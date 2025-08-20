Warhammer 40,000: Dawn of War IV, ανακοινώθηκε επίσημα με εντυπωσιακό cinematic trailer

Η Gamescom Opening Night Live έκρυβε φέτος μια μεγάλη έκπληξη για τους φίλους των real-time strategy παιχνιδιών. Το κλασικό franchise Warhammer 40,000: Dawn of War αποκτά επίσημα τέταρτη συνέχεια, σχεδόν δύο δεκαετίες μετά την πρώτη του εμφάνιση που καθιέρωσε το όνομα στη σκηνή των strategy games. Η ανακοίνωση συνοδεύτηκε από ένα εντυπωσιακό cinematic trailer, στο οποίο υπήρχαν και ορισμένα πρώιμα πλάνα gameplay, δίνοντας μια πρώτη γεύση από τις μάχες που έρχονται.

Το Dawn of War IV υπόσχεται να επιστρέψει στις ρίζες που έκαναν τη σειρά τόσο επιτυχημένη και αξέχαστη στο κοινό. Στο λανσάρισμά του θα περιλαμβάνει τέσσερις παρατάξεις: τους Space Marines, τους Orks, τους Necrons και για πρώτη φορά στην ιστορία του franchise, τους Adeptus Mechanicus. Οι δημιουργοί δίνουν έμφαση στην κλίμακα των μαχών, στη διαχείριση στρατευμάτων και στη δημιουργία βάσεων, στοιχεία που παραμένουν συνδεδεμένα με την ταυτότητα της σειράς.

Οι διαθέσιμοι τρόποι παιχνιδιού καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα εμπειριών. Σύμφωνα με την ανακοίνωση, οι παίκτες θα έχουν τη δυνατότητα να δοκιμάσουν τις δυνάμεις τους σε Skirmish μάχες ενάντια σε προηγμένα και προσαρμόσιμα AI, αλλά και να μπουν στη μάχη με άλλους σε online multiplayer 1v1, 2v2 και 3v3. Το δημοφιλές Last Stand επιστρέφει, δίνοντας ξανά στους βετεράνους της σειράς μια γνώριμη και αγαπημένη πρόκληση. Επιπλέον, το εργαλείο Painter θα προσφέρει τη δυνατότητα εξατομίκευσης στρατευμάτων, ώστε κάθε παίκτης να βάζει τη δική του προσωπική σφραγίδα στις δυνάμεις του ή να επιλέγει παρατάξεις από το πλούσιο σύμπαν του Warhammer 40,000.

Στην ανάπτυξη και κυκλοφορία του Dawn of War IV συμμετέχουν νέοι και παλιοί παίκτες της βιομηχανίας. Εκδότης του παιχνιδιού είναι η Deep Silver, ενώ την ανάπτυξη δεν έχει αναλάβει η Relic Entertainment, το στούντιο που δημιούργησε τα προηγούμενα Dawn of War. Αυτή τη φορά, το project βρίσκεται στα χέρια της King Art Games, γνωστής από το Iron Harvest – ένα RTS που θύμιζε έντονα Company of Heroes, αλλά σε έναν dieselpunk κόσμο γεμάτο μηχανές και εναλλακτική αισθητική.

Η αλλαγή developer σηματοδοτεί ένα νέο κεφάλαιο για τη σειρά. Η Relic Entertainment περιορίστηκε πρόσφατα στην ανάπτυξη της Definitive Edition του Warhammer 40,000: Dawn of War, αλλά δεν συμμετέχει καθόλου στη νέα παραγωγή. Μετά και τον χωρισμό της από τη Sega, η Relic λειτουργεί πλέον ως ανεξάρτητο στούντιο, αφήνοντας χώρο σε άλλους να αναλάβουν την κληρονομιά του Dawn of War.

Σεναριακά, το παιχνίδι τοποθετείται αρκετά χρόνια μετά τα γεγονότα του Dawn of War: Dark Crusade. Ο πόλεμος επιστρέφει στον πλανήτη Kronus, εκεί όπου ξανασυναντάμε γνώριμους ήρωες και αντιπάλους. Ανάμεσά τους, ο Captain Cyrus, ο Chief Librarian Jonah Orion και ο Warboss Gorgutz, οι οποίοι επιστρέφουν στη μάχη μαζί με νέους διοικητές, ενώ τέσσερις φατρίες συγκρούονται για την απόλυτη κυριαρχία. Η ιστορία υπόσχεται να συνδυάσει το επικό μέγεθος του Warhammer με νέες αφηγήσεις και εξελίξεις που θα εμπλουτίσουν το lore του franchise.

Προς το παρόν, το Dawn of War IV δεν διαθέτει ημερομηνία κυκλοφορίας. Το μόνο που είναι γνωστό είναι ότι θα κυκλοφορήσει για PC μέσω Steam, με περισσότερες λεπτομέρειες να αναμένονται τους επόμενους μήνες. Η Deep Silver και η King Art Games υπόσχονται να μοιραστούν περισσότερα στοιχεία για το gameplay και την καμπάνια όσο πλησιάζουμε στην κυκλοφορία.