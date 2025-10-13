Βιοαέριο και βιομεθάνιο: Η Ευρωπαϊκή Ένωση παρουσιάζει 5 βασικές αλήθειες

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επιχειρεί να διαλύσει μια σειρά από παρερμηνείες γύρω από το βιοαέριο και το βιομεθάνιο, δύο καύσιμα που βρίσκονται στο επίκεντρο της ενεργειακής μετάβασης και της στρατηγικής για ενεργειακή ανεξαρτησία. Η Γενική Διεύθυνση Ενέργειας της Ε.Ε. παρουσίασε πέντε βασικές αλήθειες, θέλοντας να βάλει τέλος στους μύθους που εξακολουθούν να περιβάλλουν αυτές τις μορφές ενέργειας, από την ασφάλεια της παραγωγής έως τη συμβολή τους στην προστασία του περιβάλλοντος.

Σε αντίθεση με το φυσικό αέριο, το οποίο η Ευρώπη εξακολουθεί σε μεγάλο βαθμό να εισάγει από τρίτες χώρες, όπως η Ρωσία, το βιοαέριο και το βιομεθάνιο παράγονται τοπικά. Αυτό σημαίνει ότι αποτελούν σημαντικό εργαλείο στη μείωση της ενεργειακής εξάρτησης της Ένωσης, ενώ παράλληλα συνεισφέρουν καθοριστικά στην επίτευξη των κλιματικών στόχων για το 2030 και το 2050.

Το 2023, περίπου το 6% του φυσικού αερίου που καταναλώθηκε στην Ε.Ε. αντικαταστάθηκε από βιοαέριο, ποσότητα που αντιστοιχεί σε 16 εκατομμύρια τόνους πετρελαίου. Ο στόχος για τα επόμενα χρόνια είναι ακόμη πιο φιλόδοξος: η ενίσχυση της παραγωγής και η διεύρυνση της χρήσης αυτών των βιώσιμων καυσίμων σε όλη την ήπειρο.

1. Ασφάλεια χωρίς συμβιβασμούς

Πρώτο και βασικό ζήτημα που επισημαίνει η Ε.Ε. είναι η ασφάλεια. Παρά τις ανησυχίες που εκφράζονται κατά καιρούς, η παραγωγή βιοαερίου θεωρείται απολύτως ασφαλής. Το καύσιμο προκύπτει μέσα από τη διαδικασία της αναερόβιας χώνευσης, μια φυσική διεργασία κατά την οποία βακτήρια αποσυνθέτουν οργανικά απόβλητα απουσία οξυγόνου, σε πλήρως ελεγχόμενα περιβάλλοντα.

Η διαδικασία αυτή, πέρα από την παραγωγή ενέργειας, συμβάλλει στη μείωση παθογόνων μικροοργανισμών που υπάρχουν στα οργανικά απόβλητα και την κοπριά, βελτιώνοντας την περιβαλλοντική ισορροπία. Παραδείγματα όπως αυτό της Køge Bay στη Δανία αποδεικνύουν ότι οι μονάδες βιοαερίου όχι μόνο είναι ασφαλείς, αλλά μπορούν να έχουν θετικό αντίκτυπο και στις τοπικές κοινότητες, βελτιώνοντας την ποιότητα του νερού και προσφέροντας βιώσιμα λιπάσματα για τη βιολογική γεωργία.

2. Ο έλεγχος των οσμών και του θορύβου

Ένας ακόμη μύθος που διαψεύδεται είναι ότι οι εγκαταστάσεις βιοαερίου προκαλούν έντονη δυσοσμία ή ηχορύπανση. Σύγχρονα συστήματα φιλτραρίσματος αέρα και ειδικά καλύμματα στις δεξαμενές επιτρέπουν την πλήρη διαχείριση τέτοιων φαινομένων. Έτσι, η συνύπαρξη των μονάδων με κατοικημένες περιοχές είναι απολύτως εφικτή, χωρίς περιβαλλοντική ή αισθητική επιβάρυνση.

