What Happens At Night: Η νέα ταινία του Martin Scorsese με DiCaprio και Jennifer Lawrence

Ο Martin Scorsese ετοιμάζει την επόμενη μεγάλη του κινηματογραφική πρόκληση, μια μεταφορά στη μεγάλη οθόνη του υπερφυσικού μυθιστορήματος What Happens At Night του Peter Cameron. Στο καστ ήδη ξεχωρίζουν δύο από τα μεγαλύτερα ονόματα του Χόλιγουντ: ο Leonardo DiCaprio και η Jennifer Lawrence, που θα πρωταγωνιστήσουν μαζί σε ένα σκοτεινό και ατμοσφαιρικό δράμα τρόμου.

Για τον Scorsese και τον DiCaprio η συνεργασία αυτή θα είναι η έβδομη, συνεχίζοντας μια δημιουργική σχέση που έχει χαρίσει στο σινεμά ταινίες όπως το The Wolf of Wall Street και το πρόσφατο Killers of the Flower Moon, που απέσπασε βραβεία και διθυραμβικές κριτικές το 2023. Παράλληλα, ο DiCaprio θα ξαναβρεθεί στο πλευρό της Lawrence, μετά τη σατιρική επιτυχία του Netflix Don’t Look Up το 2021.

Η ιστορία του What Happens At Night ξεκινά με ένα ανώνυμο ζευγάρι Αμερικανών που ταξιδεύει σε μια παγωμένη, απομονωμένη ευρωπαϊκή πόλη για να υιοθετήσει ένα παιδί. Το ταξίδι αποδεικνύεται δύσκολο, ιδιαίτερα για τη γυναίκα που παλεύει με τον καρκίνο και καταρρέει σωματικά όσο πλησιάζουν στον προορισμό τους. Ο σύζυγος, ανήσυχος για την υγεία της, φοβάται ότι η κατάσταση της μπορεί να εμποδίσει την υιοθεσία.

Η διαμονή τους στο Borgarfjaroasysla Grand Imperial Hotel, ένα ξενοδοχείο σχεδόν έρημο και γεμάτο από αλλόκοτους χαρακτήρες, βυθίζει την ιστορία σε μια ατμόσφαιρα παράνοιας και υπερφυσικού τρόμου. Στο λόμπι συναντούν μια ηλικιωμένη τραγουδίστρια, έναν έκλυτο επιχειρηματία και έναν μυστηριώδη θεραπευτή πίστης. Όσο η πλοκή εξελίσσεται, τόσο η πραγματικότητα μοιάζει να διαλύεται, οδηγώντας το ζευγάρι όχι μόνο σε αμφιβολίες για το παιδί που θέλουν να αποκτήσουν, αλλά και για τον ίδιο τους τον γάμο και την ταυτότητά τους.

Σύμφωνα με το Deadline, τα γυρίσματα αναμένεται να ξεκινήσουν τον Ιανουάριο. Η παραγωγή βρίσκεται υπό την αιγίδα της Apple Original Films, σε συνεργασία με τη Studiocanal, που είχε εξασφαλίσει τα δικαιώματα του βιβλίου το 2023. Αν και οι λεπτομέρειες για την υπόλοιπη διανομή παραμένουν μυστικές, η συμμετοχή δύο ηθοποιών πρώτης γραμμής προδιαγράφει μια από τις πιο αναμενόμενες ταινίες της επόμενης χρονιάς.

Η επιλογή του Scorsese να στραφεί στο υπερφυσικό είδος αποτελεί ενδιαφέρουσα στροφή στην καριέρα του. Γνωστός κυρίως για τα γκανγκστερικά δράματα, τις βιογραφίες και τις κοινωνικές τοιχογραφίες, ο σπουδαίος σκηνοθέτης δείχνει διάθεση να εξερευνήσει νέα αφηγηματικά μονοπάτια. Το What Happens At Night υπόσχεται να παντρέψει το προσωπικό του ύφος με ένα υλικό που ακροβατεί ανάμεσα στην ψυχολογική ένταση και τον τρόμο.

Και οι δύο σταρ βρίσκονται ήδη στο επίκεντρο της φετινής κινηματογραφικής σεζόν. Ο DiCaprio πρωταγωνιστεί στο One Battle After Another, ταινία που πριν καν βγει στις αίθουσες έχει λάβει εξαιρετικές κριτικές και η πρεμιέρα του έχει προγραμματιστεί για τις 26 Σεπτεμβρίου.

Η Lawrence, από την άλλη, συγκεντρώνει ήδη θετικά σχόλια για την ερμηνεία της στο Die, My Love της Lynne Ramsay, που θα κάνει πρεμιέρα στις Ηνωμένες Πολιτείες στις 7 Νοεμβρίου.

