Tron: Ares, νέο trailer λίγες ημέρες πριν την πολυαναμενόμενη πρεμιέρα

Η Disney έδωσε στη δημοσιότητα ένα νέο, καταιγιστικό trailer για την επερχόμενη ταινία Tron: Ares, ανανεώνοντας το ενδιαφέρον γύρω από το θρυλικό franchise επιστημονικής φαντασίας. Το βίντεο υπόσχεται ένα εντυπωσιακό οπτικό θέαμα γεμάτο εκρήξεις, καταδιώξεις με τις χαρακτηριστικές light cycles και σκηνές που ήδη έχουν συζητηθεί, όπως το εντυπωσιακό πλάνο ενός περιπολικού που κόβεται στα δύο.

Αν και το trailer δεν αποκαλύπτει πολλά για την πλοκή –μια επιλογή που φαίνεται να ικανοποιεί πολλούς θεατές που συχνά κατηγορούν τα trailers για υπερβολικά spoilers– καταφέρνει να στήσει το σκηνικό για μια ταινία γεμάτη δράση, ρυθμό και τεχνολογικό μεγαλείο. Η ατμόσφαιρα είναι σκοτεινή, σχεδόν απειλητική, με μια φωνή να διακηρύσσει ότι «το στρατιωτικό AI είναι το μέλλον», αφήνοντας να εννοηθεί πως το έργο θα εξερευνήσει βαθύτερα ζητήματα γύρω από τη σχέση ανθρώπου και μηχανής.

Σκηνοθέτης της ταινίας είναι ο Joachim Rønning, γνωστός από το Pirates of the Caribbean: Dead Men Tell No Tales, ενώ το σενάριο υπογράφουν οι David Digilio και Jesse Wigutow. Στον πρωταγωνιστικό ρόλο συναντάμε τον Jared Leto, ο οποίος υποδύεται τον Ares, έναν υπερστρατιώτη που εγκαταλείπει τα όρια του ψηφιακού Grid και εισβάλλει στον πραγματικό κόσμο με αποστολή ζωτικής σημασίας. Ο χαρακτήρας του έχει δημιουργηθεί από τον Julian Dillinger, τον οποίο ερμηνεύει ο Evan Peters.

Το καστ περιλαμβάνει επίσης τα ονόματα των Greta Lee, Hasan Minhaj, Jodie Turner-Smith, Arturo Castro και Cameron Monaghan, ενώ έχουν ανακοινωθεί και guest εμφανίσεις που υπόσχονται να κεντρίσουν την προσοχή, ανάμεσά τους η Gillian Anderson και ο Jeff Bridges, που επιστρέφει στο σύμπαν του Tron. Η ταινία λειτουργεί ως συνέχεια του Tron: Legacy του Joseph Kosinski, αν και φαίνεται να ακολουθεί νέα κατεύθυνση, με διαφορετικούς πρωταγωνιστές και φρέσκιες ιδέες.

Ένα από τα δυνατά χαρτιά της παραγωγής είναι το όνομα που βρίσκεται πίσω από την κάμερα: ο Jeff Cronenweth, υποψήφιος για Όσκαρ και γνωστός για τη δουλειά του σε ταινίες όπως Fight Club, The Girl With the Dragon Tattoo και Gone Girl. Η εμπλοκή του εγγυάται υψηλής ποιότητας κινηματογράφηση, ικανή να αναδείξει τη neon αισθητική που χαρακτηρίζει το Tron. Την ίδια στιγμή, το soundtrack υπογράφουν οι Trent Reznor και Atticus Ross, μέσα από τους Nine Inch Nails, προσδίδοντας στην ταινία ένα ηχητικό υπόβαθρο γεμάτο ένταση και βιομηχανικό ηλεκτρονικό παλμό.

Ο Jared Leto, πέρα από τον πρωταγωνιστικό του ρόλο, είναι και μεγάλος υποστηρικτής του franchise, έχοντας συμβάλει ενεργά στην πραγματοποίηση της ταινίας. Η προσωπική του αφοσίωση στο project και η αγάπη του για το σύμπαν του Tron αποτελούν στοιχεία που, σύμφωνα με την παραγωγή, θα αποτυπωθούν και στην τελική μορφή του φιλμ.

Το Tron: Ares αναμένεται να κυκλοφορήσει στις αίθουσες στις 10 Οκτωβρίου 2025.