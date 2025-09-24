Το WhatsApp φέρνει μεταφράσεις μηνυμάτων σε iOS και Android

Το WhatsApp προχωρά σε μια σημαντική αναβάθμιση, η οποία υπόσχεται να κάνει την επικοινωνία πιο άμεση και προσβάσιμη σε παγκόσμιο επίπεδο. Από σήμερα, η δυνατότητα μετάφρασης μηνυμάτων αρχίζει να διατίθεται τόσο σε iOS όσο και σε Android συσκευές, ανοίγοντας τον δρόμο για ευκολότερη συνεννόηση μεταξύ χρηστών που μιλούν διαφορετικές γλώσσες.

Στις Android συσκευές, οι χρήστες μπορούν πλέον να μεταφράζουν μηνύματα ανάμεσα σε έξι γλώσσες: Αγγλικά, Ισπανικά, Hindi, Πορτογαλικά, Ρωσικά και Αραβικά. Η λειτουργία δεν περιορίζεται σε μεμονωμένα μηνύματα. Όσοι θέλουν να διευκολύνουν ακόμα περισσότερο την επικοινωνία τους, έχουν τη δυνατότητα να ενεργοποιήσουν την αυτόματη μετάφραση για ολόκληρη συνομιλία, ώστε κάθε εισερχόμενο ή εξερχόμενο μήνυμα να εμφανίζεται άμεσα στη γλώσσα που προτιμούν.

Στο iPhone, οι μεταφράσεις καλύπτουν όλες τις γλώσσες που ήδη υποστηρίζει η εφαρμογή Translate της Apple. Αυτό σημαίνει ότι οι χρήστες iOS έχουν πρόσβαση σε ένα ακόμη πιο εκτεταμένο φάσμα γλωσσών, αξιοποιώντας παράλληλα την ίδια φιλοσοφία χρήσης με το Android.

Πώς λειτουργεί η νέα δυνατότητα

Η διαδικασία είναι απλή και σχεδιασμένη ώστε να μην επιβαρύνει τον χρήστη με περίπλοκες επιλογές. Με ένα παρατεταμένο πάτημα πάνω σε ένα μήνυμα, εμφανίζεται η επιλογή “Translate”. Από εκεί, ο χρήστης επιλέγει τη γλώσσα στην οποία θέλει να μεταφράσει το κείμενο ή αντίστροφα. Στις Android συσκευές, πέρα από τη χειροκίνητη επιλογή, η λειτουργία της αυτόματης μετάφρασης σε επίπεδο συνομιλίας αποτελεί ένα ιδιαίτερα πρακτικό εργαλείο, ειδικά για επαγγελματικές συζητήσεις ή ομαδικές συνομιλίες όπου εμπλέκονται πολλαπλές γλώσσες.

Η εταιρεία ξεκαθαρίζει ότι οι μεταφράσεις γίνονται τοπικά στη συσκευή και όχι στους servers της, πράγμα που σημαίνει ότι το περιεχόμενο των συνομιλιών παραμένει κρυπτογραφημένο από άκρη σε άκρη και δεν είναι ορατό στο WhatsApp. Για να υποστηριχθεί η νέα δυνατότητα, η συσκευή κατεβάζει τα απαραίτητα γλωσσικά πακέτα, έτσι ώστε οι μελλοντικές μεταφράσεις να γίνονται ακόμα πιο γρήγορα και αποδοτικά.

Η λειτουργία μετάφρασης δεν περιορίζεται μόνο σε προσωπικές συνομιλίες. Είναι διαθέσιμη τόσο σε one-on-one chats όσο και σε ομαδικές συζητήσεις, ενώ επεκτείνεται και στις ενημερώσεις των Channels, το εργαλείο που χρησιμοποιείται όλο και περισσότερο για τη μετάδοση πληροφοριών σε μεγάλες ομάδες χρηστών.

Η εταιρεία έχει ανακοινώσει ότι θα εμπλουτίσει την υπηρεσία με περισσότερες γλώσσες στο μέλλον, διευρύνοντας έτσι την προσβασιμότητα για χρήστες σε όλο τον κόσμο. Δεν έχει διευκρινιστεί ακόμη αν ή πότε η λειτουργία θα επεκταθεί στις εκδόσεις του WhatsApp για web ή Windows. Σύμφωνα με σημείωση στη σελίδα υποστήριξης, η μετάφραση μηνυμάτων «είναι διαθέσιμη μόνο σε ορισμένες συσκευές και μπορεί να μην είναι ακόμη διαθέσιμη για εσάς». Η συμβουλή προς τους χρήστες είναι να διατηρούν την εφαρμογή ενημερωμένη, ώστε να αποκτήσουν την πρόσβαση στη νέα δυνατότητα αμέσως μόλις ενεργοποιηθεί στη συσκευή τους.

[via]