλους δορυφόρους. Αυτό θα μπορούσε να προκαλέσει μια αλυσιδωτή αντίδραση, καταστρέφοντας εκατοντάδες δορυφόρους και δημιουργώντας ένα νέφος συντριμμιών που θα έκανε τη χαμηλή τροχιά της Γης μη προσβάσιμη για γενιές.

Φανταστείτε έναν κόσμο χωρίς GPS, χωρίς δορυφορική πρόβλεψη καιρού και χωρίς τηλεπικοινωνίες. Αυτό είναι το διακύβευμα κάθε φορά που η SpaceX και οι κινεζικοί φορείς παίζουν με τα όρια.

Έλλειμμα επικοινωνίας και διαφάνειας

Ένα από τα πιο ανησυχητικά στοιχεία της είδησης είναι η έλλειψη διαφάνειας. Ιστορικά, η NASA και το Υπουργείο Άμυνας των ΗΠΑ μοιράζονται δεδομένα τροχιάς, αλλά η επικοινωνία με την Κίνα παραμένει δύσκολη λόγω γεωπολιτικών εντάσεων.

Συχνά, οι χειριστές των δορυφόρων βασίζονται σε αυτοματοποιημένα συστήματα αποφυγής σύγκρουσης. Ωστόσο, αυτά τα συστήματα έχουν όρια. Όταν ένας κινεζικός δορυφόρος κάνει έναν ελιγμό που ο αλγόριθμος της Starlink δεν έχει προβλέψει (ή το αντίστροφο), το ρίσκο εκτοξεύεται.

Σε αυτό το περιστατικό, φαίνεται πως υπήρξε έλλειψη συντονισμού για το ποιος θα έπρεπε να μετακινηθεί. Είναι σαν δύο οδηγοί σε έναν στενό δρόμο που περιμένουν ο άλλος να κάνει στην άκρη, μόνο που εδώ τρέχουν με 27.000 χλμ/ώρα.

Τι σημαίνει αυτό για το μέλλον;

Η παρ’ ολίγον σύγκρουση της περασμένης εβδομάδας λειτουργεί ως «καμπανάκι» αφύπνισης. Ειδικοί της διαστημικής ασφάλειας τονίζουν την ανάγκη για:

Παγκόσμιους Κανόνες Κυκλοφορίας: Ένα διεθνές πλαίσιο που θα καθορίζει ποιος έχει προτεραιότητα και πώς γίνονται οι ελιγμοί αποφυγής. Ανοιχτά Δεδομένα: Καλύτερη ανταλλαγή πληροφοριών τροχιάς μεταξύ ΗΠΑ και Κίνας, ανεξαρτήτως πολιτικών διαφορών. Αυστηρότερα Πρότυπα: Υποχρέωση για όλα τα νέα δορυφορικά συστήματα να διαθέτουν προηγμένους αυτοματισμούς αποφυγής.

Καθώς η ανθρωπότητα εξαρτάται όλο και περισσότερο από το Διάστημα για την καθημερινότητά της, περιστατικά όπως αυτό μεταξύ Starlink και Qianfan δεν είναι απλώς ειδήσεις τεχνολογίας. Είναι ζητήματα παγκόσμιας ασφάλειας και υποδομών.