3. Σύμμαχος κατά της υπερθέρμανσης του πλανήτη

Το βιοαέριο παίζει καθοριστικό ρόλο στη μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου. Το μεθάνιο, το κύριο συστατικό του, είναι περίπου 28 φορές πιο ισχυρό από το CO2 ως προς την ικανότητά του να παγιδεύει θερμότητα στην ατμόσφαιρα. Αν δεν αξιοποιηθεί ενεργειακά, το μεθάνιο αυτό θα διαφεύγει από οργανικά απόβλητα ή χωματερές, επιδεινώνοντας την κλιματική κρίση.

Η αξιοποίησή του, αντιθέτως, μετατρέπει μια επικίνδυνη εκπομπή σε πολύτιμη πηγή ενέργειας. Το βιοαέριο μπορεί να αντικαταστήσει τα ορυκτά καύσιμα για θέρμανση, μαγείρεμα, ηλεκτροπαραγωγή ή ακόμη και για την κίνηση οχημάτων και πλοίων. Πρόκειται, επομένως, για μια ρεαλιστική λύση για τομείς που δύσκολα ηλεκτροδοτούνται, όπως οι μεταφορές ή η ναυτιλία.

4. Αγροτικά οφέλη και κυκλική οικονομία

Η παραγωγή βιοαερίου δεν σταματά στην ενέργεια. Δημιουργεί παράπλευρα προϊόντα με σημαντική αγροτική αξία. Το «digestate» (το υπόλειμμα της αναερόβιας χώνευσης) αποτελεί φυσικό βιολογικό λίπασμα, πλούσιο σε φώσφορο, άζωτο και κάλιο, που μπορεί να αντικαταστήσει τα χημικά λιπάσματα.

Επιπλέον, το βιογενές CO2 που παράγεται μπορεί να αξιοποιηθεί σε θερμοκήπια, ενισχύοντας την ανάπτυξη των καλλιεργειών, ενώ η παραγωγή «biochar» συμβάλλει στη βελτίωση της γονιμότητας των εδαφών και στη μακροπρόθεσμη αποθήκευση άνθρακα. Έτσι, το βιοαέριο ενσωματώνεται πλήρως στην αρχή της κυκλικής οικονομίας, μετατρέποντας τα απόβλητα σε πόρους.

5. Οικονομική και ενεργειακή ευελιξία

Το βιοαέριο και το βιομεθάνιο δεν αποτελούν μόνο περιβαλλοντική λύση, αλλά και οικονομική ευκαιρία. Η ανάπτυξη αυτών των τεχνολογιών δημιουργεί νέες θέσεις εργασίας, ενισχύει την τοπική οικονομία και μειώνει το κόστος σε σχέση με τα παραδοσιακά καύσιμα.

Παράλληλα, λειτουργούν ως πολύτιμο «μαξιλάρι» για το ενεργειακό σύστημα, σε περιόδους που οι ανανεώσιμες πηγές –όπως τα φωτοβολταϊκά– δεν μπορούν να αποδώσουν, για παράδειγμα τη νύχτα ή σε περιόδους χαμηλής ηλιοφάνειας. Έτσι, προσφέρουν τη σταθερότητα που χρειάζεται ένα σύγχρονο, βιώσιμο ενεργειακό δίκτυο.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση δείχνει ξεκάθαρα πως το βιοαέριο και το βιομεθάνιο δεν είναι απλώς «εναλλακτικά» καύσιμα, αλλά θεμέλιοι λίθοι μιας νέας, πράσινης ενεργειακής εποχής. Η επένδυση σε αυτές τις τεχνολογίες δεν σημαίνει μόνο καθαρότερη ενέργεια, αλλά και μεγαλύτερη ανεξαρτησία, ασφάλεια και ανθεκτικότητα απέναντι στις ενεργειακές κρίσεις του μέλλοντος.

