Warcraft 3 Reforged: Forsaken Kingdom - Διαθέσιμο το νέο expansion μετά από... 23 χρόνια!

Σύνοψη

Η Blizzard ανακοίνωσε και κυκλοφόρησε άμεσα το πρώτο campaign για το Warcraft 3 μετά από την εποχή του The Frozen Throne.

Το Forsaken Kingdom εστιάζει στην ίδρυση της Undercity από την Sylvanas, με έντονα RPG στοιχεία και επιστροφή σε εμβληματικούς χαρακτήρες του franchise.

Προστίθεται ο Forsaken Paladin, ο πρώτος νέος ήρωας του είδους από το 2004, ο οποίος ανήκει στους απέθαντους αλλά μπορεί να θεραπεύσει μόνο ζωντανές μονάδες.

Οι παίκτες αποκτούν πρόσβαση στη νέα Definitive Edition για τα γραφικά, αύξηση του ορίου επιλογής μονάδων από 12 σε 24 και τεράστιες αναβαθμίσεις στον World Editor.

Το Forsaken Kingdom αποτελεί το πρώτο επίσημο expansion του ιστορικού RTS της Blizzard μετά από 23 ολόκληρα χρόνια, προσφέροντας 30 ώρες νέου περιεχομένου στο Warcraft 3: Reforged. Διαθέσιμο άμεσα στο PC μέσω του Battle.net έναντι €29,99 ευρώ, το πακέτο περιλαμβάνει το νέο dual-sided campaign με πρωταγωνίστρια την Sylvanas στην Undercity, τον ολοκαίνουργιο ήρωα Forsaken Paladin και το δωρεάν Update 3.0 που εισάγει τα ανανεωμένα γραφικά Definitive Edition.

Η ανακοίνωση του τίτλου κατά τη διάρκεια της φετινής BlizzCon δεν ακολούθησε την πεπατημένη των μακρινών υποσχέσεων, αφού η Blizzard επέλεξε να διαθέσει το expansion την ίδια ακριβώς ημέρα με την παρουσίασή της. Η επιστροφή στο σύμπαν του ιστορικού strategy game έρχεται να καλύψει ένα τεράστιο κενό στην αφήγηση, πιάνοντας το νήμα ακριβώς εκεί που το είχε αφήσει το franchise πριν από την τεράστια εμπορική επιτυχία του World of Warcraft. Μέσα από ένα εκτενές prologue τεσσάρων αποστολών με την ονομασία The Last Days of Lordaeron, οι παίκτες μεταφέρονται στην ημέρα που ο Arthas επέστρεψε από τη Northrend για να δολοφονήσει τον πατέρα του, ακολουθώντας τα βήματα του νέου ήρωα Garek Bandarion μέσα από το κατεστραμμένο Andorhal και το ρημαγμένο Stratholme.

Το κύριο μέρος του campaign δίνει ιδιαίτερη έμφαση στη δημιουργία και εδραίωση της Undercity κάτω από τα ερείπια της πρωτεύουσας, τοποθετώντας στο επίκεντρο γνωστούς χαρακτήρες της μυθολογίας όπως η Sylvanas Windrunner, ο Putress, η Scarlet Crusade και η Dark Ranger Anya. Ο σχεδιασμός των αποστολών απομακρύνεται ελαφρώς από τη δομή του κλασικού χτισίματος βάσης και συγκέντρωσης πόρων, δανειζόμενος στοιχεία από τα Role-Playing Games, θυμίζοντας έντονα την πολυαγαπημένη bonus ιστορία The Founding of Durotar του Rexxar από το The Frozen Throne. Οι χάρτες θυμίζουν πλέον αχανή dungeons που απαιτούν τον προσεκτικό συντονισμό πολλών ομάδων παράλληλα, δοκιμάζοντας τα όρια του micromanagement των παικτών μέσα από αρκετά περίπλοκες προκλήσεις.

Μαζί με την επί πληρωμή προσθήκη, όλοι οι κάτοχοι του βασικού παιχνιδιού λαμβάνουν εντελώς δωρεάν το Update 3.0, το οποίο έρχεται να διορθώσει πολλά από τα κακώς κείμενα της αμφιλεγόμενης αρχικής κυκλοφορίας του 2020. Το μεγαλύτερο ίσως νέο για το multiplayer κομμάτι είναι η εισαγωγή του Forsaken Paladin, του πρώτου νέου Tavern Hero από το μακρινό 2004, όταν και είχαν προστεθεί οι Alchemist και Firelord. Ο Garek, όπως είναι το όνομα του στο campaign, λειτουργεί ως ένας ουδέτερος undead ήρωας που παραδόξως μπορεί να θεραπεύσει αποκλειστικά ζωντανές μονάδες, δημιουργώντας έναν ενδιαφέροντα τακτικό πονοκέφαλο στους παίκτες των Undead που ενδεχομένως ήλπιζαν σε έναν ταιριαστό σύμμαχο. Παράλληλα, η απόφαση της εταιρείας να διπλασιάσει το όριο των μονάδων σε κάθε control group από 12 σε 24 αναμένεται να μειώσει την περιττή πολυπλοκότητα στη διαχείριση μεγάλων στρατών, αν και οι παραδοσιακοί παίκτες ίσως χρειαστούν λίγο χρόνο προσαρμογής στη νέα αυτή λογική του user interface.

Στον τομέα των γραφικών, το Update 3.0 φέρνει την Definitive Edition, ένα τρίτο σετ γραφικών που προσπαθεί να γεφυρώσει το χάσμα ανάμεσα στα υπερβολικά λεπτομερή αλλά συχνά αποκομμένα assets του Reforged και τον εμβληματικό αρχικό σχεδιασμό του 2002. Αν και η γενική αίσθηση του περιβάλλοντος βελτιώνεται αισθητά με τον νέο φωτισμό και τις ρεαλιστικότερες σκιές, τα κοντινά πλάνα στα cutscenes αποκαλύπτουν μια σχετική προχειρότητα, με επίπεδες υφές που υστερούν σημαντικά σε ποιότητα και ευκρίνεια, δίνοντας την εντύπωση ημιτελούς δουλειάς.

Τέλος, σημαντικές αναβαθμίσεις συναντάμε και στον World Editor, τον πυρήνα της δημιουργικότητας της modding κοινότητας, ο οποίος εξοπλίζεται πλέον με Cinematic Editor, Lighting Editor, υποστήριξη Alpha Tiles και προηγμένη διαχείριση αντικειμένων, προσφέροντας ανεκτίμητα εργαλεία στους δημιουργούς.