Universal Music Group και ElevenLabs ετοιμάζουν νόμιμη πλατφόρμα AI μουσικής

Σύνοψη

Η Universal Music Group (UMG) και η ElevenLabs ανακοίνωσαν πολυετή στρατηγική συμφωνία αδειοδότησης και ανάπτυξης προϊόντων για τον κλάδο του ήχου.

Στόχος της συνεργασίας είναι η δημιουργία μιας εξειδικευμένης πλατφόρμας τεχνητής νοημοσύνης, μέσω της οποίας οι χρήστες θα μπορούν να δημιουργούν νόμιμα remixes και mashups.

Αποτελεί την πρώτη επίσημη σύμπραξη της ElevenLabs με μεγάλη δισκογραφική εταιρεία, υπογραμμίζοντας την κοινή δέσμευση για υπεύθυνη ενσωμάτωση των αλγορίθμων με σεβασμό στην πνευματική ιδιοκτησία.

Η επερχόμενη υπηρεσία θα λειτουργεί εντελώς ανεξάρτητα από τα ήδη γνωστά εργαλεία της ElevenLabs, παρέχοντας ένα ασφαλές οικοσύστημα αποκλειστικά για αδειοδοτημένο περιεχόμενο.

Το λανσάρισμα αναμένεται να επηρεάσει άμεσα την ευρωπαϊκή αγορά, επιβάλλοντας αυστηρή συμμόρφωση με τους κανονισμούς περί πνευματικών δικαιωμάτων και ανοίγοντας νέους δρόμους νομισματοποίησης για τους συνθέτες.

Η παγκόσμια μουσική βιομηχανία διανύει μια εξαιρετικά περίπλοκη μεταβατική φάση, κατά την οποία η παραγωγική τεχνητή νοημοσύνη μετασχηματίζεται σταδιακά από μια ανεξέλεγκτη νομική απειλή σε ένα αδειοδοτημένο εμπορικό εργαλείο. Η Universal Music Group (UMG) και η εταιρεία ερευνών τεχνητής νοημοσύνης ElevenLabs οριστικοποίησαν μια εκτενή πολυετή συμφωνία στρατηγικής συνεργασίας, η οποία στοχεύει να θεσμοθετήσει τον τρόπο με τον οποίο το κοινό αλληλεπιδρά με τον κατάλογο των κορυφαίων καλλιτεχνών.

Η απόφαση αυτή σηματοδοτεί μια συνειδητή δομική στροφή της δισκογραφικής βιομηχανίας, η οποία μετατοπίζεται από τις συνεχείς νομικές διώξεις μη εξουσιοδοτημένου υλικού προς τη δημιουργία ενός ρυθμισμένου ψηφιακού οικοσυστήματος, όπου η συνδημιουργία θα αποφέρει νέα, μετρήσιμα έσοδα για τους κατόχους των πνευματικών δικαιωμάτων.

Τι αλλάζει στη δημιουργία μουσικής με τη συμφωνία Universal Music Group και ElevenLabs;

Η πολυετής συμφωνία αδειοδότησης επιτρέπει στην ElevenLabs να αναπτύξει μια νέα πλατφόρμα τεχνητής νοημοσύνης, μέσω της οποίας οι χρήστες θα δημιουργούν νόμιμα remixes, mashups και προσωποποιημένα φωνητικά έργα, αξιοποιώντας τον κατάλογο της Universal Music Group. Η υπηρεσία εξασφαλίζει τη δίκαιη αποζημίωση των καλλιτεχνών, διαχωρίζοντας τη λειτουργία της από το υπάρχον ElevenMusic app.

Μοντέλο αδειοδότησης: Εφαρμογή αυστηρού συστήματος συμμετοχής για τους καλλιτέχνες, πλαισιωμένο από αυτοματοποιημένη κατανομή δικαιωμάτων για κάθε νέο παράγωγο έργο που συνθέτουν οι χρήστες.

Εφαρμογή αυστηρού συστήματος συμμετοχής για τους καλλιτέχνες, πλαισιωμένο από αυτοματοποιημένη κατανομή δικαιωμάτων για κάθε νέο παράγωγο έργο που συνθέτουν οι χρήστες. Δυνατότητες διαδραστικότητας: Οι εγγεγραμμένοι χρήστες θα λαμβάνουν τα απαραίτητα εργαλεία για παραγωγή remixes, ριζική προσαρμογή ενορχηστρώσεων και δημιουργία πολύπλοκων mashups, εκμεταλλευόμενοι προηγμένους αλγόριθμους παραγωγής ήχου.

