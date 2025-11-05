Το WhatsApp καταφθάνει επιτέλους στο Apple Watch

Μετά από χρόνια αναμονής, το WhatsApp κάνει επιτέλους το βήμα που ζητούσαν οι χρήστες του Apple Watch: αποκτά πλήρη, αυτόνομη εφαρμογή για το έξυπνο ρολόι της Apple. Μέχρι σήμερα, το μόνο που μπορούσε να κάνει κάποιος μέσω του ρολογιού ήταν να διαβάζει και να απαντά σε ειδοποιήσεις, χωρίς όμως πρόσβαση στις υπόλοιπες λειτουργίες της εφαρμογής. Αυτό αλλάζει ριζικά.

Η Meta ανακοίνωσε επίσημα μέσω blog ότι η νέα εφαρμογή WhatsApp για Apple Watch είναι πλέον διαθέσιμη στο κοινό, ύστερα από μια περίοδο δοκιμών beta. Πρόκειται για μια κανονική, πλήρως λειτουργική «companion app» που επιτρέπει στους χρήστες να επικοινωνούν χωρίς να χρειάζεται να πιάσουν το iPhone τους.

Με τη νέα εφαρμογή, οι χρήστες Apple Watch θα μπορούν να στέλνουν και να λαμβάνουν φωνητικά μηνύματα, να απαντούν σε κείμενα, να υπαγορεύουν φράσεις μέσω φωνής, να στέλνουν emoji και να βλέπουν φωτογραφίες ή βίντεο που τους έχουν σταλεί — όλα απευθείας από τον καρπό τους. Η εμπειρία θυμίζει σε μεγάλο βαθμό τη χρήση του WhatsApp στο κινητό, αλλά προσαρμοσμένη στην ταχύτητα και την ευκολία του smartwatch.

Το WhatsApp σημειώνει ότι αυτή η νέα εμπειρία “θα βοηθήσει τους χρήστες να παραμένουν σε επαφή χωρίς να χρειάζεται να τραβήξουν το iPhone από την τσέπη τους”. Επιπλέον, η εφαρμογή υποστηρίζει προβολή ιστορικού συνομιλιών, κάτι που σημαίνει ότι μπορείς να ανατρέξεις στα πρόσφατα μηνύματα απευθείας από το ρολόι.

Όπως και στην εφαρμογή για κινητά, έτσι και στο Apple Watch, όλα τα μηνύματα και οι κλήσεις προστατεύονται από end-to-end κρυπτογράφηση, εξασφαλίζοντας ότι μόνο εσύ και ο συνομιλητής σου μπορείτε να δείτε το περιεχόμενο των συνομιλιών.

Για να χρησιμοποιήσει κάποιος τη νέα εφαρμογή, θα χρειαστεί ένα Apple Watch Series 4 ή νεότερο, το οποίο τρέχει τουλάχιστον το watchOS 10. Οι παλαιότερες εκδόσεις του ρολογιού δεν υποστηρίζονται, κάτι που συνδέεται με τους περιορισμούς υλικού και λογισμικού των προηγούμενων μοντέλων.

Η εταιρεία αναφέρει ότι η εφαρμογή για Apple Watch θα συνεχίσει να εξελίσσεται. Ήδη σχεδιάζονται νέες δυνατότητες, χωρίς να έχει αποκαλυφθεί τι ακριβώς θα περιλαμβάνουν. Είναι ωστόσο σαφές ότι η Meta στοχεύει να κάνει το WhatsApp όσο πιο αυτόνομο γίνεται, μεταφέροντας σταδιακά βασικές λειτουργίες από το iPhone στις άλλες συσκευές του οικοσυστήματος της Apple.

