Werwulf: Το νέο trailer της νέας ταινίας τρόμου με τον Willem Dafoe

Σύνοψη

Κυκλοφόρησε το νέο trailer της νέας κινηματογραφικής παραγωγής Werwulf σε σκηνοθεσία του Robert Eggers.

Η ταινία διαδραματίζεται σε ένα απομονωμένο χωριό της Αγγλίας του 13ου αιώνα που μαστίζεται από θανατηφόρες επιθέσεις.

Στους πρωταγωνιστικούς ρόλους συναντάμε τους Aaron Taylor-Johnson, Willem Dafoe και Lily-Rose Depp.

Το σενάριο συνυπογράφει ο καταξιωμένος Ισλανδός συγγραφέας Sjón, συνεχίζοντας τη συνεργασία του με τον σκηνοθέτη μετά το The Northman.

Η πρεμιέρα της ταινίας έχει προγραμματιστεί ανήμερα τα Χριστούγεννα (25 Δεκεμβρίου 2026).

Ο Robert Eggers, ο οποίος έχει αποδείξει την ικανότητα του να χτίζει ασφυκτικές και οπτικά καθηλωτικές ατμόσφαιρες μέσα από τα προηγούμενα έργα του, ετοιμάζεται να παρουσιάσει το επόμενο κινηματογραφικό του πόνημα με τίτλο Werwulf. Το νεό trailer προσφέρει μια καλή γεύση από ένα σκοτεινό, γοτθικό παραμύθι που υπόσχεται να εξερευνήσει τα όρια της ανθρώπινης φύσης απέναντι στο υπερφυσικό στοιχείο. Η επιστροφή του Eggers πίσω από την κάμερα προκαλεί πάντοτε το έντονο ενδιαφέρον της κινηματογραφικής κοινότητας, καθώς η απόλυτη προσοχή που δίνει στην ιστορική ακρίβεια και η εμμονή του με τις λεπτομέρειες των σκηνικών αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι της δημιουργικής του ταυτότητας.

Το σκηνικό τοποθετείται σε ένα μικρό, απομονωμένο βρετανικό χωριό κατά τη διάρκεια του 13ου αιώνα, όπου οι κάτοικοι καλούνται να αντιμετωπίσουν μια σειρά από ανεξήγητες και εξαιρετικά βίαιες επιθέσεις από ένα μυστηριώδες θηρίο. Οι χωρικοί προσπαθούν να επιβιώσουν κάτω από διαρκή φόβο, αγνοώντας παντελώς πως η αιμοδιψής απειλή δεν προέρχεται από το βαθύ δάσος, αλλά κρύβεται ανάμεσά τους, έχοντας απολύτως ανθρώπινη μορφή κατά τη διάρκεια της ημέρας. Η πλοκή επικεντρώνεται γύρω από έναν ντόπιο αγρότη, τον οποίο ενσαρκώνει ο Aaron Taylor-Johnson, ο οποίος φέρει το βαρύ και φρικτό φορτίο της λυκανθρωπίας, παλεύοντας καθημερινά να συγκρατήσει τα ζωώδη του ένστικτα.

Σύμφωνα με τα πλάνα που αποκαλύπτονται στο πρώτο trailer, η ψυχολογική κατάσταση του πρωταγωνιστή βρίσκεται στο απόλυτο επίκεντρο της αφήγησης. Ακούγεται χαρακτηριστικά μια απόκοσμη φωνή χωρίς σώμα να του δίνει μια ανατριχιαστική εντολή, προτρέποντάς τον να τραφεί με ανθρώπινη σάρκα προκειμένου να του επιστραφεί τελικά η ψυχή του. Η συγκεκριμένη μακάβρια συμφωνία υποδηλώνει ότι οι επιθέσεις του λυκανθρώπου δεν αποτελούν απλώς την τυφλή εκδήλωση ενός ανεξέλεγκτου τέρατος, αλλά μάλλον μια διεστραμμένη μέθοδο αυτοσυντήρησης, προσδίδοντας ένα βαθιά τραγικό υπόβαθρο στον κεντρικό χαρακτήρα.

