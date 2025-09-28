Veritas: Το εργαλείο τύπου ChatGPT της Apple για την ανάπτυξη της νέας Siri

Η Apple φαίνεται πως βρίσκεται ένα βήμα πριν από τη μεγαλύτερη αλλαγή στην ιστορία της Siri. Η εταιρεία εργάζεται εντατικά πάνω σε μια νέα εκδοχή του γνωστού φωνητικού βοηθού, με στόχο να τον φέρει στο ίδιο επίπεδο με τα εξελιγμένα AI εργαλεία που έχουν ήδη παρουσιάσει ανταγωνιστές όπως η OpenAI και η Google.

Σύμφωνα με αποκάλυψη του Mark Gurman από το Bloomberg, η Apple δημιούργησε μια δική της εφαρμογή, εμπνευσμένη από το ChatGPT, για να δοκιμάσει τις νέες δυνατότητες της Siri. Η εφαρμογή ονομάζεται Veritas και χρησιμοποιείται αποκλειστικά εσωτερικά από τους μηχανικούς της εταιρείας. Παρότι δεν προορίζεται να κυκλοφορήσει στο κοινό, η ύπαρξή της φανερώνει πόσο σοβαρά αντιμετωπίζει η Apple το νέο της εγχείρημα.

Η στρατηγική πίσω από το Veritas είναι να λειτουργήσει ως «εργαστήριο δοκιμών» για το νέο σύστημα Linwood, το οποίο θα αποτελέσει τη βάση της ανανεωμένης Siri. Το Linwood αξιοποιεί μεγάλα γλωσσικά μοντέλα, συνδυάζοντας τεχνολογία που αναπτύσσει η ίδια η Apple με τρίτα μοντέλα από συνεργαζόμενες εταιρείες. Έτσι, η Apple ελέγχει την κατεύθυνση της καινοτομίας, αλλά παράλληλα παραμένει ανοιχτή σε εξωτερικές συνεργασίες για να ενισχύσει τις δυνατότητες του προϊόντος της.

Οι δοκιμές που πραγματοποιούνται με το Veritas περιλαμβάνουν μια σειρά από νέες λειτουργίες. Μεταξύ αυτών είναι η αναζήτηση μέσα στα προσωπικά δεδομένα του χρήστη, από τη μουσική βιβλιοθήκη έως τα emails, καθώς και πιο προχωρημένα εργαλεία, όπως η επεξεργασία φωτογραφιών απευθείας μέσα από εφαρμογές, με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης. Με αυτόν τον τρόπο, η Siri επιχειρεί να ξεπεράσει τον παραδοσιακό της ρόλο και να εξελιχθεί σε έναν πολυδιάστατο βοηθό που κατανοεί καλύτερα τον χρήστη και προσαρμόζεται στις ανάγκες του.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η Apple έκανε τα πρώτα της βήματα στον χώρο της παραγωγικής τεχνητής νοημοσύνης μόλις πέρσι, παρουσιάζοντας το Apple Intelligence. Σε αντίθεση με εταιρείες όπως η OpenAI, που βασίζονται αποκλειστικά στη δική τους τεχνολογία, η Apple προτίμησε έναν υβριδικό δρόμο, συνδυάζοντας δικά της εργαλεία με λύσεις συνεργατών. Αυτή η στρατηγική φανερώνει αφενός τη διάθεση της εταιρείας να παραμείνει πιστή στη φιλοσοφία του «κλειστού οικοσυστήματος», αφετέρου όμως δείχνει ότι αναγνωρίζει την ανάγκη να μην αφήσει πίσω της την παγκόσμια κούρσα της AI.

Η παρουσίαση του iPhone 17 έδειξε για ακόμη μια φορά ότι η Apple συνεχίζει να επενδύει στη βελτίωση του hardware. Ωστόσο, όλα δείχνουν ότι η επόμενη μεγάλη καινοτομία της θα έρθει από το λογισμικό και συγκεκριμένα από την ανανεωμένη Siri. Τα τελευταία δημοσιεύματα επισημαίνουν ότι η Apple βρίσκεται ακόμα σε συζητήσεις για το ποιες εταιρείες AI θα επιλέξει ως συνεργάτες στην πορεία αυτή, με τις αποφάσεις αυτές να καθορίζουν σε μεγάλο βαθμό το τελικό αποτέλεσμα.

Η Apple έχει καθυστερήσει αρκετές φορές στο παρελθόν την κυκλοφορία της νέας Siri, αποδεικνύοντας ότι προτιμά να παρουσιάσει ένα προϊόν ολοκληρωμένο και δοκιμασμένο, παρά να βιαστεί να βγει στην αγορά. Σύμφωνα με τον Gurman, η τρέχουσα εκτίμηση είναι ότι η νέα Siri θα κάνει την εμφάνισή της τον Μάρτιο του 2026, αν και πάντα υπάρχει το ενδεχόμενο νέων καθυστερήσεων.

