Vantage Studios: Η νέα εποχή της Ubisoft με την υποστήριξη της Tencent

Η Ubisoft κάνει στροφή σελίδας με την ίδρυση της Vantage Studios, μιας νέας θυγατρικής που έρχεται να αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο η εταιρεία διαχειρίζεται τα μεγαλύτερα brands της. Με την υποστήριξη της Tencent, το νέο στούντιο αναλαμβάνει να «κρατήσει τα κλειδιά» για τα εμβληματικά Assassin's Creed, Far Cry και Rainbow Six, εγκαινιάζοντας ένα νέο κεφάλαιο για τον γαλλικό κολοσσό της βιομηχανίας του gaming.

Η κίνηση αυτή δεν αποτελεί μια τυχαία στρατηγική απόφαση. Τον Μάρτιο, η Ubisoft είχε ήδη ανακοινώσει την πρόθεση δημιουργίας μιας νέας θυγατρικής, με την κινεζική Tencent να επενδύει 1,16 δισεκατομμύρια ευρώ (περίπου 1,36 δισεκατομμύρια δολάρια). Ως αντάλλαγμα, η Tencent εξασφάλισε μειοψηφικό μερίδιο στη Vantage, ενώ από τον Ιούλιο η Ubisoft είχε ήδη ορίσει τους δύο co-CEOs που θα ηγηθούν του εγχειρήματος: τον Christophe Derennes και τον Charlie Guillemot.

Ο Guillemot είχε δηλώσει τότε πως ο στόχος είναι να αλλάξει ριζικά το μοντέλο λειτουργίας της Ubisoft, ώστε να δοθεί μεγαλύτερη αυτονομία στις ομάδες ανάπτυξης. «Θέλουμε να δώσουμε στις ομάδες μας περισσότερη ελευθερία, περισσότερη υπευθυνότητα και τη δυνατότητα να ανταποκρίνονται γρηγορότερα στις ανάγκες των παικτών. Έτσι οι αποφάσεις θα λαμβάνονται πιο άμεσα και θα μπορούμε να αλλάζουμε πορεία όταν αυτό κρίνεται αναγκαίο», είχε σημειώσει χαρακτηριστικά.

Η ανακοίνωση για την έναρξη της λειτουργίας της Vantage Studios επιβεβαίωσε αυτήν τη φιλοσοφία. Ουσιαστικά, το νέο σχήμα στοχεύει να γεφυρώσει το χάσμα ανάμεσα στο feedback των παικτών και την υλοποίησή του από τους developers, δίνοντάς τους τη δυνατότητα να κινούνται πιο ευέλικτα.

Προς το παρόν, η Vantage είναι το μοναδικό «creative house» που έχει παρουσιαστεί επίσημα. Ωστόσο, η Ubisoft σχεδιάζει τη δημιουργία και άλλων στούντιο στο μέλλον, όλα με κοινή κατεύθυνση και τεχνογνωσία. Το ερώτημα που παραμένει αναπάντητο είναι σε ποια projects θα στραφούν αυτές οι μελλοντικές δημιουργικές ομάδες, καθώς η Vantage αναλαμβάνει ήδη τα «βαριά χαρτιά» της εταιρείας.

Η ομάδα της Vantage Studios θα απλωθεί σε διάφορα γραφεία της Ubisoft ανά τον κόσμο: από το Montréal και το Quebec City, μέχρι το Sherbrooke, το Saguenay, τη Βαρκελώνη και τη Σόφια. Σύμφωνα με το GamesIndustry.biz, το στούντιο ξεκίνησε επίσημα τη λειτουργία του σήμερα, με την ονομασία «Vantage Studios» να έχει επιλεγεί έπειτα από ψηφοφορία 2.300 εργαζομένων της εταιρείας.

Αν και η Tencent έχει ρόλο συμβούλου, τον τελευταίο λόγο θα έχουν οι co-CEOs, μια λεπτομέρεια που δείχνει τη βούληση της Ubisoft να κρατήσει τον έλεγχο της κατεύθυνσης των δημιουργικών της αποφάσεων.

Η ίδρυση της Vantage έρχεται σε μια περίοδο έντονων ανακατατάξεων για την Ubisoft. Τα τελευταία χρόνια, ο publisher βρέθηκε αντιμέτωπος με μεγάλες εμπορικές αποτυχίες, κλείσιμο στούντιο και απολύσεις, γεγονός που έθεσε σε δοκιμασία την αξιοπιστία του. Ωστόσο, η πρόσφατη επιτυχία του Assassin's Creed: Shadows απέδειξε πως τα δυνατά franchise εξακολουθούν να έχουν μεγάλη απήχηση.

