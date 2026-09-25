Musk: Επίσημο trailer για το ντοκιμαντέρ που φέρνει στο φως τις πιο σκοτεινές πλευρές του δισεκατομμυριούχου

Σύνοψη

Κυκλοφόρησε το επίσημο trailer του νέου ντοκιμαντέρ Musk από τον βραβευμένο και διακεκριμένο σκηνοθέτη Alex Gibney, προσφέροντας μια πρώτη, έντονη ματιά στο περιεχόμενο του έργου.

Το ντοκιμαντέρ ξεπερνά κατά πολύ τα συνηθισμένα τηλεοπτικά πρότυπα με συνολική διάρκεια που φτάνει τις 3 ώρες και 45 λεπτά, απαιτώντας μάλιστα και υποχρεωτικό διάλειμμα κατά την προβολή του στις κινηματογραφικές αίθουσες.

Η ενδελεχής έρευνα καλύπτει μια τεράστια γκάμα κρίσιμων ζητημάτων, από την αρχική ίδρυση της Tesla από τους πραγματικούς της δημιουργούς, μέχρι την ταραχώδη εξαγορά του Twitter, την ενεργή εμπλοκή του επιχειρηματία στην αμερικανική πολιτική σκηνή, αλλά και την προσωπική του ζωή με σκληρές συνεντεύξεις.

Ο Elon Musk και η νομική του ομάδα, υπό τον γνωστό δικηγόρο Alex Spiro, έχουν ήδη εκτοξεύσει απειλές για σωρεία μηνύσεων προς τους παραγωγούς, παρόλο που δεν έχουν παρακολουθήσει το τελικό υλικό που θα κάνει πρεμιέρα νωρίτερα από το αναμενόμενο, στις 9 Οκτωβρίου.

Η Bleecker Street έδωσε επίσημα στη δημοσιότητα το πρώτο ολοκληρωμένο trailer για την ταινία Musk του καταξιωμένου σκηνοθέτη Alex Gibney. Μετά από ένα αρκετά σύντομο και μάλλον αινιγματικό teaser που είχε κυκλοφορήσει νωρίτερα μέσα στον μήνα, δημιουργώντας τεράστια προσμονή στο κοινό, το νέο trailer έρχεται για να ξεκαθαρίσει απόλυτα τις προθέσεις του δημιουργού να προσφέρει μια βαθιά και εξαιρετικά αναλυτική ματιά στην πολυσχιδή προσωπικότητα του Elon Musk.

Το εν λόγω πόνημα απέχει παρασάγγας από το να αποτελεί μια απλή βιογραφική ή αγιογραφική αναδρομή στις επιτυχίες του, λαμβάνοντας αντιθέτως τον σκληρό χαρακτήρα μιας ευρείας κριτικής ανάλυσης, η οποία συνθέτει το τεράστιο παζλ των κρίσιμων αποφάσεων και των κρυφών κινήτρων που διαμόρφωσαν τον σημερινό ιδιοκτήτη των Tesla και SpaceX.

Ο Alex Gibney, ευρέως γνωστός για τα πολυβραβευμένα και συχνά βαθιά ανατρεπτικά έργα του, όπως το Taxi to the Dark Side, το αποκαλυπτικό Going Clear: Scientology and the Prison of Belief που ταρακούνησε συθέμελα τη Σαηεντολογία, καθώς και το The Inventor: Out for Blood in Silicon Valley που εστίασε με χειρουργική ακρίβεια στο πολύκροτο σκάνδαλο της Theranos και της Elizabeth Holmes, αναλαμβάνει εδώ αναμφίβολα το πιο απαιτητικό, επικίνδυνο και ίσως το πιο δύσκολο έργο της πολυετούς καριέρας του, επιδιώκοντας να ρίξει άπλετο φως στα πιο σκοτεινά και λιγότερο προβεβλημένα σημεία της αυτοκρατορίας του Musk.

Το ίδιο το trailer δεν διστάζει να ξεκινήσει επιθετικά απέναντι στο υποκείμενο της έρευνας, προβάλλοντας άμεσα και χωρίς κανένα φιλτράρισμα την ανοιχτή εχθρότητα του ίδιου του μεγιστάνα απέναντι στο φιλόδοξο project. Στην οθόνη εμφανίζονται αλλεπάλληλες αναρτήσεις του επιχειρηματία από το κοινωνικό του δίκτυο, στις οποίες χαρακτηρίζει τον διακεκριμένο σκηνοθέτη με υποτιμητικά σχόλια, αποκαλώντας τον ευθέως «ηλίθιιο» και χαρακτηρίζοντας προκαταβολικά την επερχόμενη ταινία ως ένα ενορχηστρωμένο «κατά παραγγελία χτύπημα» εις βάρος του. Η συνειδητή επιλογή του δημιουργού να συμπεριλάβει την οργή του κεντρικού προσώπου της έρευνας του μέσα στο ίδιο το promo trailer της παραγωγής, δείχνει ότι δεν σκοπεύει να υποχωρήσει μπροστά στις έντονες πιέσεις.

