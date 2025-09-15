Water Lock: Το μυστικό «όπλο» του Apple Watch και γιατί να το χρησιμοποιείς

Τα Apple Watch έχουν κατακτήσει την αγορά των wearables χάρη στον συνδυασμό κομψού σχεδιασμού και προηγμένων λειτουργιών. Ένα από τα χαρακτηριστικά που συχνά περνά απαρατήρητο, αλλά αποδεικνύεται εξαιρετικά χρήσιμο, είναι το Water Lock, μια λειτουργία που προστατεύει τη συσκευή όταν έρχεται σε επαφή με το νερό. Παρόλο που τα νεότερα μοντέλα, όπως τα Watch Ultra 3, Series 11 και SE 3, έχουν υψηλή αντοχή στο νερό, το Water Lock προσφέρει μια επιπλέον γραμμή άμυνας που βασίζεται στο λογισμικό.

Όλα τα τρέχοντα μοντέλα Apple Watch διαθέτουν πιστοποίηση αντοχής στο νερό. Τα Watch Ultra, σχεδιασμένα για πιο απαιτητικές χρήσεις, αντέχουν σε βάθος έως και 100 μέτρων, κάτι που τα καθιστά κατάλληλα για δραστηριότητες όπως καταδύσεις αναψυχής. Τα υπόλοιπα μοντέλα της σειράς, όπως τα Series 11 και SE 3, έχουν αντοχή έως τα 50 μέτρα, επαρκή για κολύμβηση σε πισίνα ή θάλασσα αλλά όχι για πιο ακραίες χρήσεις.

Η υλική αντοχή, όμως, δεν αρκεί για την πλήρη προστασία ενός smartwatch που στηρίζεται σε οθόνη αφής. Εκεί ακριβώς έρχεται να συμπληρώσει το κενό το Water Lock.

Τι είναι το Water Lock

Το Water Lock εμφανίστηκε για πρώτη φορά το 2016, με το Apple Watch Series 2. Από τότε, αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι όλων των συσκευών, με εξαίρεση το πρώτο Apple Watch και το Series 1. Πρόκειται για μια λειτουργία του watchOS που κλειδώνει την οθόνη αφής, ώστε να μην ενεργοποιούνται κατά λάθος εντολές όταν το ρολόι βυθίζεται στο νερό.

Φανταστείτε ότι κολυμπάτε ή απλά παίζετε στη θάλασσα. Χωρίς το Water Lock, το νερό θα μπορούσε να προκαλέσει ανεπιθύμητα πατήματα στην οθόνη. Με τη λειτουργία ενεργοποιημένη, το ρολόι σας παραμένει προστατευμένο και εσείς ξέγνοιαστοι.

Πώς ενεργοποιείται

Η ενεργοποίηση του Water Lock είναι απλή. Αρκεί να ανοίξετε το Control Center του Apple Watch, είτε πατώντας το πλευρικό κουμπί είτε, σε παλαιότερες εκδόσεις του λογισμικού, σύροντας προς τα πάνω από το κάτω μέρος της οθόνης. Εκεί θα βρείτε ένα εικονίδιο σε σχήμα σταγόνας. Με ένα πάτημα, το Water Lock ενεργοποιείται.

Σε περιπτώσεις που ξεκινάτε μια προπόνηση στο νερό, το Apple Watch το ενεργοποιεί αυτόματα. Ωστόσο, έχετε πάντα τη δυνατότητα να το θέσετε σε λειτουργία χειροκίνητα, για επιπλέον σιγουριά.

Η «έξυπνη» αποβολή του νερού

Το Water Lock δεν περιορίζεται στο να μπλοκάρει την οθόνη. Διαθέτει και έναν ακόμη έξυπνο μηχανισμό: την αποβολή του νερού που μπορεί να έχει εισχωρήσει από τις γρίλιες των ηχείων. Όταν απενεργοποιείτε τη λειτουργία, το ρολόι παράγει συγκεκριμένους ήχους που βοηθούν στην απομάκρυνση των σταγόνων.

Για να απενεργοποιήσετε το Water Lock, δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την αφή – αφού η οθόνη είναι κλειδωμένη. Αντί αυτού, πρέπει να πατήσετε παρατεταμένα το Digital Crown. Στα Apple Watch με watchOS 8 ή παλαιότερο, η διαδικασία απαιτεί την περιστροφή του Digital Crown για να απενεργοποιηθεί η λειτουργία και να ξεκινήσει η διαδικασία αποβολής νερού.

Γιατί αξίζει να το χρησιμοποιείτε

Το Water Lock μπορεί να φαίνεται σαν μια δευτερεύουσα δυνατότητα, όμως στην πράξη εξασφαλίζει ότι το Apple Watch παραμένει ασφαλές και λειτουργικό ακόμα και μετά από παρατεταμένη χρήση στο νερό. Η λειτουργία αυτή δεν αντικαθιστά την υλική αντοχή της συσκευής, αλλά την ενισχύει, προσφέροντας ολοκληρωμένη προστασία.

Για τους λάτρεις της κολύμβησης, της θαλάσσιας άσκησης ή ακόμα και για όσους απλώς θέλουν να πλένουν τα χέρια τους χωρίς δεύτερες σκέψεις, το Water Lock αποτελεί έναν από τους λόγους που το Apple Watch ξεχωρίζει στην κατηγορία του.

