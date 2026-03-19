Το WhatsApp έφτασε στα smartwatches της Garmin - Ποια μοντέλα το υποστηρίζουν

Σύνοψη

Η Meta κυκλοφορεί την πρώτη επίσημη εφαρμογή WhatsApp για τα smartwatches της Garmin μέσω του Connect IQ Store.

Παρέχεται δυνατότητα ανάγνωσης, απάντησης με ενσωματωμένο πληκτρολόγιο, αποστολής αντιδράσεων (emojis) και προβολής ιστορικού έως 10 μηνυμάτων απευθείας από την οθόνη της συσκευής.

Η συμβατότητα περιορίζεται αυστηρά στα νεότερα μοντέλα παραγωγής 2025-2026, όπως τα Fenix 8, Forerunner 970, Venu 4 και Enduro 3.

Δημοφιλή και ακριβά μοντέλα της προηγούμενης διετίας (Fenix 7, Forerunner 965, Epix Pro) εξαιρούνται από την ενημέρωση.

Απαιτείται μόνιμη σύνδεση Bluetooth (tethering) με το smartphone (Android ή iOS) για την ανταλλαγή δεδομένων, καθώς δεν υποστηρίζεται αυτόνομη λειτουργία μέσω LTE.

Η Garmin προχώρησε στην επίσημη ενσωμάτωση του WhatsApp στα smartwatches της, προσθέτοντας για πρώτη φορά μια native εφαρμογή ανταλλαγής μηνυμάτων τρίτου κατασκευαστή στο οικοσύστημά της. Η κυκλοφορία αυτή υλοποιείται μέσω της πλατφόρμας Connect IQ και επιχειρεί να αυξήσει τη λειτουργικότητα επικοινωνίας στα αθλητικά ρολόγια της εταιρείας, προσεγγίζοντας τα πρότυπα ανταγωνιστικών συστημάτων (Apple Watch, Wear OS). Ωστόσο, η υλοποίηση συνοδεύεται από αυστηρούς περιορισμούς συμβατότητας ως προς το hardware.

Τι ακριβώς προσφέρει η επίσημη εφαρμογή WhatsApp στα Garmin

Η νέα επίσημη εφαρμογή WhatsApp στα Garmin επιτρέπει στους χρήστες να διαβάζουν, να απαντούν μέσω ενσωματωμένου πληκτρολογίου και να στέλνουν αντιδράσεις απευθείας από το smartwatch τους. Διατίθεται δωρεάν στο Connect IQ Store και λειτουργεί αποκλειστικά μέσω σύνδεσης Bluetooth με το smartphone (Android ή iOS), απαιτώντας την έκδοση 2.26.70 ή νεότερη της εφαρμογής της Meta.

Τα βασικά χαρακτηριστικά της υλοποίησης συνοψίζονται στα εξής:

Προβολή ιστορικού: Το ρολόι μπορεί να εμφανίσει τα 10 πιο πρόσφατα μηνύματα μιας ενεργής συνομιλίας, επιτρέποντας την κατανόηση του πλαισίου πριν την απάντηση.

Μηχανισμός απάντησης: Οι χρήστες αξιοποιούν το on-screen πληκτρολόγιο της Garmin για τη σύνταξη κειμένου ή επιλέγουν έτοιμες γρήγορες απαντήσεις και emojis.

Διαχείριση κλήσεων: Η εφαρμογή προβάλλει τις εισερχόμενες κλήσεις WhatsApp, προσφέροντας αποκλειστικά την επιλογή απόρριψης. Η αποδοχή και η διεξαγωγή της κλήσης απαιτεί τη χρήση του τηλεφώνου.

Αρχιτεκτονική λειτουργίας: Το smartwatch λειτουργεί ως τερματικό προβολής. Χωρίς το συζευγμένο smartphone σε εμβέλεια Bluetooth, η εφαρμογή αδυνατεί να στείλει ή να λάβει δεδομένα, ακόμα και αν το ρολόι διαθέτει ενεργή σύνδεση Wi-Fi.

Η λίστα συμβατότητας και οι ηχηρές απουσίες

Η στρατηγική διάθεσης της εφαρμογής βασίζεται στους περιορισμούς της νεότερης έκδοσης του Connect IQ System, γεγονός που σημαίνει ότι η υποστήριξη αφορά σχεδόν αποκλειστικά συσκευές που κυκλοφόρησαν το 2025 και το 2026 (με εξαίρεση τη σειρά Fenix 8 του 2024).

