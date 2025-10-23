To YouTube βάζει χρονόμετρο στα Shorts για να σταματήσει το ατελείωτο scroll

Το YouTube προσπαθεί να μας βοηθήσει να ξεκολλήσουμε από την οθόνη. Η πλατφόρμα ανακοίνωσε ότι προσθέτει μια νέα λειτουργία χρονόμετρου στα Shorts, με στόχο να περιορίσει το ασταμάτητο doomscrolling που έχει γίνει σχεδόν συνήθεια για εκατομμύρια χρήστες. Σύμφωνα με πληροφορίες του TechCrunch, η δυνατότητα αυτή ξεκίνησε ήδη να διατίθεται ευρέως, αφού είχε εντοπιστεί για πρώτη φορά σε αρχείο APK του Android νωρίτερα φέτος, όπως αποκάλυψε το Android Authority.

Η ιδέα είναι απλή και ίσως γι’ αυτό αποτελεσματική. Ο κάθε χρήστης μπορεί να ορίσει μέσα από τις ρυθμίσεις της εφαρμογής ένα ημερήσιο χρονικό όριο για τη χρήση των Shorts. Όταν αυτό το όριο ξεπεραστεί, εμφανίζεται στην οθόνη ένα αναδυόμενο παράθυρο που τον προτρέπει να κάνει ένα διάλειμμα. Η υπενθύμιση μπορεί να αγνοηθεί με ένα απλό πάτημα, αλλά, όπως λένε και οι υπεύθυνοι της εταιρείας, το μήνυμα είναι περισσότερο «υπενθύμιση συνείδησης» παρά αυστηρός περιορισμός.

Αν και προς το παρόν η νέα λειτουργία δεν συνδέεται με τους γονικούς ελέγχους, αυτό αναμένεται να αλλάξει μέσα στο 2026. Η επόμενη φάση προβλέπει ότι οι γονείς ή κηδεμόνες θα μπορούν να καθορίζουν συγκεκριμένα χρονικά όρια για τη χρήση των Shorts από παιδιά. Σε αυτή την περίπτωση, το αναδυόμενο παράθυρο δεν θα μπορεί να απορριφθεί, μια σημαντική λεπτομέρεια που κάνει το χαρακτηριστικό πιο αυστηρό και πιο ουσιαστικό στο πλαίσιο του γονικού ελέγχου.

Το νέο αυτό χρονόμετρο δεν είναι η πρώτη προσπάθεια του YouTube να προωθήσει την ψηφιακή ισορροπία των χρηστών του. Η πλατφόρμα έχει ήδη εφαρμόσει εδώ και καιρό τη δυνατότητα υπενθυμίσεων «take a break», οι οποίες ειδοποιούν τον χρήστη να σταματήσει μετά από ορισμένο χρόνο παρακολούθησης, καθώς και αναδυόμενα μηνύματα που προτείνουν να «πάει για ύπνο» αν παρακολουθεί βίντεο τις μικρές ώρες. Με τη νέα λειτουργία, όμως, το YouTube φαίνεται να επικεντρώνεται πιο συγκεκριμένα στο πρόβλημα της συνεχούς κατανάλωσης σύντομου περιεχομένου, ένα φαινόμενο που έχει πάρει τεράστιες διαστάσεις χάρη στην επιτυχία των Shorts.

Τα YouTube Shorts αποτελούν την απάντηση της Google στην κυριαρχία του TikTok και των Reels του Instagram. Το format έχει αποδειχθεί εξαιρετικά εθιστικό, προσφέροντας συνεχή ροή βίντεο λίγων δευτερολέπτων που προβάλλονται με αλγοριθμική ακρίβεια για να κρατούν τον χρήστη «κολλημένο». Κάθε swipe ανοίγει την πόρτα σε ένα νέο περιεχόμενο, και πριν το καταλάβεις, έχει περάσει μισή ώρα ή και περισσότερο.

Αυτή ακριβώς η «ευκολία» κατανάλωσης είναι που έχει φέρει τα τελευταία χρόνια τα social media στο στόχαστρο. Σύμφωνα με στοιχεία του Bloomberg Law, αυτή τη στιγμή εκκρεμούν περίπου 2.000 αγωγές κατά μεγάλων εταιρειών του χώρου, κατηγορώντας τις ότι σχεδιάζουν εσκεμμένα τις πλατφόρμες τους ώστε να προκαλούν εθισμό. Ορισμένες από αυτές τις υποθέσεις προέρχονται από γονείς που υποστηρίζουν ότι τα παιδιά τους εμφάνισαν σοβαρές ψυχολογικές επιπτώσεις λόγω υπερβολικής χρήσης κοινωνικών δικτύων.

Το YouTube δεν έχει ανακοινώσει επίσημη ημερομηνία για την παγκόσμια διάθεση του χαρακτηριστικού, αλλά η σταδιακή του ενεργοποίηση φαίνεται ήδη να ξεκινά.

