Το TikTok φέρνει φωνητικά μηνύματα και φωτογραφίες στα DMs

Το TikTok συνεχίζει να ενισχύει τη λειτουργία των προσωπικών μηνυμάτων του, προσθέτοντας δύο νέες δυνατότητες που φέρνουν την πλατφόρμα πιο κοντά στον τρόπο λειτουργίας άλλων δημοφιλών social apps. Όπως ανακοίνωσε η εταιρεία, οι χρήστες θα μπορούν πλέον να στέλνουν φωνητικά μηνύματα διάρκειας έως 60 δευτερολέπτων, καθώς και να μοιράζονται φωτογραφίες ή βίντεο, μέχρι και εννέα αρχεία κάθε φορά, τόσο σε ατομικές συνομιλίες όσο και σε ομαδικά chats.

Η στρατηγική αυτή κίνηση δείχνει ότι το TikTok δεν θέλει να μείνει μόνο μια πλατφόρμα κατανάλωσης ψυχαγωγικού περιεχομένου. Στόχος του είναι να εξελιχθεί σε έναν χώρο καθημερινής επικοινωνίας, όπου οι χρήστες δεν θα περιορίζονται στο να ανταλλάσσουν βίντεο αλλά θα αλληλεπιδρούν με πιο προσωπικό και άμεσο τρόπο.

Η ενσωμάτωση φωνητικών μηνυμάτων δεν αποτελεί έκπληξη, αφού το συγκεκριμένο format έχει γνωρίσει μεγάλη αποδοχή, ειδικά στη Gen Z, που το χρησιμοποιεί όλο και περισσότερο ως μέσο καθημερινής επικοινωνίας. Με το WhatsApp, το Instagram και το Apple Messages να έχουν ήδη καθιερώσει αυτή τη δυνατότητα, το TikTok επιχειρεί να καλύψει το κενό και να ανταποκριθεί στις νέες συνήθειες των χρηστών.

Όσον αφορά την αποστολή φωτογραφιών και βίντεο, οι χρήστες θα έχουν τη δυνατότητα είτε να τα τραβούν απευθείας με την κάμερα είτε να τα επιλέγουν από το άλμπουμ τους, με την επιλογή να τα επεξεργαστούν πριν τα στείλουν. Παράλληλα, το TikTok θέτει συγκεκριμένα όρια για την προστασία της ιδιωτικότητας. Για παράδειγμα, ένας χρήστης που στέλνει μήνυμα για πρώτη φορά δεν μπορεί να στείλει απευθείας φωτογραφία ή βίντεο από τη δική του κάμερα· μπορεί να μοιραστεί μόνο περιεχόμενο που ήδη υπάρχει στην πλατφόρμα.

Επιπλέον, όταν κάποιος επιχειρεί να στείλει εικόνες ή βίντεο, εμφανίζεται υπενθύμιση για την προστασία της ιδιωτικής ζωής και την προσοχή που πρέπει να δείξει ως προς τον παραλήπτη. Πρόκειται για μια κίνηση που εντάσσεται στη γενικότερη στρατηγική της εταιρείας να ενισχύσει τα εργαλεία ασφαλείας της.

Τα προσωπικά μηνύματα παραμένουν κλειδωμένα για τους χρήστες κάτω των 16 ετών, ενώ για τις ηλικίες 16 έως 18 ισχύουν πρόσθετες δικλείδες ασφαλείας . Ανάμεσά τους είναι και η χρήση αυτοματοποιημένων συστημάτων που ανιχνεύουν γυμνό περιεχόμενο. Αν εντοπιστεί τέτοια εικόνα, μπλοκάρεται η αποστολή της και ο παραλήπτης δεν τη βλέπει ποτέ.

Για τους ενήλικες χρήστες άνω των 18, η συγκεκριμένη προστασία είναι προαιρετική και μπορεί να ενεργοποιηθεί ή να απενεργοποιηθεί από τις ρυθμίσεις της εφαρμογής. Με αυτόν τον τρόπο, το TikTok επιχειρεί να ισορροπήσει ανάμεσα στην ελευθερία έκφρασης και στην ανάγκη ασφάλειας, ιδιαίτερα για τους νεότερους χρήστες.

Η ενίσχυση της λειτουργίας των DMs δεν ξεκίνησε τώρα. Το 2024 η πλατφόρμα εισήγαγε τα ομαδικά chats, δίνοντας στους χρήστες τη δυνατότητα να συνομιλούν με έως και 32 άτομα ταυτόχρονα. Ακολούθησαν τα Creator Chat Rooms, ένας χώρος σχεδιασμένος αποκλειστικά για δημιουργούς και ακολούθους, ώστε να μπορούν να επικοινωνούν και να αλληλεπιδρούν σε πιο άμεσο επίπεδο.

Η προσθήκη φωνητικών μηνυμάτων και η δυνατότητα αποστολής φωτογραφιών και βίντεο έρχεται να ολοκληρώσει αυτό το πλέγμα λειτουργιών, φέρνοντας το TikTok σε άμεση αντιπαράθεση με πλατφόρμες όπως το Instagram και το WhatsApp, που έχουν ήδη καθιερωθεί ως μέσα καθημερινής επικοινωνίας.