Μέσα από τα σύντομα αλλά άκρως περιεκτικά αποσπάσματα των συνεντεύξεων που παρελαύνουν μπροστά από την οθόνη του θεατή, γίνεται εξαιρετικά γρήγορα αντιληπτό ότι το Musk συγκεντρώνει έναν εντυπωσιακό και ίσως πρωτοφανή αριθμό προσώπων που βρέθηκαν πολύ κοντά στον δισεκατομμυριούχο, είτε σε αυστηρά επαγγελματικό, είτε σε βαθιά προσωπικό επίπεδο. Οι θεατές έχουν την πολύτιμη ευκαιρία να παρακολουθήσουν ειλικρινείς τοποθετήσεις από τους πραγματικούς ιδρυτές της αυτοκινητοβιομηχανίας Tesla, τον Martin Eberhard και τον Marc Tarpenning, οι οποίοι μοιράζονται απλόχερα τις δικές τους αλήθειες για την πρώιμη ιστορία της εταιρείας, αντικρούοντας ουσιαστικά την προσεκτικά κατασκευασμένη αφήγηση που θέλει τον Musk ως τον μοναδικό οραματιστή και δημιουργό της εταιρείας ηλεκτρικών οχημάτων.

Παράλληλα, παρατίθενται εκτενείς αναλύσεις από διακεκριμένους κριτικούς τεχνολογίας, όπως ο συγγραφέας Corey Doctorow, ο οποίος εμβαθύνει στις ευρύτερες δομικές επιπτώσεις που έχουν οι μονομερείς αποφάσεις του επιχειρηματία στο παγκόσμιο, ανοιχτό τεχνολογικό οικοσύστημα. Ωστόσο, οι πλέον εντυπωσιακές και ενδεχομένως αμφιλεγόμενες αποκαλύψεις δεν περιορίζονται αποκλειστικά στη σφαίρα των εταιρικών κινήσεων και των επιχειρήσεων, αφού στο ντοκιμαντέρ μιλούν εξαιρετικά ανοιχτά άτομα από τον στενό οικογενειακό του κύκλο. Η πρώτη του σύζυγος, Justine Musk, καταθέτει μπροστά στην κάμερα εξαιρετικά σκληρές εμπειρίες από την πολυετή συμβίωσή τους, σημειώνοντας μάλιστα χαρακτηριστικά πως κάποιος από το πολύ στενό εργασιακό περιβάλλον του πρώην συζύγου της αναφερόταν στις συζύγους και συντρόφους του με τον άκρως υποτιμητικό όρο «αναπαραγωγικές μηχανές», ρίχνοντας φως στις ιδιότυπες απόψεις του σχετικά με την πληθυσμιακή κατάρρευση και τα δεκατέσσερα παιδιά που φέρεται να έχει αποκτήσει μέχρι σήμερα. Τη δική της, ιδιαίτερης βαρύτητας, μαρτυρία καταθέτει επίσης και η Ashley St. Clair, μητέρα ενός εκ των παιδιών του, η οποία προχωρά σε ιδιαίτερα βαρυσήμαντους και δυνητικά εκρηκτικούς ισχυρισμούς σχετικά με την αυξανόμενη εμπλοκή του στην πολιτική σκηνή και τον φερόμενο καθοριστικό ρόλο του στη διαμόρφωση των πρόσφατων εκλογικών αποτελεσμάτων στις ΗΠΑ.

Η χρονική διάρκεια της συνολικής παραγωγής αποτελεί από μόνη της ένα ξεχωριστό, κεντρικό θέμα έντονης συζήτησης στους κινηματογραφικούς και δημοσιογραφικούς κύκλους του Χόλιγουντ, καθώς τα αρχικά πλάνα για την οριστική ολοκλήρωση και το μοντάζ του ντοκιμαντέρ χρειάστηκε να αναθεωρηθούν ριζικά όταν τα πραγματικά γεγονότα άρχισαν να εξελίσσονται με ταχύτητες που ξεπερνούσαν την ίδια την ερευνητική διαδικασία. Σύμφωνα με τις λεπτομερείς πληροφορίες, η ογκώδης παραγωγή που ξεκίνησε τα γυρίσματα μέσα στο 2023 έπρεπε λογικά και βάσει του αρχικού προϋπολογισμού να είχε ολοκληρωθεί πολύ νωρίτερα, όμως η ολοένα και πιο ενεργή και δημόσια εμπλοκή του επιχειρηματία στο πλευρό του Donald Trump κατά τη διάρκεια της πρόσφατης προεκλογικής περιόδου, σε συνδυασμό με τη μετέπειτα ανακοινωθείσα συμμετοχή του στον ευρύτερο κυβερνητικό σχεδιασμό για τη μείωση της γραφειοκρατίας, ανάγκασαν αναπόφευκτα τον Gibney να συνεχίσει τα γυρίσματα, την καταγραφή δεδομένων και την επεξεργασία του νέου υλικού.