Οι εγγεγραμμένοι χρήστες θα λαμβάνουν τα απαραίτητα εργαλεία για παραγωγή remixes, ριζική προσαρμογή ενορχηστρώσεων και δημιουργία πολύπλοκων mashups, εκμεταλλευόμενοι προηγμένους αλγόριθμους παραγωγής ήχου. Απόλυτος διαχωρισμός προϊόντων: Το νέο λογισμικό δεν πρόκειται να ενσωματωθεί στα υπάρχοντα προϊόντα B2B της ElevenLabs, όπως το Music API, εξασφαλίζοντας πως τα δεδομένα εκπαίδευσης παραμένουν απομονωμένα.

Το νέο λογισμικό δεν πρόκειται να ενσωματωθεί στα υπάρχοντα προϊόντα B2B της ElevenLabs, όπως το Music API, εξασφαλίζοντας πως τα δεδομένα εκπαίδευσης παραμένουν απομονωμένα. Πολυγλωσσική επεξεργασία: Αξιοποιώντας την υποδομή της ElevenLabs που υποστηρίζει πάνω από 70 γλώσσες, η επεξεργασία φωνητικών δεδομένων θα προσφέρει αψεγάδιαστα αποτελέσματα σε παγκόσμια κλίμακα, χωρίς ψηφιακές παραμορφώσεις.

Η τεχνική συνεργασία των δύο εταιρειών χαράσσει μια απόλυτα διακριτή διαχωριστική γραμμή ανάμεσα στα ανοιχτά εργαλεία σύνθεσης ανοιχτού κώδικα και στα ελεγχόμενα περιβάλλοντα που φέρουν τη ρητή έγκριση των δημιουργών. Η ElevenLabs πρόκειται να κατασκευάσει μια εντελώς νέα υποδομή για το συγκεκριμένο εγχείρημα, η οποία θα λειτουργεί παράλληλα με τις ήδη καθιερωμένες εταιρικές λύσεις της.

Επιλέγοντας τη μέθοδο του κλειστού συστήματος, η UMG διασφαλίζει ότι η τροφοδότηση των μοντέλων μηχανικής μάθησης με ηχητικά δεδομένα υψηλής πιστότητας θα διέπεται αυστηρά από ρήτρες συγκατάθεσης όσων συνθετών και ερμηνευτών επιθυμούν να συμμετάσχουν. Κατά συνέπεια, οι τελικοί χρήστες που θα διαχειρίζονται το επερχόμενο λογισμικό θα έχουν την ελευθερία να πειραματίζονται με μεμονωμένα κανάλια ήχου, φωνητικά ίχνη και στυλιστικές αποχρώσεις χωρίς να παραβιάζουν τον νόμο περί πνευματικής ιδιοκτησίας, μιας και η βασική αρχιτεκτονική του συστήματος ενσωματώνει μηχανισμούς μικρο-αδειοδότησης που κατανέμουν τα έσοδα με απόλυτη ακρίβεια σε ολόκληρη την αλυσίδα παραγωγής.

Ιστορικά, η Universal Music Group τηρούσε μια εξαιρετικά άκαμπτη αμυντική στάση απέναντι στην τεχνητή νοημοσύνη, κινητοποιώντας άμεσα τα νομικά της τμήματα για την αφαίρεση εξαιρετικά δημοφιλών αλλά αυθαίρετων deepfakes, τα οποία αναπαρήγαγαν με εκπληκτική ακρίβεια τα φωνητικά χαρακτηριστικά των καλλιτεχνών της. Η διοίκηση υπό τον Sir Lucian Grainge αναγνωρίζει σταδιακά πως η ολοκληρωτική καταστολή της ψηφιακής δημιουργικότητας που πηγάζει από τους θαυμαστές φέρνει φθίνουσες αποδόσεις, ενόσω η συγκρότηση ενός νόμιμου πλαισίου παιχνιδιού μπορεί να αποδεσμεύσει τεράστια ανεκμετάλλευτη εμπορική αξία.

