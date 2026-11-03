Windows 11: Νέα αναβάθμιση βελτιώνει σημαντικά τα PCs με 8GB RAM

Σύνοψη

Τα Windows 11 PCs με 8GB RAM απολαμβάνουν αύξηση της ταχύτητας απόκρισης κατά 20% και βελτίωση του multitasking έως 40%.

Έως και 2GB επιπλέον δεδομένων διατηρούνται στην κύρια μνήμη, μειώνοντας δραστικά την αργή εναλλαγή με τον αποθηκευτικό χώρο.

Τα Widgets, ο Edge browser και η σουίτα Microsoft 365 βελτιστοποιήθηκαν για να καταναλώνουν εκατοντάδες MB λιγότερη RAM.

Η ελληνική αγορά, η οποία βασίζεται σε μεγάλο βαθμό σε προσιτά laptops των 8GB, επωφελείται άμεσα λαμβάνοντας «ανάσα» ζωής για τον υπάρχοντα εξοπλισμό.

Η Microsoft προχώρησε σε εκτεταμένες παρεμβάσεις στον πυρήνα του Windows 11, αναβαθμίζοντας αισθητά την εμπειρία χρήσης για εκατομμύρια υπολογιστές που διαθέτουν 8GB μνήμης RAM. Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία, το λειτουργικό σύστημα γίνεται πλέον έως και 20% πιο γρήγορο στην απόκριση των καθημερινών εντολών, ενώ η απόδοση κατά την ταυτόχρονη εκτέλεση πολλών εφαρμογών αυξάνεται κατά 40%.

Τα δεδομένα της εταιρείας δείχνουν πως οι δομικές παρεμβάσεις έχουν άμεσο αντίκτυπο στην καθημερινή χρήση, ιδιαίτερα για τους επαγγελματίες και τους μαθητές που βασίζονται σε πιο προσιτά μηχανήματα. Το κλειδί για την επίτευξη αυτών των αριθμών βρίσκεται στην έξυπνη διαχείριση της διαθέσιμης μνήμης και στη μείωση των απαιτήσεων που προβάλλουν οι εφαρμογές συστήματος όταν εκτελούνται στο παρασκήνιο.

Το βασικό πρόβλημα με τα 8GB RAM παρατηρείται στην επιφάνεια εργασίας όταν ο χρήστης προσπαθεί να δουλέψει ταυτόχρονα με πολλά απαιτητικά προγράμματα. Όταν η μνήμη φτάνει στα όρια της, το σύστημα αναγκάζεται να μεταφέρει τα δεδομένα των ανενεργών εφαρμογών στον αποθηκευτικό χώρο (στον δίσκο SSD). Όταν ο χρήστης επιστρέφει σε αυτές τις εφαρμογές, το σύστημα ανακτά τα δεδομένα από τον δίσκο, γεγονός που προκαλεί αισθητή καθυστέρηση και επαναφόρτωση της οθόνης. Χάρη στη νέα μέθοδο συμπίεσης, το σύστημα μπορεί να κρατήσει έως και 2GB περισσότερα ενεργά δεδομένα απευθείας στη γρήγορη μνήμη RAM. Έτσι, το φαινόμενο της επανεκκίνησης μιας ιστοσελίδας ή ενός εγγράφου τη στιγμή που κάνετε κλικ επάνω τους περιορίζεται δραστικά.

Βελτιστοποίηση πόρων στον Edge και στο Microsoft 365

Η εξοικονόμηση της μνήμης επεκτείνεται πέρα από τον πυρήνα του λειτουργικού συστήματος και φτάνει στο επίπεδο των εφαρμογών που χρησιμοποιούμε ανελλιπώς. Οι αναβαθμίσεις επικεντρώνονται σε μεγάλο βαθμό στο Microsoft Edge και στο οικοσύστημα του Microsoft 365, αποσκοπώντας στη μείωση του φόρτου εργασίας του επεξεργαστή και της μνήμης.

