World of Warcraft: Forever - Ανακοινώθηκε επίσημα και φέρνει νέα dungeons!

Σύνοψη

Το Classic Plus επιβεβαιώθηκε επίσημα υπό την ονομασία World of Warcraft: Forever κατά τη διάρκεια του BlizzCon 2026, με την παγκόσμια κυκλοφορία να έχει προγραμματιστεί για τις 4 Νοεμβρίου.

Η νέα, ξεχωριστή έκδοση λειτουργεί παράλληλα με το Retail και το Classic οικοσύστημα, διατηρώντας το ανώτατο όριο επιπέδου αυστηρά στο 60, χωρίς την ύπαρξη ιπτάμενων mounts ή συστημάτων level scaling.

Προστίθενται τέσσερις ολοκαίνουργιες περιοχές, εννέα νέα dungeons για διάφορα επίπεδα και δύο μεγάλα raids, τα οποία συνοδεύονται από περισσότερα από 1.000 νέα quests που εμπλουτίζουν το αυθεντικό lore.

Εισάγεται η νέα playable φυλή των Skyborne Elves, ενώ καταργούνται παλαιότεροι περιορισμοί κλάσεων, προσφέροντας για πρώτη φορά επιλογές όπως Undead Paladins και Dwarf Shamans.

Η κλειστή δοκιμαστική περίοδος (Beta) θα ξεκινήσει στις 17 Σεπτεμβρίου με όριο το επίπεδο 30, ενώ η πλήρης έκδοση συμπεριλαμβάνεται δωρεάν στην υπάρχουσα ενεργή συνδρομή του παιχνιδιού.

Κατά τη διάρκεια της τελετής έναρξης του BlizzCon 2026, η Blizzard Entertainment προχώρησε σε μία από τις σημαντικότερες αποκαλύψεις των τελευταίων ετών για τους φίλους των MMORPG τίτλων, παρουσιάζοντας το World of Warcraft: Forever.

Η επιβεβαίωση αυτού του project έρχεται ως απάντηση στις πολυετείς εκκλήσεις της κοινότητας για την ανάπτυξη μιας έκδοσης Classic Plus, η οποία θα χτίζει πάνω στα θεμέλια της αρχικής κυκλοφορίας του 2004 προσθέτοντας παράλληλα εντελώς νέο περιεχόμενο, αντί να ακολουθεί τη γνωστή γραμμική πορεία των επόμενων expansions.

Σύμφωνα με την εκτελεστική παραγωγό του παιχνιδιού, Holly Longdale, η φιλοσοφία του σχεδιασμού εστιάζει στην οριζόντια πρόοδο και στην εμβάθυνση του χτίσματος του κόσμου, προσφέροντας στους παίκτες την ευκαιρία να εξερευνήσουν αφηγηματικές πτυχές του Azeroth που είχαν παραμείνει ημιτελείς ή ανεξερεύνητες κατά τα πρώτα στάδια ζωής του franchise.

Η αρχιτεκτονική του νέου τίτλου έχει διαμορφωθεί με γνώμονα τη διατήρηση της αξίας του χρόνου που επενδύουν οι παίκτες, γι' αυτό και η ομάδα ανάπτυξης αποφάσισε να μην ενσωματώσει μηχανισμούς όπως το level scaling ή τα ιπτάμενα mounts, τα οποία συχνά κατηγορούνται ότι μειώνουν την αίσθηση του κινδύνου και την κοινωνική αλληλεπίδραση στον ανοιχτό κόσμο.

Η παραμονή στο επίπεδο 60 σημαίνει πως η πρόοδος στο endgame θα εξαρτάται αποκλειστικά από την αναζήτηση εξοπλισμού, την ολοκλήρωση σύνθετων αλυσίδων quests και την ενίσχυση της φήμης του χαρακτήρα με διάφορες τοπικές παρατάξεις, ακολουθώντας τα αυστηρά πρότυπα του αυθεντικού WoW. Το Forever δεν έρχεται να αντικαταστήσει τους υπάρχοντες servers των Classic ή Retail εκδόσεων, αλλά τοποθετείται ως ένας τρίτος πυλώνας, διασφαλίζοντας την αρμονική συνύπαρξη όλων των επιλογών που παρέχει σήμερα η εταιρεία.

