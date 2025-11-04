watchOS 26.1 και tvOS 26.1: Η Apple διορθώνει σφάλματα και βελτιώνει τη σταθερότητα χωρίς εκπλήξεις

Η Apple προχώρησε στην κυκλοφορία του watchOS 26.1 και του tvOS 26.1, των νέων αναβαθμίσεων για τα λειτουργικά συστήματα των Apple Watch και Apple TV αντίστοιχα, που έκαναν το ντεμπούτο τους τον Σεπτέμβριο. Οι δύο ενημερώσεις έρχονται περίπου ενάμιση μήνα μετά την αρχική διάθεση των watchOS 26 και tvOS 26, με κύριο στόχο τη βελτίωση της απόδοσης, τη διόρθωση σφαλμάτων και τη σταθεροποίηση της εμπειρίας χρήσης, χωρίς όμως να προσθέτουν νέες λειτουργίες.

watchOS 26.1: Σιωπηλή ενημέρωση με έμφαση στη σταθερότητα

Το watchOS 26.1 είναι διαθέσιμο για όλους τους χρήστες Apple Watch που χρησιμοποιούν iPhone με εγκατεστημένο το iOS 26.1. Η εγκατάσταση γίνεται μέσα από την εφαρμογή Apple Watch στο iPhone (Ρυθμίσεις > Γενικά > Ενημέρωση λογισμικού) ή απευθείας από το ίδιο το ρολόι μέσω της εφαρμογής Settings. Για να ολοκληρωθεί η διαδικασία, το Apple Watch πρέπει να έχει τουλάχιστον 50% μπαταρία και να είναι τοποθετημένο στο φορτιστή του.

Η νέα έκδοση δεν φέρνει εμφανή νέα χαρακτηριστικά. Κατά τη διάρκεια των beta εκδόσεων, δεν εντοπίστηκαν σημαντικές προσθήκες, και η Apple περιορίστηκε στη σύντομη φράση «βελτιώσεις και διορθώσεις σφαλμάτων» στα επίσημα release notes της. Αυτό, ωστόσο, δεν σημαίνει ότι η ενημέρωση δεν αξίζει την προσοχή των χρηστών.

Σε προηγούμενες εκδόσεις του watchOS 26 είχαν αναφερθεί περιστασιακά προβλήματα, όπως καθυστερήσεις στις ειδοποιήσεις, μικρές δυσλειτουργίες στο Activity tracking και ζητήματα με το συγχρονισμό δεδομένων μεταξύ Apple Watch και iPhone. Αν και η Apple δεν προσδιορίζει ποια από αυτά έχουν διορθωθεί, το watchOS 26.1 φαίνεται να εστιάζει ακριβώς σε αυτού του είδους τα «αόρατα» αλλά κρίσιμα ζητήματα.

Η εταιρεία έχει παράδοση στο να λύνει τέτοιες μικρές αλλά ενοχλητικές δυσλειτουργίες σε διακριτικά updates, ενισχύοντας τη συνοχή και την αξιοπιστία του οικοσυστήματος Apple. Μετά από μια σημαντική αναβάθμιση όπως το watchOS 26, που εισήγαγε νέες λειτουργίες υγείας και ανανεωμένα watch faces, οι μικρές διορθωτικές ενημερώσεις είναι πάντα αναμενόμενες.

tvOS 26.1: Ενημέρωση χωρίς φανταχτερές αλλαγές, αλλά με ουσία

Παράλληλα με το watchOS, η Apple κυκλοφόρησε και το tvOS 26.1 για τα Apple TV 4K και Apple TV HD. Η ενημέρωση είναι διαθέσιμη μέσω της εφαρμογής Settings στην ενότητα System > Software Update, ενώ όσοι χρήστες έχουν ενεργοποιήσει τις αυτόματες ενημερώσεις, θα τη λάβουν χωρίς καμία επιπλέον ενέργεια.

Όπως και με το watchOS, δεν υπάρχουν νέες λειτουργίες στο tvOS 26.1. Κατά τη διάρκεια των δοκιμών beta δεν παρατηρήθηκαν αλλαγές στην εμπειρία χρήσης ή στο περιβάλλον του συστήματος. Ωστόσο, η Apple έχει ενσωματώσει μια σειρά βελτιώσεων που εστιάζουν στην απόδοση και στη συμβατότητα, ειδικά για τα νεότερα μοντέλα Apple TV 4K δεύτερης γενιάς και μεταγενέστερα.

Η έκδοση αυτή φέρνει επίσης υποστήριξη για το Liquid Glass interface, αλλά μόνο στα Apple TV 4K δεύτερης γενιάς και νεότερα μοντέλα. Το Liquid Glass αποτελεί ένα από τα νέα στοιχεία σχεδιασμού που η Apple έχει αρχίσει να εφαρμόζει σταδιακά σε όλο της το οικοσύστημα — από το iOS και το macOS μέχρι το tvOS — δίνοντας μια πιο «διάφανη» και ρευστή αισθητική στο interface.