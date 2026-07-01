Το XChat έρχεται στο Android για να ανταγωνιστεί τα WhatsApp και Telegram

Σύνοψη

Το X κυκλοφορεί επίσημα την αυτόνομη εφαρμογή XChat για συσκευές Android, επεκτείνοντας τη λειτουργικότητά της πέρα από το οικοσύστημα του iOS.

Η πλατφόρμα προσφέρει end-to-end κρυπτογράφηση, φωνητικές κλήσεις, βιντεοκλήσεις, μηνύματα που εξαφανίζονται και ασφαλή μεταφορά αρχείων.

Αποσπά τα άμεσα μηνύματα (DMs) από το κεντρικό feed του X, στοχεύοντας στην άμεση αντιπαράθεση με εφαρμογές όπως το WhatsApp, το Telegram και το Signal.

Η κυκλοφορία στο Android αποτελεί βασικό τεχνολογικό ορόσημο για τη στρατηγική του Elon Musk σχετικά με τη δημιουργία μιας "εφαρμογής για τα πάντα".

Η αυτόνομη εφαρμογή μηνυμάτων XChat του X είναι πλέον διαθέσιμη στο Android, υποστηρίζοντας end-to-end κρυπτογράφηση, βιντεοκλήσεις, ομαδικές συνομιλίες και μεταφορά αρχείων. Αποσπώντας τα μηνύματα από την κεντρική πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης, το X στοχεύει να δημιουργήσει έναν άμεσο ανταγωνιστή για τα WhatsApp, Telegram και Signal, προωθώντας το όραμα της καθολικής εφαρμογής.

Η στρατηγική απόφαση της εταιρείας να διαχωρίσει την επικοινωνία από τη ροή ειδήσεων και αναρτήσεων επιβεβαιώνει την πρόθεση του οργανισμού να δημιουργήσει πολλαπλά, αλληλένδετα προϊόντα κάτω από την ίδια ομπρέλα. Οι χρήστες Android μπορούν πλέον να κατεβάσουν την εφαρμογή και να συνομιλήσουν ιδιωτικά απευθείας από την αρχική οθόνη της συσκευής τους, χωρίς να απαιτείται η πλοήγηση μέσα στο περιβάλλον του X. Η εξέλιξη αυτή μετατρέπει το XChat από ένα πείραμα περιορισμένο στους χρήστες του iPhone, σε έναν βασικό δομικό λίθο του οικοσυστήματος που οραματίζεται ο Elon Musk.

Το μερίδιο αγοράς του Android παγκοσμίως ξεπερνά το 70%, γεγονός που καθιστούσε τη μέχρι πρότινος απουσία του XChat από το λειτουργικό σύστημα της Google ένα ανυπέρβλητο εμπόδιο για την καθιέρωσή του. Η σημερινή κυκλοφορία λύνει αυτό το πρόβλημα προσβασιμότητας και θέτει τις βάσεις για μαζική υιοθέτηση από το ευρύ κοινό.

Τα τεχνικά χαρακτηριστικά της εφαρμογής XChat

Η λειτουργικότητα του XChat εστιάζει στην ιδιωτικότητα, την ταχύτητα και την ενσωμάτωση με το ευρύτερο δίκτυο του X. Το πακέτο δυνατοτήτων που παραδίδεται στους χρήστες Android περιλαμβάνει τα εξής:

End-to-End Κρυπτογράφηση (E2EE): Όλες οι προσωπικές συνομιλίες, οι κλήσεις και τα αρχεία προστατεύονται από άκρο σε άκρο, αποτρέποντας την ανάγνωσή τους από τρίτους ή από τους ίδιους τους διακομιστές του X.

Όλες οι προσωπικές συνομιλίες, οι κλήσεις και τα αρχεία προστατεύονται από άκρο σε άκρο, αποτρέποντας την ανάγνωσή τους από τρίτους ή από τους ίδιους τους διακομιστές του X. Μηνύματα που εξαφανίζονται (Disappearing Messages): Οι χρήστες μπορούν να ρυθμίσουν χρονόμετρο αυτοκαταστροφής για τα μηνύματά τους, ενισχύοντας την προστασία των ευαίσθητων δεδομένων.

Οι χρήστες μπορούν να ρυθμίσουν χρονόμετρο αυτοκαταστροφής για τα μηνύματά τους, ενισχύοντας την προστασία των ευαίσθητων δεδομένων. Φωνητικές κλήσεις και βιντεοκλήσεις: Ενσωματωμένη υποστήριξη για VoIP επικοινωνία υψηλής ευκρίνειας, με βελτιστοποιημένη κατανάλωση δεδομένων για χρήση σε δίκτυα 5G και 4G.

Ενσωματωμένη υποστήριξη για VoIP επικοινωνία υψηλής ευκρίνειας, με βελτιστοποιημένη κατανάλωση δεδομένων για χρήση σε δίκτυα 5G και 4G. Αποστολή πολυμέσων και αρχείων: Δυνατότητα διαμοιρασμού αρχείων μεγάλου μεγέθους, φωτογραφιών και βίντεο χωρίς τις βαριές συμπιέσεις που συναντάμε σε παραδοσιακές πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης.

Δυνατότητα διαμοιρασμού αρχείων μεγάλου μεγέθους, φωτογραφιών και βίντεο χωρίς τις βαριές συμπιέσεις που συναντάμε σε παραδοσιακές πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης. Άμεση διασύνδεση με το X Graph: Η λίστα επαφών αντλείται απευθείας από τους λογαριασμούς που ακολουθεί ο χρήστης στο X, καταργώντας την ανάγκη ανταλλαγής τηλεφωνικών αριθμών (αντίστοιχη προσέγγιση με αυτή του WhatsApp με τα usernames).

Αυτή η τεχνική δομή τοποθετεί το XChat απευθείας στο ίδιο επίπεδο με το Signal όσον αφορά την κρυπτογράφηση και με το Telegram όσον αφορά την ευελιξία του συστήματος λογαριασμών χωρίς τηλεφωνικό αριθμό.

Η στρατηγική πίσω από το «Everything App»

Η μετάβαση του XChat σε μια εντελώς ανεξάρτητη εφαρμογή δεν αποτελεί απλώς μια αισθητική ή λειτουργική επιλογή. Ακολουθεί το μοντέλο του WeChat, όπου η επικοινωνία αποτελεί τον πυρήνα γύρω από τον οποίο χτίζονται πρόσθετες υπηρεσίες, όπως πληρωμές, μικροεφαρμογές και αγορές. Αδειάζοντας την κύρια εφαρμογή του X από το βάρος των Direct Messages (DMs), οι προγραμματιστές μπορούν να βελτιστοποιήσουν την εφαρμογή αποκλειστικά για την κατανάλωση περιεχομένου και βίντεο.

Ταυτόχρονα, το XChat μπορεί να αναπτυχθεί γρηγορότερα, να ενσωματώσει νέες μεθόδους πιστοποίησης, πορτοφόλια κρυπτονομισμάτων ή εργαλεία συνεργασίας, χωρίς να επηρεάζει την απόδοση του βασικού κοινωνικού δικτύου. Η λογική του διαχωρισμού έχει ήδη αποδειχθεί επιτυχημένη ιστορικά, εάν θυμηθούμε την απόφαση της Meta να αποσπάσει το Messenger από την εφαρμογή του Facebook.

XChat - [Google Play Store Link]

XChat - [App Store Link]