Οι γεωγραφικές προσθήκες αποτελούν τον πυρήνα της φρέσκιας εμπειρίας που υπόσχεται η Blizzard, φέρνοντας στο προσκήνιο περιοχές που γνωρίζαμε μόνο από σκόρπιες αναφορές ή ημιτελή δεδομένα στους κώδικες του παρελθόντος. Το Riverglade, τοποθετημένο στις ανατολικές ακτές των Eastern Kingdoms, λειτουργεί ως νέα ζώνη εξέλιξης χαρακτήρων με σαφείς επιρροές από τα πρώτα στρατηγικά παιχνίδια Warcraft, φιλοξενώντας συγκρούσεις μεταξύ Orcs, Humans, Ogres και Goblins κοντά στο Scarlet Monastery. Το Zephras Isle φέρνει ένα εντελώς καινούργιο περιβάλλον που δεν υπήρχε ποτέ στο αρχικό παιχνίδι, στεγάζοντας έναν απομονωμένο πολιτισμό που κινδυνεύει μετά την εξαφάνιση των προστατευτικών στοιχειακών πνευμάτων του ανέμου. Οι νέοι χώροι ομαδικής εξερεύνησης (dungeons) υπόσχονται ποικιλία και υψηλή δυσκολία, ζητώντας από τους παίκτες να αντιμετωπίσουν νεκρομάντεις στα ερείπια του Lordaeron ή να διεισδύσουν σε επικίνδυνες οχυρώσεις των Furbolgs, αποκομίζοντας αντικείμενα μοναδικής αισθητικής και σχεδιασμού που ενισχύουν την ταυτότητα της κάθε περιοχής.

Η εισαγωγή των Skyborne Elves συνοδεύεται από ξεχωριστά racial χαρακτηριστικά, ειδικά σχεδιασμένες φωνητικές ατάκες, χορούς, και ολοκαίνουργιες μορφές μεταμόρφωσης για τους Druids της φυλής. Μέσα από αυτούς, η ομάδα ανάπτυξης στοχεύει να αποδείξει την κεντρική φιλοσοφία του πρότζεκτ, η οποία εστιάζει στην παροχή καινοτόμων στοιχείων που σέβονται απόλυτα τον κανόνα της ήδη υπάρχουσας ιστορίας χωρίς να δημιουργούν αφηγηματικά χάσματα. Η προσθήκη νέων συνδυασμών race-class ικανοποιεί ένα τεράστιο αίτημα των παικτών, δημιουργώντας ενδιαφέρουσες στρατηγικές προοπτικές στο πεδίο της μάχης και διαφοροποιώντας ριζικά τη δυναμική των δύο μεγάλων παρατάξεων (Horde και Alliance), αφού ικανότητες και buffs που παραδοσιακά ανήκαν σε συγκεκριμένη πλευρά πλέον διαχέονται σε όλο το φάσμα των επιλογών.

Η διαχείριση της αισθητικής αποτελεί ίσως το πιο ευαίσθητο κομμάτι του σχεδιασμού, καθώς ο σεβασμός στη νοσταλγία έπρεπε να εξισορροπηθεί με τις σύγχρονες οπτικές απαιτήσεις. Διατηρώντας τον πολυγωνικό χαρακτήρα του παρελθόντος, οι προγραμματιστές επικεντρώθηκαν στην ατμόσφαιρα, ενσωματώνοντας υψηλότερης ποιότητας σκιές και αντανακλάσεις που ζωντανεύουν το περιβάλλον. Το σύστημα αλλαγής εμφάνισης εξοπλισμού, το οποίο δίχαζε διαχρονικά την κοινότητα των Classic παικτών, εισάγεται με τον ιδανικότερο τρόπο μέσω ενός απλού διακόπτη στις ρυθμίσεις, ο οποίος δίνει τη δυνατότητα στους πουρίστες να βλέπουν τον πραγματικό εξοπλισμό των συμπαικτών τους. Το νέο σύστημα Legacy υπόσχεται να ανταμείψει τις συνολικές προσπάθειες του λογαριασμού παρέχοντας perks που μοιράζονται όλοι οι χαρακτήρες, μειώνοντας δραστικά την κούραση της επαναλαμβανόμενης προόδου.

Αν και το βασικό παιχνίδι είναι διαθέσιμο σε όλους τους συνδρομητές, η Blizzard ακολουθεί τη δοκιμασμένη εμπορική πολιτική των ψηφιακών πακέτων που στοχεύουν στην εξειδικευμένη αισθητική ενίσχυση. Οι αγοραστές των ανώτερων βαθμίδων δεν κερδίζουν μόνο τις κρίσιμες ημέρες νωρίτερης κατοχύρωσης των αγαπημένων τους ψευδωνύμων, αλλά επωφελούνται άμεσα με την παροχή 30 ημερών ενσωματωμένου χρόνου παιχνιδιού, αποκτώντας παράλληλα διακοσμητικά αντικείμενα (pets, mounts, toys) τα οποία είναι διαθέσιμα και στη μοντέρνα Retail εκδοχή του MMORPG. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η σύνδεση της ανώτερης βαθμίδας (Forever Collection) με το πολυαναμενόμενο update 3.0 του Warcraft III: Reforged και το νέο campaign Forsaken Kingdom, δημιουργώντας μια συνεκτική γέφυρα μεταξύ της ιστορίας του στρατηγικού τίτλου και των γεγονότων που βιώνουν οι παίκτες εξερευνώντας το ανανεωμένο Azeroth.

Το World of Warcraft: Forever, ευρέως γνωστό μέχρι πρότινος ως Classic Plus, ανακοινώθηκε επίσημα στο BlizzCon 2026 και θα κυκλοφορήσει παγκοσμίως στις 4 Νοεμβρίου 2026.