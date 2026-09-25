Clayface: Το τελικό trailer φέρνει τον τρόμο στη Gotham

Σύνοψη

Κυκλοφόρησε το τελικό trailer για την επερχόμενη ταινία τρόμου του DCU με πρωταγωνιστή τον Tom Rhys Harries στον ρόλο του τραγικού χαρακτήρα Matt Hagen.

Η σκηνοθεσία ανήκει στον James Watkins, ο οποίος αντλεί έμπνευση από κλασικά έργα όπως το Evil Dead και υπόσχεται μια έντονα βίαιη κινηματογραφική εμπειρία γεμάτη στοιχεία body horror.

Η πλήρης μεταμόρφωση του χαρακτήρα δεν πρόκειται να αποκαλυφθεί στο προωθητικό υλικό, προκειμένου να διατηρηθεί το μυστήριο και να μεγιστοποιηθεί ο αντίκτυπος στους θεατές.

Η πρεμιέρα της ταινίας στις κινηματογραφικές αίθουσες έχει προγραμματιστεί επίσημα για τις 23 Οκτωβρίου.

Η Warner Bros. και τα DC Studios έδωσαν στη δημοσιότητα το τελικό trailer για την πολυαναμενόμενη ταινία τρόμου Clayface του ανανεωμένου DC Universe, ρίχνοντας φως στη σκοτεινή πορεία του Matt Hagen και τη βίαιη μετατροπή του σε έναν από τους πιο εμβληματικούς αντιπάλους του Batman.

Σε αντίθεση με τις παραδοσιακές ταινίες υπερηρώων που βασίζονται στην καταιγιστική δράση και τα εκτεταμένα ψηφιακά εφέ, το νέο εγχείρημα υπό τη σκηνοθετική καθοδήγηση του James Watkins επιλέγει ένα σαφώς πιο περιορισμένο και εστιασμένο πλαίσιο, εμβαθύνοντας στον ψυχολογικό τρόμο και στις αποκρουστικές πτυχές του body horror.

Το trailer δεν αναλώνεται απλώς στην παρουσίαση της προέλευσης των δυνάμεων του χαρακτήρα, αλλά εστιάζει κυρίως στις τραγικές συνέπειες των πράξεών του, παραπέμποντας υφολογικά στην ατμόσφαιρα αποσύνθεσης που χαρακτηρίζει μια σκληρή και αδυσώπητη εκδοχή της πόλης Gotham.

Ο Tom Rhys Harries αναλαμβάνει τον πρωταγωνιστικό ρόλο ενσαρκώνοντας έναν αστέρα του κινηματογράφου που καταλήγει να μετατρέπεται σε ένα τέρας ικανό να αλλάζει μορφές, καθώς η ικανότητα του αυτή τον σπρώχνει όλο και περισσότερο προς την απόλυτη παράνοια και τη δολοφονική βία. Το τελικό trailer προσφέρει αρκετές σκληρές εικόνες, όπως η ανατριχιαστική σκηνή κατά τη διάρκεια μιας πτήσης όπου ο Hagen ετοιμάζεται να επέμβει στο ίδιο του το πρόσωπο με ένα μικρό ψαλίδι νυχιών, αποδεικνύοντας τις ξεκάθαρες προθέσεις των δημιουργών να μην κάνουν εκπτώσεις στον τομέα του οπτικού σοκ.

Ο σκηνοθέτης, ευρέως γνωστός για τη δουλειά του στα εξαιρετικά Eden Lake και το πρόσφατο remake του Speak No Evil, έχει δηλώσει ανοιχτά πως άντλησε έμπνευση από τις κλασικές ταινίες Evil Dead του Sam Raimi, γεγονός που εξηγεί την έντονη παρουσία στοιχείων που προκαλούν δυσφορία και αποστροφή στους θεατές.

Ένα από τα πιο ενδιαφέροντα στοιχεία της προωθητικής καμπάνιας αφορά τη συνειδητή απόφαση του στούντιο να μην αποκαλύψει την τελική μορφή του πλάσματος πριν από την επίσημη πρεμιέρα στις κινηματογραφικές αίθουσες. Ο James Watkins υπερασπίστηκε αυτή τη στρατηγική επιλογή αναφέροντας χαρακτηριστικά πως οι δημιουργοί δεν πρέπει να δείχνουν τον «καρχαρία» από την αρχή, τονίζοντας τη δύναμη που κρύβει το μυστήριο και η ικανότητα του κοινού να συνθέτει τα κομμάτια του παζλ με τη δική του φαντασία. Ο Tom Rhys Harries επιβεβαίωσε βέβαια πως ο τελικός σχεδιασμός είναι πραγματικά εντυπωσιακός και αποκρουστικός, αυξάνοντας κατακόρυφα τις προσδοκίες των φανατικών φίλων των κόμικς που περιμένουν να δουν μια πιστή αλλά ταυτόχρονα καινοτόμα μεταφορά του αντιήρωα στη μεγάλη οθόνη.

Η ενσωμάτωση του Clayface στο πρώτο κεφάλαιο του νέου DCU σηματοδοτεί μια ουσιαστική διαφοροποίηση στη στρατηγική της εταιρείας, προτείνοντας έργα μικρότερης κλίμακας που τολμούν να εξερευνήσουν διαφορετικά κινηματογραφικά είδη και να σπάσουν τα καθιερωμένα όρια. Αξίζει να σημειωθεί πως ο χαρακτήρας του Matt Hagen έχει ήδη κάνει την εμφάνιση του στην τηλεοπτική animated σειρά Creature Commandos, επιβεβαιώνοντας τη διασύνδεση των διαφόρων projects του στούντιο και χτίζοντας ένα ενιαίο αφηγηματικό σύμπαν που αγκαλιάζει πολλαπλά μέσα.

Η πρεμιέρα της ταινίας έχει προγραμματιστεί για τις 23 Οκτωβρίου και αναμένεται να αποτελέσει ένα ισχυρό τεστ για την αποδοχή τέτοιων πιο σκοτεινών και πειραματικών προσπαθειών από το ευρύ κοινό που έχει συνηθίσει σε πιο παραδοσιακές υπερηρωικές φόρμουλες προηγούμενων δεκαετιών.