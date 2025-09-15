tvOS 26: Διαθέσιμο με Liquid Glass UI και νέες δυνατότητες στο Apple TV

Η Apple ανακοίνωσε την κυκλοφορία του tvOS 26, της νεότερης έκδοσης του λειτουργικού συστήματος που τροφοδοτεί το Apple TV 4K. Η αναβάθμιση είναι ήδη διαθέσιμη για εγκατάσταση μέσω της εφαρμογής Ρυθμίσεις: αρκεί οι χρήστες να μεταβούν στην ενότητα System > Software Update για να κατεβάσουν το νέο λογισμικό. Όσοι έχουν ενεργοποιήσει τις αυτόματες ενημερώσεις, θα δουν το Apple TV τους να ανανεώνεται μόνο του.

Η πιο εμφανής αλλαγή στο tvOS 26 είναι η υιοθέτηση του Liquid Glass design, μιας σχεδιαστικής γλώσσας που η Apple εφαρμόζει πλέον σε όλα τα λειτουργικά της συστήματα, από το iOS μέχρι το macOS. Το νέο αισθητικό ύφος δίνει έμφαση στη διαφάνεια και την αίσθηση του γυαλιού, προσφέροντας ένα ενιαίο και πιο κομψό περιβάλλον χρήσης σε όλες τις συσκευές.

Η εφαρμογή Apple TV αποκτά ανανεωμένο interface, με νέα αφίσες για ταινίες και σειρές και δυνατότητα προβολής περισσότερου περιεχομένου ταυτόχρονα στην οθόνη. Μια λεπτομέρεια που βελτιώνει την εμπειρία χρήσης είναι η εμφάνιση των προφίλ χρηστών αμέσως μόλις ενεργοποιηθεί η συσκευή, ώστε κάθε μέλος της οικογένειας να έχει άμεση πρόσβαση στις προσωπικές του ρυθμίσεις και προτάσεις περιεχομένου.

Το Apple Music Sing ενισχύεται με νέες δυνατότητες, καθώς το iPhone μπορεί πλέον να χρησιμοποιηθεί ως μικρόφωνο, δίνοντας μια πιο ολοκληρωμένη εμπειρία karaoke. Παράλληλα, προστίθεται υποστήριξη για Lyrics Translation και Lyrics Pronunciation, επιτρέποντας στους χρήστες να βλέπουν μεταφράσεις στίχων ή να μαθαίνουν την ορθή προφορά τους.

Η εφαρμογή FaceTime επεκτείνει επίσης τις επιλογές εξατομίκευσης, επιτρέποντας σε κάθε επαφή να έχει προσαρμοσμένη φωτογραφία. Ταυτόχρονα, οι Live Captions διευρύνουν τη γλωσσική υποστήριξή τους, καλύπτοντας πλέον γαλλικά, γερμανικά, ιαπωνικά, κορεατικά, μανδαρινικά και ισπανικά, διευκολύνοντας την επικοινωνία σε διεθνές επίπεδο.

Στον τομέα της αισθητικής, η Apple εμπλουτίζει τα Aerial screen savers με νέες εναέριες λήψεις από την Ινδία, δίνοντας τη δυνατότητα στους χρήστες να απολαμβάνουν εντυπωσιακά τοπία απευθείας στην τηλεόρασή τους. Επιπλέον, υπάρχει πλέον η επιλογή εξατομίκευσης των screensavers ανά κατηγορία, ώστε να εμφανίζονται μόνο όσα ενδιαφέρουν τον χρήστη.

Αξιοσημείωτη είναι και η βελτίωση στη χρήση του AirPlay. Το tvOS 26 επιτρέπει σε οποιοδήποτε συμβατό ηχείο να οριστεί ως μόνιμο ηχητικό σύστημα για το Apple TV, μια δυνατότητα που απλοποιεί τη σύνδεση και προσφέρει μεγαλύτερη ευελιξία σε οικιακές εγκαταστάσεις πολυμέσων.

Όσον αφορά τη συμβατότητα, το νέο λογισμικό μπορεί να εγκατασταθεί ακόμα και στο παλαιότερο Apple TV HD του 2015, καθώς και σε όλα τα Apple TV 4K μοντέλα. Ωστόσο, το Liquid Glass design απαιτεί δεύτερης γενιάς Apple TV 4K ή νεότερο για να ενεργοποιηθεί πλήρως.