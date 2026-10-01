VisionQuest: Ο Ultron επιστρέφει στο νέο trailer της επερχόμενης σειράς του Disney+

Σύνοψη

Η νέα τηλεοπτική σειρά της Marvel Studios με τίτλο VisionQuest κάνει πρεμιέρα στις 14 Οκτωβρίου 2026 αποκλειστικά μέσα από την πλατφόρμα του Disney+ με ένα διπλό επεισόδιο.

Ο Paul Bettany και ο James Spader επιστρέφουν στους εμβληματικούς ρόλους των Vision και Ultron αντίστοιχα, προετοιμάζοντας το έδαφος για μια νέα και ιδιαίτερα σφοδρή σύγκρουση ανάμεσα στα δύο πανίσχυρα δημιουργήματα τεχνητής νοημοσύνης.

Το καστ εμπλουτίζεται σημαντικά με την προσθήκη του Ruaridh Mollica στον ρόλο του Thomas Shepherd, ενός μυστηριώδους χαρακτήρα ο οποίος ισχυρίζεται κατά τη διάρκεια της πλοκής ότι είναι ο πραγματικός γιος του Vision.

Η παραγωγή αποτελείται συνολικά από οκτώ επεισόδια και έχει σχεδιαστεί για να ολοκληρώσει με ιδανικό τρόπο την άτυπη τηλεοπτική τριλογία του MCU, η οποία ξεκίνησε με την τεράστια επιτυχία του WandaVision και συνεχίστηκε πρόσφατα μέσα από τα γεγονότα του Agatha All Along.

Η είδηση της επιστροφής του Ultron στο κινηματογραφικό και τηλεοπτικό σύμπαν της Marvel είχε προκαλέσει έντονες συζητήσεις ανάμεσα στους fans των κόμικς, καθώς η σαρωτική τεχνητή νοημοσύνη που γνωρίσαμε το 2015 μέσω της ταινίας Avengers: Age of Ultron αποτελεί έναν από τους πιο πολυδιάστατους και απειλητικούς ανταγωνιστές που έχουν εμφανιστεί ποτέ στην οθόνη.

Το τελευταίο trailer που είδε το φως της δημοσιότητας επιβεβαιώνει τις αρχικές θεωρίες που ήθελαν τον Ultron να επιστρέφει δριμύτερος, αποκαλύπτοντας πως ο Vision έχει δημιουργήσει έναν δικό του μυστηριώδη κόσμο, από τον οποίο ωστόσο επέτρεψε με κάποιον τρόπο στον μεγαλύτερο εχθρό του να αποδράσει.

Η επανεμφάνιση του James Spader στον ρόλο προσδίδει την απαραίτητη βαρύτητα στο εγχείρημα, καθώς η χαρακτηριστική φωνή του ηθοποιού έχει συνδεθεί άρρηκτα με τον ψυχρό, υπολογιστικό και συχνά φιλοσοφικό τόνο που διακατέχει το συγκεκριμένο ρομποτικό ον.

Η επικείμενη αναμέτρηση ανάμεσα στον Ultron και τον Vision φέρνει στο προσκήνιο βαθιά υπαρξιακά ερωτήματα σχετικά με την τεχνητή νοημοσύνη, την ελεύθερη βούληση και τη φύση της ίδιας της συνείδησης. Οι δύο αυτοί χαρακτήρες αντιπροσωπεύουν ουσιαστικά τις δύο όψεις του ίδιου νομίσματος, προερχόμενοι από την ίδια γενεσιουργό πηγή αλλά καταλήγοντας να υπηρετούν εντελώς διαφορετικά ιδεώδη κατά τη διάρκεια της πορείας τους στο MCU.

Το γεγονός ότι η Marvel επιλέγει να επαναφέρει αυτή τη δυναμική μέσα από μια τηλεοπτική σειρά οκτώ επεισοδίων υποδηλώνει την πρόθεση των δημιουργών να εμβαθύνουν στον ψυχισμό των πρωταγωνιστών πολύ περισσότερο από όσο επέτρεπαν οι αυστηροί χρονικοί περιορισμοί μιας κινηματογραφικής παραγωγής.