Όπως ήταν αναμενόμενο για ένα δημιουργικό έργο που στοχεύει με τόση δημοσιογραφική ακρίβεια τον πλουσιότερο και ίσως τον πιο παρορμητικό άνθρωπο στον κόσμο, του οποίου η εκτιμώμενη περιουσία σύμφωνα με τους ειδικούς του περιοδικού Forbes αγγίζει πλέον το ασύλληπτο, αστρονομικό ποσό των 929 δισεκατομμυρίων δολαρίων, οι αυστηρές νομικές απειλές δεν άργησαν καθόλου να κάνουν την εμφάνισή τους, δημιουργώντας ένα ιδιαίτερα τεταμένο και πολεμικό κλίμα λίγες μόλις ημέρες πριν την επίσημη πρεμιέρα στο κόκκινο χαλί.

Ο διάσημος και εξαιρετικά επιθετικός δικηγόρος του Elon Musk, Alex Spiro, φέρεται να έχει ήδη απειλήσει ανοιχτά τους κεντρικούς παραγωγούς με εξοντωτικές οικονομικά αγωγές, εστιάζοντας κυρίως στους ισχυρισμούς που παρουσιάζονται στην ταινία αναφορικά με τη φερόμενη παρέμβαση του πελάτη του στις προεδρικές εκλογές του 2024, κάτι που εάν ισχύει, εγείρει τεράστια πολιτειακά ζητήματα. Ο σκηνοθέτης Alex Gibney σχολίασε με ψυχραιμία σε συνέντευξη του στο έγκριτο Deadline πως, παρόλο που η δική του παραγωγική ομάδα διαθέτει ισχυρότατη χρηματοδότηση και κορυφαία νομική υποστήριξη για να αντέξει στα δικαστήρια, το αμερικανικό νομικό σύστημα δυστυχώς επιτρέπει σε ανθρώπους με πρακτικά απεριόριστους οικονομικούς πόρους να προκαλούν τεράστια λειτουργικά προβλήματα μέσω στρατηγικών αγωγών εκφοβισμού, ακόμα και όταν οι απειλές αυτές φαντάζουν στο ευρύ κοινό απολύτως παράλογες, δεδομένου ότι η νομική ομάδα του δισεκατομμυριούχου απειλεί με σοβαρότατες μηνύσεις χωρίς αποδεδειγμένα να έχει παρακολουθήσει έστω κι ένα λεπτό από την ολοκληρωμένη και μονταρισμένη ταινία.

Η τεράστια, πολύπλευρη και αδιάκοπη δημόσια περιέργεια που έχει δημιουργηθεί γύρω από τις ριψοκίνδυνες επιχειρηματικές του κινήσεις, τη ραγδαία και συχνά επικίνδυνη εξέλιξη των συστημάτων τεχνητής νοημοσύνης στα αυτόνομα οχήματα της Tesla, τις άκρως φιλόδοξες αλλά δαπανηρές διαστημικές αποστολές της SpaceX και την εξαιρετικά αμφιλεγόμενη διαχείριση των ορίων της ελευθερίας του λόγου στην πλατφόρμα X, οδήγησε αναπόφευκτα την εταιρεία διανομής να αναπροσαρμόσει βιαστικά το χρονοδιάγραμμα κυκλοφορίας, φέρνοντας την πολυαναμενόμενη πρεμιέρα αισθητά νωρίτερα από τον αρχικό, φθινοπωρινό προγραμματισμό. Αντί για τα τέλη Οκτωβρίου όπου παραδοσιακά συνωστίζονται οι μεγάλες κυκλοφορίες ενόψει των βραβείων, το φιλμ θα κάνει την παρθενική και περιορισμένη του εμφάνιση σε αυστηρά επιλεγμένες κινηματογραφικές αίθουσες της Νέας Υόρκης και του Λος Άντζελες στις 9 Οκτωβρίου, προσφέροντας αποκλειστικά σε εξειδικευμένους δημοσιογράφους και καταξιωμένους κριτικούς κινηματογράφου την πολύτιμη ευκαιρία για μια πρώτη, ουσιαστική αποτίμηση του τεράστιου έργου, προτού ξεκινήσει η ευρεία και σαφώς πιο μαζική πανεθνική προβολή του στις 16 Οκτωβρίου.