Τα πράγματα περιπλέκονται δραματικά με την άφιξη ενός έμπειρου και αμείλικτου κυνηγού, τον ρόλο του οποίου έχει αναλάβει ο εξαιρετικός Willem Dafoe. Ο κυνηγός καταφθάνει στον οικισμό με ξεκάθαρο στόχο να εντοπίσει τα ίχνη του τέρατος και να το εξοντώσει οριστικά, διαθέτοντας τις απαραίτητες γνώσεις και τα μέσα για να αντιμετωπίσει υπερφυσικές απειλές. Ο Dafoe έχει συνεργαστεί ξανά με τον Eggers σε προηγούμενες επιτυχημένες παραγωγές, όπως το επικό The Northman και το κλειστοφοβικό The Lighthouse.

Από την άλλη πλευρά, η Lily-Rose Depp υποδύεται τη σύζυγο του αγρότη, η οποία αρνείται κατηγορηματικά να δεχτεί τη φρικτή αλήθεια για τον άντρα της. Παρά τις συνεχώς αυξανόμενες ενδείξεις και την αιματοχυσία που συγκλονίζει την τοπική κοινωνία, εκείνη επιμένει σθεναρά πως ο σύζυγός της παραμένει ένας καλός και ηθικός άνθρωπος. Η σύγκρουση ανάμεσα στην τυφλή αγάπη της συζύγου, το βασικό ένστικτο επιβίωσης του καταραμένου αγρότη και την ψυχρή λογική του κυνηγού, αναμένεται να αποτελέσει τον κεντρικό άξονα γύρω από τον οποίο θα εξελιχθεί το ψυχολογικό δράμα της ταινίας.

Εκείνο που διακρίνει παραδοσιακά τον Robert Eggers από άλλους δημιουργούς του σύγχρονου κινηματογράφου τρόμου είναι η απόλυτη προσήλωση του στην ιστορική αυθεντικότητα. Σε στενή συνεργασία με τον Ισλανδό συγγραφέα Sjón, το δίδυμο έχει χτίσει έναν κόσμο που αναπνέει πραγματικά τον αέρα της μεσαιωνικής Αγγλίας. Τα κοστούμια, η αρχιτεκτονική των πρόχειρων κτισμάτων, οι σκληρές συνθήκες διαβίωσης και κυρίως η λαογραφία γύρω από τους μύθους της Ευρώπης, έχουν μελετηθεί διεξοδικά ώστε να μεταφέρουν τον θεατή απευθείας στον 13ο αιώνα, ελαχιστοποιώντας εντελώς την αίσθηση του τεχνητού που συχνά ταλανίζει τις μεγάλες παραγωγές του Χόλιγουντ.

Αξίζει να σημειωθεί πως το trailer επιλέγει απολύτως συνειδητά να μην αποκαλύψει την τελική μορφή του λυκανθρώπου. Η στρατηγική απόφαση να διατηρηθεί το τέρας κρυμμένο μέσα στις σκιές υπογραμμίζει την ευρύτερη φιλοσοφία του Eggers, ο οποίος προτιμά ξεκάθαρα να αφήνει τη φαντασία του κοινού να οργιάζει, αντί να προσφέρει έτοιμες ψηφιακές λύσεις (CGI) από τα πρώτα κιόλας λεπτά. Η ένταση χτίζεται αριστοτεχνικά μέσα από τους ήχους, την ομίχλη και τις τρομοκρατημένες αντιδράσεις των υπολοίπων χαρακτήρων, υποσχόμενη μια οργανική κλιμάκωση του τρόμου που θα κορυφωθεί μόνο όταν οι θεατές βρεθούν στις σκοτεινές αίθουσες.

Το Werwulf θα κάνει παγκόσμια πρεμιέρα στους κινηματογράφους στις 25 Δεκεμβρίου 2026.