Ενώ η απειλή του Ultron θα μπορούσε από μόνη της να στηρίξει ολόκληρη την αφηγηματική δομή της σειράς, οι σεναριογράφοι επέλεξαν να ανεβάσουν κατακόρυφα τον πήχη ενσωμάτώνοντας στην ιστορία τον χαρακτήρα του Thomas Shepherd, τον οποίο ενσαρκώνει ο ταλαντούχος Ruaridh Mollica. Ο ισχυρισμός του νεαρού ότι αποτελεί τον γιο του Vision δημιουργεί ένα τεράστιο μυστήριο γύρω από την πραγματική του ταυτότητα και τη σύνδεσή του με τα γεγονότα που προηγήθηκαν στο Westview κατά τη διάρκεια της σειράς WandaVision. Η εισαγωγή αυτού του χαρακτήρα ανοίγει τον δρόμο για τη διερεύνηση του αντίκτυπου που είχε η σχέση του Vision με την Wanda Maximoff, προσφέροντας παράλληλα μια γέφυρα που συνδέει το παρελθόν του ήρωα με το μέλλον του κινηματογραφικού σύμπαντος.

Η παρουσία του Thomas Shepherd θέτει κρίσιμα ερωτήματα που αφορούν τη φύση του ίδιου του πρωταγωνιστή μέσα στο νέο αυτό περιβάλλον που έχει διαμορφωθεί. Το κοινό καλείται να ανακαλύψει ποια ακριβώς εκδοχή του Vision παρακολουθεί στην οθόνη του, πώς καταφέρνει να λειτουργεί ένας τέτοιος οργανισμός αναλαμβάνοντας τον ρόλο του πατέρα και ποιες θα είναι οι αναπόφευκτες συνέπειες όταν τα συναισθήματα συγκρουστούν με την απόλυτη λογική που πρεσβεύει η μηχανική του υπόσταση. Οι απαντήσεις σε αυτά τα ερωτήματα ενδέχεται να αναδιαμορφώσουν πλήρως τον τρόπο με τον οποίο αντιλαμβανόμαστε τον χαρακτήρα, προσδίδοντας του ένα βαθύτερο επίπεδο ανθρωπιάς που μέχρι πρότινος ίσως να παρέμενε κρυμμένο κάτω από το συνθετικό του περίβλημα.

Η σειρά VisionQuest έχει αναλάβει το βαρύ φορτίο να ολοκληρώσει την αφηγηματική αλυσίδα που ξεκίνησε το 2021, αποτελώντας το τρίτο και τελευταίο κεφάλαιο μιας άτυπης τριλογίας. Η αρχή έγινε με το WandaVision, το οποίο έθεσε τα θεμέλια για την τηλεοπτική επέκταση της Marvel δοκιμάζοντας καινοτόμες μορφές αφήγησης, ενώ η σκυτάλη πέρασε στη συνέχεια στο Agatha All Along, το οποίο εστίασε στη μαγική πλευρά του σύμπαντος και τις συνέπειες των πράξεων της Scarlet Witch. Το νέο αυτό πόνημα καλείται να συγκεντρώσει όλα τα εναπομείναντα στοιχεία αυτών των ιστοριών, να δώσει λύσεις στα αναπάντητα ερωτήματα και να προσφέρει ένα ικανοποιητικό κλείσιμο για τους χαρακτήρες που αγάπησε το τηλεοπτικό κοινό τα τελευταία χρόνια.

Παρόλο που το trailer δεν αποκαλύπτει άμεσα στοιχεία για το πώς ακριβώς εντάσσεται η Agatha Harkness στο ευρύτερο κάδρο της νέας σειράς, η αναφορά στα παιδιά της Wanda και του Vision αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο να δούμε σημαντικές συνδέσεις που θα ενώσουν αρμονικά τα τρία αυτά τηλεοπτικά projects.

Πρεμιέρα και το VisionQuest στο Disney+ με διπλό επεισόδιο στις 14 Οκτωβρίου!