Τα Widgets του Windows φορτώνουν μόνο όταν τα επιλέγει ο χρήστης, εξοικονομώντας άμεσα περίπου 200MB μνήμης όσο παραμένουν κλειστά.

Οι εφαρμογές της σουίτας Microsoft 365 (Word, Excel, PowerPoint, Outlook) λειτουργούν πλέον πιο αποδοτικά, μειώνοντας τις απαιτήσεις τους κατά 360MB συνολικά.

Ο Microsoft Edge θέτει πλέον τις ανενεργές καρτέλες σε κατάσταση αναστολής λειτουργίας (sleep mode) μετά από 15 λεπτά αδράνειας, συγκριτικά με τις δύο ώρες που ίσχυαν προηγουμένως.

Η εφαρμογή Teams μπορεί να ρυθμιστεί ώστε να εκκινεί αυτόματα σε λειτουργία εξοικονόμησης ενέργειας (Efficiency Mode) στα συστήματα με 8GB, ανοίγοντας έως και 20% ταχύτερα.

Πέρα από την αυστηρή παράθεση των αριθμών, αυτό μεταφράζεται πρακτικά σε ομαλότερη εναλλαγή μεταξύ των καρτελών στον browser ή στο άνοιγμα ενός νέου υπολογιστικού φύλλου στο Excel. Επιπλέον, ο κώδικας του Windows πλέον διαχειρίζεται πιο έξυπνα το τι συμβαίνει στο παρασκήνιο ανά πάσα στιγμή. Όταν ο χρήστης αλληλεπιδρά με τον υπολογιστή κάνοντας κλικ, το σύστημα δίνει άμεση προτεραιότητα στη συγκεκριμένη ενέργεια και βάζει σε αναμονή δευτερεύουσες διαδικασίες, όπως η ευρετηρίαση των αρχείων για την αναζήτηση. Επίσης, αν ο Edge τρέχει ήδη στο παρασκήνιο, το Windows συνδέεται απευθείας στην ενεργή διεργασία όταν κάνετε κλικ σε έναν σύνδεσμο, κάτι που επιταχύνει το άνοιγμα της σελίδας μέχρι και 33%.

Όλες οι παραπάνω αλλαγές χαρακτηρίζονται καθοριστικής σημασίας για τη χώρα μας. Στην ελληνική αγορά, η συντριπτική πλειοψηφία των laptops που πωλούνται στις προσιτές κατηγορίες συνεχίζει να εξοπλίζεται με 8GB RAM. Οι μαθητές, οι φοιτητές και οι μικρές επιχειρήσεις δεν χρειάζεται να προχωρήσουν άμεσα σε δαπανηρές αναβαθμίσεις εξοπλισμού, καθώς το λειτουργικό σύστημα προσαρμόζεται πλέον καλύτερα στο διαθέσιμο hardware. Αν και οι απαιτήσεις της τεχνητής νοημοσύνης συνεχίζουν να αυξάνουν τις ελάχιστες προδιαγραφές στα νέα μηχανήματα, η απόφαση της εταιρείας να ασχοληθεί σοβαρά με τους υπολογιστές της καθημερινότητας δείχνει μια ρεαλιστική προσέγγιση απέναντι στο ευρύ κοινό που δεν έχει την οικονομική ευχέρεια να επενδύσει σε ακριβά συστήματα.

Οι προσπάθειες βελτιστοποίησης δεν σταματούν στα όρια της Microsoft, καθώς η εταιρεία αναφέρει πως συνεργάζεται στενά με τρίτους κατασκευαστές λογισμικού για να ενσωματώσουν αντίστοιχες τεχνικές ελαχιστοποίησης της χρήσης μνήμης στα δικά τους προγράμματα. Το στοίχημα παραμένει τεράστιο για το μέλλον, όμως οι ενέργειες που υλοποιήθηκαν προσφέρουν το απαραίτητο περιθώριο αναπνοής στα πιο αδύναμα συστήματα που δυσκολεύονταν με τον όγκο των σύγχρονων ενημερώσεων.