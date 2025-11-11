V for Vendetta: Ετοιμάζεται μεγάλη επιστροφή ως τηλεοπτική σειρά!

Η εμβληματική ιστορία του Alan Moore επιστρέφει, αυτή τη φορά ως τηλεοπτική σειρά. Σύμφωνα με αποκλειστικό ρεπορτάζ του Variety, τα DC Studios, υπό τη διεύθυνση των James Gunn και Peter Safran, ετοιμάζουν μια νέα μεταφορά του κλασικού V for Vendetta για το HBO. Η είδηση σηματοδοτεί μια ακόμη προσπάθεια του στούντιο να διευρύνει το τηλεοπτικό του σύμπαν με πιο ώριμες και πολιτικά φορτισμένες ιστορίες, πέρα από το παραδοσιακό superhero είδος.

Το σενάριο της σειράς θα υπογράψει ο Pete Jackson, γνωστός από το Somewhere Boy, ενώ οι Gunn και Safran θα συμμετέχουν ως παραγωγοί. Αν και δεν υπάρχουν ακόμη πληροφορίες για το καστ ή την ημερομηνία κυκλοφορίας, η ανακοίνωση έχει ήδη προκαλέσει έντονο ενδιαφέρον στους φαν του κόμικ και του κινηματογραφικού φιλμ του 2006, το οποίο παραμένει σημείο αναφοράς σχεδόν δύο δεκαετίες μετά.

Η πρώτη μεταφορά του V for Vendetta έγινε από τους Wachowskis και τον σκηνοθέτη James McTeigue, με πρωταγωνιστές τη Natalie Portman και τον Hugo Weaving. Η ταινία, που κυκλοφόρησε το 2006 από τη Warner Bros., καθιερώθηκε γρήγορα ως ένα από τα πιο εμβληματικά πολιτικά sci-fi της δεκαετίας του 2000. Η Portman ενσάρκωσε τη νεαρή Evey, μια γυναίκα που απελευθερώνεται από ένα αυταρχικό καθεστώς και συμμαχεί με τον μυστηριώδη επαναστάτη V, ο οποίος φορά τη χαρακτηριστική μάσκα του Guy Fawkes. Η εικόνα αυτή, με το χαμόγελο και τα λεπτά μουστάκια, έγινε παγκόσμιο σύμβολο αντίστασης και επαναστατικής ανωνυμίας, υιοθετήθηκε μάλιστα από το κίνημα Anonymous και πολλές ομάδες ακτιβιστών σε όλο τον κόσμο.

Η νέα σειρά, όπως αναφέρει το Variety, δεν είναι ακόμη σαφές αν θα ακολουθήσει πιστά το πρωτότυπο κόμικ ή αν θα επιχειρήσει μια πιο σύγχρονη, ανανεωμένη προσέγγιση, παρόμοια με τον τρόπο που ο Damon Lindelof μετέτρεψε το Watchmen σε μια νέα αφήγηση για τη σύγχρονη Αμερική το 2019. Αν ισχύει το δεύτερο, τότε θα μπορούσαμε να δούμε το V for Vendetta μέσα από έναν φρέσκο κοινωνικοπολιτικό φακό προσαρμοσμένο σε μια εποχή όπου η επιτήρηση, η παραπληροφόρηση και οι κρίσεις ελευθερίας παραμένουν στο επίκεντρο του δημόσιου διαλόγου.

Το κόμικ των Alan Moore, David Lloyd και Tony Weare, που πρωτοεκδόθηκε τη δεκαετία του 1980, θεωρείται μια από τις πιο επιδραστικές δημιουργίες του είδους. Τοποθετημένο σε μια δυστοπική Βρετανία που κυβερνάται από ένα φασιστικό καθεστώς, αφηγείται την ιστορία ενός μυστηριώδους αναρχικού που πολεμά το κράτος με πράξεις τρομοκρατίας και θεάτρου. Η αφήγηση, βαθιά πολιτική και φιλοσοφική, εξερευνά θέματα όπως η ταυτότητα, η ελευθερία, η κρατική εξουσία και η ευθύνη του ατόμου απέναντι στην κοινωνία. Η τηλεοπτική μεταφορά της, ειδικά μέσα από το φακό του HBO, θα μπορούσε να αποδειχθεί το ιδανικό πλαίσιο για να ξανασυστηθεί αυτή η ιστορία στο κοινό της streaming εποχής.

Η επιστροφή του V for Vendetta συμπίπτει χρονικά με την επέτειο των 20 χρόνων της ταινίας του 2006, η οποία αναμένεται να επανακυκλοφορήσει στις αίθουσες μέσα στο 2026.