Ο Mati Staniszewski, CEO της ElevenLabs, τόνισε ρητά ότι η συνένωση της παγκόσμιας εμπειρίας της UMG στη διαχείριση δικαιωμάτων με τους προηγμένους παραγωγικούς αλγόριθμους στοχεύει αποκλειστικά στην προστασία και την ενίσχυση της ανθρώπινης καλλιτεχνικής έκφρασης, αποτρέποντας την αντικατάσταση της.

Η ανάπτυξη ενός τόσο προηγμένου εργαλείου τεχνητής νοημοσύνης έρχεται να λειτουργήσει υπό τη σκιά του ευρωπαϊκού AI Act. Οποιαδήποτε εμπορική εφαρμογή επεξεργάζεται τεράστια σύνολα δεδομένων από προστατευόμενα ευρωπαϊκά μουσικά έργα οφείλει να επιδεικνύει απόλυτη διαφάνεια σχετικά με τις πηγές εκπαίδευσης των αλγορίθμων της και τον τρόπο διανομής των απολαβών.

Για τους Έλληνες μουσικούς παραγωγούς, τους δημιουργούς ψηφιακού περιεχομένου και τους ανεξάρτητους καλλιτέχνες που συνεργάζονται με τα τοπικά παραρτήματα της UMG, η δομημένη αυτή μεθοδολογία προσφέρει ένα εξαιρετικά στέρεο νομικό πλαίσιο για τη δημιουργία διαδραστικού υλικού.

Όσον αφορά τους καταναλωτές, τα συνδρομητικά μοντέλα πρόσβασης στη νέα πλατφόρμα εντός της Ελλάδας αναμένεται να ευθυγραμμιστούν με τις τρέχουσες premium ψηφιακές υπηρεσίες, διαμορφωμένα πιθανότατα σε κλιμακωτά πακέτα ευρώ που θα μεταβάλλονται ανάλογα με την επεξεργαστική ισχύ ή τον όγκο των εξαγωγών ήχου που απαιτεί ο εκάστοτε χρήστης.

Η αποδεδειγμένη ικανότητα των νευρωνικών δικτύων της ElevenLabs να διαχειρίζονται άψογα την ελληνική γλώσσα μέσω των μοντέλων text-to-speech, προσθέτει ένα σημαντικό πλεονέκτημα, επιτρέποντας στους εγχώριους θαυμαστές να πειραματιστούν με τοπικά τραγούδια χωρίς τις συνθετικές, ρομποτικές χροιές που χαρακτήριζαν παλαιότερες προσπάθειες φωνητικής κλωνοποίησης.

Η διασταύρωση των μουσικών εκδόσεων με τους αλγόριθμους μηχανικής μάθησης απαιτεί πολυσύνθετη μηχανική ούτως ώστε να εξασφαλιστεί ότι τα αρχικά μεταδεδομένα ενός τραγουδιού επιβιώνουν ανέπαφα καθ' όλη τη διάρκεια της διαδικασίας μετασχηματισμού. Όταν ένας συνδρομητής εισάγει ένα εξουσιοδοτημένο φωνητικό δείγμα (acapella) στη μηχανή της ElevenLabs για να δημιουργήσει μια εντελώς νέα ακουστική ερμηνεία, το σύστημα οφείλει να επισημαίνει το εξαγόμενο αποτέλεσμα με μόνιμα αναγνωριστικά που συνδέονται απευθείας με τους αρχικούς συνθέτες και τους εκδότες. Αυτό το επίπεδο ιχνηλασιμότητας απαιτεί τεράστιους υπολογιστικούς πόρους και εξελιγμένες τεχνολογίες καταγραφής, στοιχεία στα οποία και οι δύο πολυεθνικές εταιρείες έχουν επενδύσει υπέρογκα ποσά για την ανάπτυξή τους κατά το τελευταίο έτος.

Επιλύοντας τη σύγκρουση μεταξύ του παραγόμενου από χρήστες ιογενούς περιεχομένου και της καταπάτησης πνευματικών δικαιωμάτων, η μουσική βιομηχανία εγκαθιδρύει ένα επαναλήψιμο προσχέδιο λειτουργίας, το οποίο οι υπόλοιπες ανταγωνιστικές δισκογραφικές θα αναγκαστούν νομοτελειακά να ακολουθήσουν προκειμένου να διατηρήσουν τη θέση τους σε ένα περιβάλλον που καθοδηγείται από τη συμμετοχική κουλτούρα.