Τα μοντέλα που λαμβάνουν επίσημα την εφαρμογή είναι τα εξής:

Σειρά Fenix: Fenix 8 (AMOLED, Solar, MicroLED, Pro), Fenix E.

Forerunner 570, Forerunner 970.

Venu 4, Venu X1, Vivoactive 6.

Enduro 3, Tactix 8, Quatix 8, D2 Air X15.

Αντιθέτως, η λίστα μη συμβατών συσκευών περιλαμβάνει ναυαρχίδες που συνεχίζουν να χρησιμοποιούνται ευρέως και παραμένουν υψηλά στην τιμολογιακή κλίμακα της ελληνικής αγοράς. Μοντέλα όπως τα Fenix 7, Epix Gen 2, Epix Pro, Forerunner 965, Forerunner 165, Enduro 2 και η σειρά Instinct παραμένουν εκτός λίστας συμβατότητας. Η απουσία υποστήριξης για ρολόγια όπως το Forerunner 965 και το Epix Pro δεν υποδεικνύει ανεπάρκεια επεξεργαστικής ισχύος ή μνήμης, αλλά επιβεβαιώνει τον διαχωρισμό των εκδόσεων λογισμικού που επιβάλλει η εταιρεία προκειμένου να οριοθετήσει το παλαιότερο hardware.

Διαδικασία εγκατάστασης και τεχνικές προϋποθέσεις

Η προσθήκη του WhatsApp απαιτεί συγκεκριμένα βήματα συγχρονισμού, καθώς η εφαρμογή λειτουργεί ανεξάρτητα από το γενικό σύστημα ειδοποιήσεων (Smart Notifications) του λειτουργικού.

Άνοιγμα της εφαρμογής Connect IQ Store στο smartphone. Αναζήτηση για "WhatsApp" και εγκατάσταση. Η εφαρμογή καταχωρείται στη μνήμη του ρολογιού στον τομέα των "Δραστηριοτήτων/Εφαρμογών" (όπως το Garmin Share) και όχι στα Widgets (Glances). Εκκίνηση της εφαρμογής από το κεντρικό μενού του smartwatch. Σάρωση του παραγόμενου κωδικού QR μέσω της εφαρμογής WhatsApp στο smartphone (από την ενότητα Linked Devices), ώστε να εξουσιοδοτηθεί το smartwatch.

Ο συγχρονισμός πραγματοποιείται τοπικά, χωρίς να απαιτείται η δημιουργία ξεχωριστού λογαριασμού Meta μέσα από το οικοσύστημα της Garmin.

Με τη ματιά του Techgear

Η κυκλοφορία του WhatsApp για τα ρολόγια της Garmin αναδεικνύει την απόφαση της εταιρείας να αυξήσει τη χρηστικότητα των συσκευών της στην καθημερινότητα, πέραν του καθαρού tracking αθλημάτων. Η συνεργασία με τη Meta αποτελεί ένα θετικό δομικό βήμα, εγκαθιδρύοντας ένα πραγματικό περιβάλλον επικοινωνίας απευθείας στο λογισμικό της συσκευής.

Ωστόσο, η υλοποίηση παρουσιάζει στρατηγικές αδυναμίες. Η ελληνική αγορά, ακολουθώντας την παγκόσμια τάση, περιλαμβάνει καταναλωτές που επενδύουν σημαντικά ποσά σε συσκευές όπως τα Fenix 7 Pro ή τα Epix Pro, με την προσδοκία μιας μακροχρόνιας και πλήρους υποστήριξης λογισμικού. Ο τεχνητός αποκλεισμός αυτών των κορυφαίων συσκευών της διετίας από μια βασική λειτουργία επικοινωνίας μειώνει την αξία της αρχικής επένδυσης του καταναλωτή.

Εφόσον η Garmin επιθυμεί να διατηρήσει το ανταγωνιστικό της πλεονέκτημα, θα πρέπει να διασφαλίσει ότι το premium hardware της δεν απαξιώνεται λογισμικά λίγους μήνες μετά την αντικατάστασή του από νεότερα μοντέλα.

Προς το παρόν, η εφαρμογή του WhatsApp λειτουργεί ως σαφές κίνητρο αναβάθμισης στις σειρές Fenix 8 και Forerunner 970, αφήνοντας το παλαιότερο πελατολόγιο με τις βασικές, μονόδρομες ειδοποιήσεις του παρελθόντος.