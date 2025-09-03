Garmin Fenix 8 Pro: Η νέα γενιά smartwatch με AMOLED και MicroLED επιλογές

Η Garmin παρουσίασε επίσημα τη νέα σειρά Fenix 8 Pro, περίπου έναν χρόνο μετά την κυκλοφορία του Fenix 8, που είχε φέρει σημαντικές καινοτομίες όπως απτική ανάδραση, επαγωγικά κουμπιά, ενσωματωμένο ηχείο και μικρόφωνο για κλήσεις, καθώς και – για πρώτη φορά στη σειρά – προαιρετική AMOLED οθόνη αφής. Το Pro μοντέλο έρχεται να εξελίξει αυτές τις ιδέες, ανεβάζοντας τον πήχη ακόμη πιο ψηλά.

Το Fenix 8 Pro θα διατίθεται σε δύο εκδόσεις: μια με AMOLED οθόνη και μία ακόμη πιο εντυπωσιακή με MicroLED, την πρώτη του είδους της σε smartwatch. Η επιλογή αυτή δίνει στους χρήστες τη δυνατότητα να διαλέξουν ανάμεσα σε γνώριμη τεχνολογία υψηλής ευκρίνειας και σε μια πρωτοποριακή λύση που υπόσχεται πρωτοφανή φωτεινότητα και καθαρότητα εικόνας.

Η έκδοση με MicroLED ξεχωρίζει χάρη στην ενσωμάτωση περισσότερων από 400.000 μεμονωμένων LED, προσφέροντας μέγιστη φωτεινότητα που φτάνει τα 4.500 nits. Αυτό μεταφράζεται σε εξαιρετική ορατότητα ακόμη και κάτω από έντονο, απευθείας ηλιακό φως – ένα χρόνιο πρόβλημα για τις πολύχρωμες οθόνες αφής. Από την άλλη, η AMOLED έκδοση έρχεται σε δύο μεγέθη, 47 χιλιοστά και 51 χιλιοστά, προσφέροντας έως και 27 ημέρες αυτονομίας σε λειτουργία smartwatch. Αντίθετα, το MicroLED μοντέλο διατίθεται αποκλειστικά στα 51 χιλιοστά, με διάρκεια μπαταρίας έως 10 ημέρες, καθώς η ενεργοβόρα τεχνολογία απαιτεί περισσότερη ενέργεια.

Και οι δύο εκδόσεις ενσωματώνουν το Garmin inReach, την τεχνολογία δορυφορικής επικοινωνίας της εταιρείας, που λειτουργεί ακόμη και σε περιοχές χωρίς κάλυψη κινητής τηλεφωνίας. Μέσα από αυτή τη δυνατότητα, οι χρήστες μπορούν να στέλνουν μηνύματα δύο κατευθύνσεων σε φίλους που χρησιμοποιούν την εφαρμογή Garmin Messenger.

Ακόμη πιο σημαντική είναι η λειτουργία SOS. Σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης, το ρολόι στέλνει μήνυμα είτε μέσω δορυφόρου είτε μέσω δικτύου κινητής τηλεφωνίας στο Garmin Response Center, μια υπηρεσία που λειτουργεί 24/7. Η ομάδα αναλαμβάνει να συντονίσει την παροχή βοήθειας με τις τοπικές υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης, διατηρώντας ταυτόχρονα επικοινωνία τόσο με τον χρήστη όσο και με τις επαφές του.

Όταν υπάρχει πρόσβαση σε LTE δίκτυο, το Fenix 8 Pro μπορεί να χρησιμοποιηθεί και για τηλεφωνικές κλήσεις ή φωνητικά μηνύματα απευθείας από τον καρπό, αρκεί ο χρήστης να έχει ενεργή συνδρομή. Πρόκειται για μια δυνατότητα που φέρνει το smartwatch πιο κοντά στη φιλοσοφία ενός αυτόνομου, φορητού κέντρου επικοινωνίας.

Πέρα από τις εντυπωσιακές τεχνολογικές αναβαθμίσεις, το Fenix 8 Pro περιλαμβάνει όλες τις premium λειτουργίες που έχουν κάνει τη σειρά δημοφιλή στους λάτρεις της υπαίθρου, των σπορ και της τεχνολογίας. Μεταξύ αυτών βρίσκονται οι προεγκατεστημένοι TopoActive Maps, το Garmin Pay για ανέπαφες πληρωμές, η εφαρμογή Garmin ECG για παρακολούθηση καρδιακής λειτουργίας, καθώς και ένας προηγμένος “sleep coach” που βοηθά τους χρήστες να βελτιώσουν την ποιότητα του ύπνου τους. Παράλληλα, ενσωματώνονται πολλαπλά εργαλεία παρακολούθησης υγείας και ευεξίας, καλύπτοντας ένα ευρύ φάσμα αναγκών.

Η AMOLED έκδοση του Fenix 8 Pro ξεκινά από τα 1.199,99 δολάρια, ενώ η MicroLED έκδοση κοστολογείται στα 1.999,99 δολάρια, δηλαδή 800 δολάρια ακριβότερα. Και οι δύο θα είναι διαθέσιμες στην αγορά από τις 8 Σεπτεμβρίου.

[via]